Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Ngân hàng

Lãi suất tiết kiệm tăng cao

Thanh Xuân
19/03/2026 17:46 GMT+7

Lãi suất tiết kiệm đã lên 8,5%/năm xuất hiện ở nhiều ngân hàng hơn so với trước đây. Các ngân hàng tăng huy động khi chỉ còn 2 tuần nữa hết tháng 3 cũng như kết thúc quý 1.

MB mới đây tung mức lãi suất tiết kiệm 8,4%/năm ở kỳ hạn 6 tháng đối với khách hàng gửi tiết kiệm trên app MBBank. Lãi suất này áp dụng cho số tiền gửi tiết kiệm từ 500 triệu đồng trong khoảng thời gian từ 18 - 20.3. Trong trường hợp số tiền tiết kiệm từ 10 tỉ đồng, lãi suất là 8,5%/năm. Ngoài chương trình huy động này, MB cũng đã tăng lãi suất huy động tiết kiệm thường thêm 0,2 – 0,9%/năm ở các kỳ hạn. Lãi suất huy động kỳ hạn 12 - 18 tháng lên 6,5%/năm, từ 24 tháng trở lên ở mức 7,5%/năm…

Tương tự, NCB cũng sẽ áp dụng mức lãi suất huy động tăng lên 8,1 - 8,2% đối với kỳ hạn 6 - 8 tháng tùy theo số tiền gửi; ở kỳ hạn 12 tháng, lãi suất tăng lên 8,2 - 8,3%/năm. Đối với tiền gửi tiết kiệm online, lãi suất sẽ được cộng thêm 0,1% ở các kỳ hạn, mức cao nhất lên 8,4%/năm.

Lãi suất tiết kiệm tăng cao- Ảnh 1.

Lãi suất tiết kiệm trên 8% ngày càng nhiều

ẢNH: NGỌC THẮNG

Từ đầu tháng 3 đến nay, nhiều ngân hàng đã đưa ra lãi suất huy động theo xu hướng tăng lên. Động thái tăng lãi suất huy động chủ yếu xuất hiện ở nhóm ngân hàng quy mô vừa và nhỏ, nhằm củng cố nguồn vốn trung và dài hạn trong bối cảnh nhu cầu tín dụng được dự báo phục hồi mạnh. tốc độ tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng nhanh hơn so với huy động là nguyên nhân khiến lãi suất tiết kiệm gia tăng.

Theo Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Khu vực 2 (phụ trách TP.HCM và tỉnh Đồng Nai), lượng tiền gửi tiết kiệm của người dân có xu hướng tăng lên trong 2 tháng đầu năm, còn tiền gửi của tổ chức lại có xu hướng đi xuống. Trong 2 tháng đầu năm, tổng huy động vốn của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đạt 5,731 triệu tỉ đồng, giảm 0,26% so với cuối năm 2025. Trong đó, huy động vốn tháng 2 giảm 0,36%, trong khi tháng 1 tăng 0,1%. Tiền gửi tiết kiệm khu vực dân cư tăng 2,63% so với cuối năm 2025 chiếm tỷ trọng 40% trong tổng huy động vốn của các ngân hàng trên địa bàn. Ngược lại, tiền gửi của các tổ chức kinh tế giảm 4,2%. Trong khi đó, tăng trưởng tín dụng tính đến cuối tháng 2 tăng 0,8% so với cuối năm 2025, dư nợ lên 5,853 triệu tỉ đồng. 

Lãi suất cho vay mua nhà đất tăng cao, đặc biệt những hợp đồng vay cũ lên gần 19%/năm. Thị trường bất động sản chịu tác động khi dòng vốn vay từ ngân hàng tăng lên.

Khám phá thêm chủ đề

Lãi suất TIẾT KIỆM ngân hàng huy động tín dụng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận