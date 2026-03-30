Giá USD hôm nay 30.3.2026: Đứng yên trong khi euro, yen Nhật đồng loạt giảm

Sáng nay (30.3), tỷ giá trung tâm giữa VND với USD được Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên ở mức 25.100 đồng như cuối tuần qua. Với biên độ ±5%, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại được phép dao động trong khoảng 23.845 - 26.355 đồng/USD. Hiện giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng không thay đổi và đều bán ra ở mức kịch trần. Chẳng hạn, Ngân hàng Vietcombank mua USD chuyển khoản 26.135 đồng, bán ra 26.355 đồng; Ngân hàng ACB tiếp tục niêm yết chiều mua chuyển khoản 26.150 đồng và bán ra 26.355 đồng…

Ngược chiều USD, các ngoại tệ khác tiếp tục giảm. Cụ thể, Ngân hàng Vietcombank giảm giá euro 37 đồng khi mua chuyển khoản xuống 29.826 đồng, bán ra 31.085; bảng Anh giảm 169 đồng, đưa chiều mua chuyển khoản còn 34.343 đồng, bán ra 35.442 đồng; yen Nhật cũng giảm 0,4 đồng, mua vào xuống 160,55 đồng và bán ra 169,06 đồng…

Giá USD thế giới đi ngang ở mức cao. Chỉ số USD-Index duy trì quanh 100,16 điểm. Đà tăng của đồng bạc xanh chủ yếu đến từ lo ngại nguồn cung năng lượng bị gián đoạn, khi xung đột tại Trung Đông leo thang. Giá dầu Brent kỳ hạn có thời điểm tăng mạnh trong tuần qua, lên 112.57 USD/thùng - mức cao nhất kể từ tháng 7.2022, trước thông tin Iran tuyên bố đóng eo biển Hormuz và cảnh báo trừng phạt các tàu qua lại.

Áp lực lạm phát tăng cao thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn đối với đồng bạc xanh đã được củng cố trong những tuần gần đây khi kỳ vọng về việc các ngân hàng trung ương duy trì lãi suất cao trong thời gian dài. Các dự đoán rằng, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong năm nay hầu như đã bị loại bỏ. Các nhà đầu tư cũng bán tháo trái phiếu, khiến lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng vọt kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu. Theo Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), nếu giá năng lượng duy trì ở mức cao trong thời gian dài, tăng trưởng GDP toàn cầu năm 2026 có thể giảm khoảng 0,3 điểm phần trăm. Trong bối cảnh đó, nhiều chuyên gia cảnh báo tác động kinh tế của cuộc xung đột có thể còn kéo dài và lan rộng, đặc biệt nếu tình hình tại eo biển Hormuz tiếp tục căng thẳng...