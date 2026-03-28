'Cơn địa chấn' vàng vẫn chưa chấm dứt

Vẫn đắt hơn thế giới 30 triệu đồng/lượng

Ngày 27.3, giá vàng miếng SJC biến động trong biên độ rộng, mỗi lần điều chỉnh 1 - 1,6 triệu đồng/lượng. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào cuối ngày ở mức 168,6 triệu đồng, bán ra ở mức 171,6 triệu đồng. So với đầu tuần, giá vàng miếng SJC đã tăng khoảng 10 triệu đồng/lượng nhưng nếu so với đầu tháng vẫn mất tới 19,3 triệu đồng/lượng. Những người mua vàng đầu tháng 3 ở mức đỉnh 190,9 triệu đồng/lượng đã lỗ hơn 22 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC cao hơn thế giới 30 triệu đồng/lượng Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Giá vàng nhẫn trong nước cũng tăng giảm thất thường, vàng nhẫn 4 số 9 tăng 1 triệu đồng/lượng vào chiều 27.3 sau khi giảm 400.000 đồng đầu ngày. Công ty SJC mua vào lên 169,4 triệu đồng, bán 171,4 triệu đồng. Công ty Doji tăng giá mua lên 168,6 triệu đồng, bán ra 171, 6 triệu đồng. Công ty Bảo Tín Minh Châu mua vào lên 168,6 triệu đồng, bán ra 171,6 triệu đồng…

Điểm bất thường của giá vàng trong nước hiện nay là cao hơn thế giới lên đến 30 triệu đồng mỗi lượng. Giá vàng thế giới ngày 27.3 ở mức 4.444 USD/ounce, tăng 60 USD/ounce, tương đương 1,2%. Giá vàng thế giới biến động mạnh trong biên độ rộng từ 4.375 - 4.475 USD/ounce. Trong những ngày qua, việc giá vàng tăng giảm từ 100 USD/ounce trong ngày càng trở nên phổ biến, có ngày biên độ biến động vượt qua 300 USD/ounce. Tính trong vòng 30 ngày qua, giá vàng thế giới đã giảm tổng cộng 761 USD/ounce, tương đương 15%. Có thể thấy, "cơn địa chấn" trên thị trường vàng vẫn chưa dừng lại trong những ngày giao dịch cuối tháng 3, thời điểm chốt quý 1 của năm.

Nhìn lại lịch sử giá vàng trong 11 năm trở lại đây đều ghi nhận tăng giá khi kết thúc quý 1. Đặc biệt, cuối quý 1 thường là lúc giá vàng bắt đầu có dấu hiệu điều chỉnh hoặc đi ngang sau khi đã tăng nóng trong tháng 1 và tháng 2. Chẳng hạn 3 tháng đầu năm 2026, giá vàng cuối tháng 3 đã hạ nhiệt đáng kể sau khi lập đỉnh gần 5.600 USD/ounce vào cuối tháng 1.

Giá thế giới hiện nay tăng 130 USD/ounce so với đầu năm, tương đương 4,2 triệu đồng/lượng. Thế nhưng giá trong nước lại có mức tăng lên 19 triệu đồng/lượng. Tốc độ tăng nhanh của giá vàng trong nước được lý giải nguyên nhân từ nguồn cung vàng trên thị trường vẫn chưa được cải thiện, các ngân hàng (NH), doanh nghiệp chưa được nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất. Trong khi đó, lực bán ra từ người dân giảm bất chấp giá có lúc leo thang vượt qua 190 triệu đồng/lượng trong quý 1.

Với mức giá vàng hiện xoay quanh 170 triệu đồng/lượng, bà Nguyễn Thanh (ngụ TP.HCM) đang muốn mua 6 lượng vàng miếng SJC. Thế nhưng bà vẫn chần chừ vì giá tăng giảm mạnh những ngày qua, bên cạnh đó hầu hết dự báo đều theo hướng còn giảm nữa khiến người phụ nữ này chùn tay xuống tiền. Trong khi đó, nhân viên NH quen cứ liên tục gọi điện, nhắn tin mời bà Thanh gửi tiết kiệm với lãi suất lên gần 9%/năm. "Với số tiền 1 tỉ gửi NH sau một năm nhận được 90 triệu đồng, tăng lên vài chục triệu đồng so với trước. Hơn nữa, để có số lời từ vàng bằng tiền tiết kiệm, giá mỗi lượng vàng phải tăng thêm 15 triệu đồng", bà Thanh tính toán và quyết định gửi tiết kiệm để không phải mất thêm thời gian xếp hàng mua vàng.

Lãi suất tiết kiệm lên 9%/năm

Càng vào những ngày cuối tháng 3, các NH càng chạy đua tăng lãi suất với cường độ cao để giữ và huy động vốn, có nơi chạm mức 9%/năm. Ở các kỳ hạn dưới 6 tháng, lãi suất hầu hết các NH đụng mức kịch trần 4,75%/năm. Cuộc đua lãi suất khốc liệt ở kỳ hạn 6 tháng trở lên. Ngày 27.3, NCB tăng lãi suất tiết kiệm ở các kỳ hạn thêm 0,6%/năm so với mức điều chỉnh cách đây 1 tuần. Theo đó, kỳ hạn từ 6 - 8 tháng lên 8,7 - 8,8%/năm tùy theo số tiền gửi; kỳ hạn từ 9 - 13 tháng từ 8,75 - 8,85%/năm. Trong trường hợp khách hàng gửi tiết kiệm online, lãi suất sẽ được cộng thêm 0,1%/năm ở các kỳ hạn, nên mức cao nhất lên đến 8,95%/năm. Chiều qua 27.3, Sacombank cũng đưa ra mức lãi suất tiết kiệm đặc biệt dành cho khách hàng cá nhân ở mức 8,2%/năm cho kỳ hạn 15 tháng, 8,6%/năm cho kỳ hạn 24 tháng và 8,8%/năm cho kỳ hạn 36 tháng với hình thức nhận lãi cuối kỳ. Với biểu lãi suất này, Sacombank hiện thuộc nhóm các NH có mức lãi suất tiết kiệm cạnh tranh nhất trên thị trường.

Lãi suất tiết kiệm tăng lên 9%/năm Ảnh: Ngọc Thắng

Trên các diễn đàn huy động tiết kiệm, nhân viên nhà băng không ngừng tung các mức lãi suất tiết kiệm lần sau luôn cao hơn trước. PVcombank đưa lãi suất 9 - 9,2%/năm đối với kỳ hạn 24 tháng; TPBank từ 8,2 - 8,46%/năm đối với 6 tháng, từ 12 tháng là 8,3 - 8,56%/năm; VPBank, Techcombank, MSB duy trì mức 8,9% các món từ 10 tỉ đồng…

Cũng trong tuần này, các NH lớn cũng đã tăng lãi suất đối với kỳ hạn dài. BIDV tăng lãi suất huy động ở kỳ hạn 12 tháng từ 5,2%/năm lên 5,9%/năm; 24 - 36 tháng tăng từ 5,3% lên

6,5%/năm. Vietinbank cũng tăng lãi suất tiết kiệm kỳ hạn từ 12 - 24 tháng thêm 0,7%/năm, lên 5,9%/năm; các kỳ hạn dài hơi lên 6,5%/năm. Vietcombank cũng tăng lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng lên 5,9%/năm…

Kể từ đầu tháng 3 đến nay đã có khoảng 20 NH tăng lãi suất tiết kiệm. Giám đốc khối khách hàng cá nhân một NH thương mại cổ phần cho biết lý do tăng lãi suất huy động là do lo ngại mất vốn khi các NH khác tăng lãi suất. Cùng kỳ hạn 6 tháng, lãi suất tiết kiệm của nhà băng này ở mức 7,6%/năm, trong khi một số NH khác đã tăng lên 8,5 - 8,8%/năm. Một số khoản tiết kiệm đã đến kỳ đáo hạn, có nguy cơ dịch chuyển nên buộc nhà băng phải tăng lãi suất. "Nhưng tính toán kiểu gì cũng không thể nào đến mức đó được", vị này thừa nhận.

Theo Hiệp hội NH Việt Nam, huy động vốn NH "nóng" trở lại trong tuần thứ 3 của tháng 3. Sau Tết Nguyên đán, cuộc đua huy động vốn của các NH ngày một căng thẳng, mở rộng hơn cả về quy mô và cường độ. Trong tháng 3, khung lãi suất huy động vốn đối với kỳ hạn 6 tháng được ghi nhận tại các NH thương mại trong nước dao động 7%/năm áp dụng cho khách hàng cá nhân gửi tại quầy, theo hình thức lĩnh lãi cuối kỳ. Lý do đến từ chênh lệch tăng trưởng huy động và tín dụng trong hệ thống vẫn tiếp tục kéo dài xu thế từ năm trước. Tính đến tháng 2, tăng trưởng tín dụng đạt 1,4%, trong khi tăng trưởng huy động vốn chỉ đạt 0,36% so với cuối năm ngoái.

Ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Phân tích Khối Khách hàng cá nhân của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam, cho rằng lãi suất tiết kiệm tăng lên trong bối cảnh giá vàng đi xuống có thể sẽ hút dòng tiền từ vàng sang tiết kiệm. Thanh khoản NH hiện nay không được thoải mái nên lãi suất tăng lên và có thể sẽ được duy trì trong thời gian tới. Khi nào thanh khoản hạ nhiệt thì lãi suất mới có thể đi xuống. Đã mấy năm qua, mức lãi suất 8 - 9%/năm mới xuất hiện trở lại nên đây là thời điểm cho dòng tiền tận dụng lãi suất cao.