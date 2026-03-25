Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Ngân hàng

Lãi suất ngân hàng tăng mạnh

Thanh Xuân
25/03/2026 18:58 GMT+7

Lãi suất trên thị trường liên ngân hàng tăng mạnh trở lại, lên trên 8%/năm. Các ngân hàng thương mại quốc doanh điều chỉnh lãi huy động kỳ hạn dài tăng.

Theo công bố từ Ngân hàng Nhà nước, lãi suất tiền đồng liên ngân hàng ngày 24.3 tăng từ 1 - 3,5%/năm so với tuần trước đó. Lãi suất kỳ hạn qua đêm tăng vọt lên 8,05%/năm từ hơn 4%/năm; kỳ hạn 1 tuần lên 8,66%/năm; 2 tuần lên 8,92%/năm; 1 tháng lên 7,8%/năm; 3 tháng lên 8,13%/năm; 6 tháng lên 7,8%/năm… Doanh số kỳ hạn qua đêm chiếm tỷ trọng lớn với hơn 794.597 tỉ đồng.

Ngân hàng lớn tăng lãi suất tiết kiệm

Lãi suất tăng trái ngược với diễn biến trên thị trường 1 tuần trước. Theo Ngân hàng Nhà nước, từ ngày 16 - 20.3, lãi suất tiền đồng liên ngân hàng có xu hướng giảm ở các kỳ hạn chủ chốt so với tuần trước, với giảm khoảng 0,5%/năm, dao động từ 4,36 - 7,79%/năm. Không những vậy, doanh số giao dịch bình quân cũng giảm 17.225 tỉ đồng/ngày so với tuần trước, còn 842.366 tỉ đồng/ngày và trong tuần xấp xỉ 4,211 triệu tỉ đồng.

Trên thị trường mở, Ngân hàng Nhà nước cũng tăng cường bơm tiền ra thị trường hỗ trợ thanh khoản. Ngày 25.3, nhà điều hành đã bơm 19.000 tỉ đồng, trong đó kỳ hạn 7 ngày có khối lượng trúng thầu ở mức cao nhất lên 13.000 tỉ đồng.

Lãi suất huy động tiền gửi từ khu vực dân cư cũng tiếp tục được điều chỉnh tăng lên, đặc biệt các ngân hàng thương mại lớn tăng lãi suất huy động các kỳ hạn dài. BIDV tăng lãi suất huy động ở kỳ hạn 12 tháng từ 5,2%/năm lên 5,9%/năm; 24 - 36 tháng tăng từ 5,3% lên 6,5%/năm. Vietinbank cũng tăng lãi suất tiết kiệm kỳ hạn từ 12 - 24 tháng thêm 0,7%/năm, lên 5,9%/năm; các kỳ hạn dài hơi lên 6,5%/năm. Vietcombank cũng tăng lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng lên 5,9%/năm…

Giá vàng lao dốc, tiết kiệm hưởng lợi

Giá vàng lao dốc mạnh trong khi lãi suất tiết kiệm lên cao thu hút dòng vốn chảy vào. Tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh nhờ thế cũng gia tăng.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận