Lãi suất ngân hàng tăng mạnh

Theo công bố từ Ngân hàng Nhà nước, lãi suất tiền đồng liên ngân hàng ngày 24.3 tăng từ 1 - 3,5%/năm so với tuần trước đó. Lãi suất kỳ hạn qua đêm tăng vọt lên 8,05%/năm từ hơn 4%/năm; kỳ hạn 1 tuần lên 8,66%/năm; 2 tuần lên 8,92%/năm; 1 tháng lên 7,8%/năm; 3 tháng lên 8,13%/năm; 6 tháng lên 7,8%/năm… Doanh số kỳ hạn qua đêm chiếm tỷ trọng lớn với hơn 794.597 tỉ đồng.

Ngân hàng lớn tăng lãi suất tiết kiệm ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Lãi suất tăng trái ngược với diễn biến trên thị trường 1 tuần trước. Theo Ngân hàng Nhà nước, từ ngày 16 - 20.3, lãi suất tiền đồng liên ngân hàng có xu hướng giảm ở các kỳ hạn chủ chốt so với tuần trước, với giảm khoảng 0,5%/năm, dao động từ 4,36 - 7,79%/năm. Không những vậy, doanh số giao dịch bình quân cũng giảm 17.225 tỉ đồng/ngày so với tuần trước, còn 842.366 tỉ đồng/ngày và trong tuần xấp xỉ 4,211 triệu tỉ đồng.

Trên thị trường mở, Ngân hàng Nhà nước cũng tăng cường bơm tiền ra thị trường hỗ trợ thanh khoản. Ngày 25.3, nhà điều hành đã bơm 19.000 tỉ đồng, trong đó kỳ hạn 7 ngày có khối lượng trúng thầu ở mức cao nhất lên 13.000 tỉ đồng.

Lãi suất huy động tiền gửi từ khu vực dân cư cũng tiếp tục được điều chỉnh tăng lên, đặc biệt các ngân hàng thương mại lớn tăng lãi suất huy động các kỳ hạn dài. BIDV tăng lãi suất huy động ở kỳ hạn 12 tháng từ 5,2%/năm lên 5,9%/năm; 24 - 36 tháng tăng từ 5,3% lên 6,5%/năm. Vietinbank cũng tăng lãi suất tiết kiệm kỳ hạn từ 12 - 24 tháng thêm 0,7%/năm, lên 5,9%/năm; các kỳ hạn dài hơi lên 6,5%/năm. Vietcombank cũng tăng lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng lên 5,9%/năm…