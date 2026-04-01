Giáo hoàng Leo XIV hy vọng xung đột Iran chấm dứt trước lễ Phục sinh

Giáo hoàng Leo XIV phát biểu với báo giới hôm 31.3

Hãng AP ngày 1.4 dẫn lời Giáo hoàng Leo XIV bày tỏ hy vọng xung đột tại Iran sẽ chấm dứt trước lễ Phục sinh, khi phát biểu với báo giới lúc rời khu nghỉ dưỡng của giáo hoàng tại thị trấn Castel Gandolfo gần Rome (Ý).

"Tôi nghe nói Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây đã tuyên bố rằng ông ấy muốn chấm dứt chiến sự. Tôi hy vọng ông ấy đang tìm kiếm một lối thoát", giáo hoàng phát biểu.

"Hy vọng ông ấy đang tìm cách giảm bớt bạo lực và các vụ đánh bom, điều này sẽ góp phần đáng kể vào việc xóa bỏ lòng thù hận hình thành và đang ngày càng gia tăng ở Trung Đông cùng những nơi khác", ông chia sẻ.

Giáo hoàng Leo XIV kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới quay trở lại đối thoại và tìm kiếm "những cách thức để giảm bạo lực", để "hòa bình, đặc biệt là vào lễ Phục sinh, có thể ngự trị trong tim chúng ta".

Hôm 31.3, Tổng thống Trump cho biết Mỹ có thể chấm dứt các cuộc tấn công quân sự vào Iran trong vòng 2-3 tuần và Tehran không cần phải đạt được thỏa thuận nào như một điều kiện tiên quyết để cuộc xung đột kết thúc, theo Reuters.

Những phát biểu của Giáo hoàng Leo XIV được đưa ra trong tuần Thánh, thời gian ngay trước lễ Phục sinh được xem là thiêng liêng đối với người Công giáo.

"Đây lẽ ra phải là thời điểm thiêng liêng nhất trong năm, thời gian của hòa bình và để suy ngẫm. Nhưng như chúng ta đều biết, một lần nữa, trên thế giới, ở nhiều nơi chúng ta lại chứng kiến quá nhiều đau khổ, quá nhiều cái chết, thậm chí của cả những đứa trẻ vô tội. Chúng ta liên tục kêu gọi hòa bình, nhưng thật không may, nhiều người lại muốn cổ vũ hận thù, bạo lực, chiến tranh", giáo hoàng nói tiếp.

Trước đó vào Chúa nhật lễ Lá (29.3), giáo hoàng nói rằng Chúa sẽ không lắng nghe lời cầu nguyện của những nhà lãnh đạo gây chiến hay viện dẫn Chúa để biện minh cho bạo lực, khi ông cầu nguyện đặc biệt cho những người Công giáo ở Trung Đông.

Giáo hoàng Leo XIV sẽ cử hành thánh lễ Chúa nhật Phục sinh tại quảng trường Thánh Peter và sau đó ban phép lành Phục sinh từ ban công của vương cung thánh đường Thánh Peter ở Vatican vào ngày 5.4.