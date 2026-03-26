Giá USD hôm nay 26.3.2026: Đô, EUR, bảng Anh… đồng loạt giảm

Ngân hàng Nhà nước giảm tỷ giá trung tâm 2 đồng, xuống 25.102 đồng/USD. Các ngân hàng thương mại giảm nhẹ giá USD 2 đồng nhưng vẫn đứng cao kịch trần. Vietcombank mua USD 26.107 - 26.137 đồng, bán ra 26.357 đồng. ACB mua vào 26.140 - 26.170 đồng, bán ra 26.357 đồng. Vietinbank mua vào 26.145 đồng, bán ra 26.357 đồng…

Các ngoại tệ khác giảm mạnh. Tại Vietcombank, giá EUR giảm 120 đồng, mua vào 29.668 - 29.967 đồng, bán ra 31.232 đồng; bảng Anh giảm 120 đồng, mua vào 34.287 - 34.633 đồng, bán ra 35.742 đồng; yen Nhật giảm 0,8 đồng, mua vào 159,46 - 161,07 đồng, bán ra 169,59 đồng…

Giá USD thế giới tăng trở lại, chỉ số USD-Index tăng 0,19 điểm, lên 99,63 điểm. USD tăng giá so với các đồng tiền chủ chốt khi giới giao dịch đánh giá xu hướng lạm phát toàn cầu và vẫn tỏ ra hoài nghi về khả năng hạ nhiệt xung đột giữa Iran và các bên liên quan. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington đang đạt được tiến triển trong các cuộc trao đổi với Iran. Tuy nhiên, phía Tehran phủ nhận việc đã diễn ra đàm phán trực tiếp, khiến tâm lý nhà đầu tư tiếp tục thận trọng.

Thêm vào đó, giá nhập khẩu của Mỹ trong tháng 2 ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong gần bốn năm, củng cố dấu hiệu cho thấy áp lực lạm phát đang gia tăng. Kỳ vọng thị trường về việc Mỹ thắt chặt chính sách tiền tệ đang gia tăng. Các hợp đồng tương lai lãi suất quỹ liên bang hiện phản ánh một khả năng nhỏ về việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có thể tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 12, thay vì cắt giảm như dự báo cách đây một tuần, theo công cụ FedWatch.

Giá EUR giảm 0,39% xuống 1,1562 USD, trong khi bảng Anh giảm 0,37% xuống 1,3362 USD. Đồng bảng Anh trước đó không nhận được nhiều hỗ trợ từ số liệu cho thấy lạm phát tiêu dùng tại Anh trong tháng 2 giữ ở mức 3% so với cùng kỳ năm trước, không đổi so với tháng 1. So với đồng yen Nhật, USD tăng 0,49% lên 159,46 yen. Biên bản cuộc họp chính sách tháng 1 của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản cho thấy, nhiều thành viên ủng hộ việc tiếp tục nâng lãi suất, song chưa xác định rõ tốc độ. Còn đô la Úc giảm 0,63% xuống 0,6949 USD. Dữ liệu lạm phát tháng 2 cho thấy mức tăng 3,7% trước khi xung đột Trung Đông bùng phát, thấp hơn so với dự báo của giới phân tích.