Thông điệp Giáng sinh của Giáo hoàng: Từ chối giúp người nghèo là chối bỏ Chúa

Giáo hoàng Leo XIV cử hành thánh lễ đêm Giáng sinh tại Vatican hôm 24.12 ẢNH: AFP

Trong bài giảng đêm Giáng sinh hôm 24.12, Giáo hoàng Leo XIV nói rằng câu chuyện Chúa Giê-su chào đời trong một chuồng gia súc vì không còn chỗ trong quán trọ nhắc nhở các tín đồ rằng việc từ chối giúp đỡ người nghèo và người xa lạ ngày nay chẳng khác nào chối bỏ Chúa.

Giáo hoàng Leo XIV coi việc chăm lo cho người nhập cư và người nghèo là những vấn đề then chốt trong giai đoạn đầu triều đại giáo hoàng của mình. Tại Vương cung thánh đường Thánh Peter, theo Reuters, Giáo hoàng nói rằng sự ra đời của Chúa Giê-su cho thấy sự hiện diện của Chúa trong mỗi con người.

"Trên trái đất, nếu không có chỗ cho con người thì cũng không có chỗ cho Thiên Chúa. Từ chối điều này cũng là từ chối điều kia", Giáo hoàng nói trong buổi lễ trọng thể, với khoảng 6.000 người tham dự bên trong vương cung thánh đường.

Giáo hoàng Leo XIV, vị giáo hoàng đầu tiên sinh ra tại Mỹ, đang đón Giáng sinh đầu tiên kể từ khi được các hồng y trên toàn thế giới bầu chọn vào tháng 5 để kế nhiệm cố Giáo hoàng Francis.

Khoảng 6.000 người tham dự thánh lễ bên trong Vương cung thánh đường Thánh Peter ẢNH: REUTERS

Trong buổi lễ, Giáo hoàng Leo XIV đã trích dẫn một câu nói của cố Giáo hoàng Benedict XVI, than phiền rằng thế giới không quan tâm đến trẻ em, người nghèo hay người nước ngoài.

"Trong khi một nền kinh tế méo mó khiến chúng ta đối xử với con người như thứ hàng hóa đơn thuần, thì Thiên Chúa lại trở nên giống chúng ta, bộc lộ phẩm giá vô hạn của mỗi con người. Ở đâu có chỗ cho con người, ở đó có chỗ cho Thiên Chúa. Ngay cả một chuồng gia súc cũng có thể trở nên thiêng liêng hơn một ngôi đền", ông nói.

Bên ngoài vương cung thánh đường, khoảng 5.000 người theo dõi buổi lễ trên màn hình từ Quảng trường Thánh Peter, tay cầm ô và mặc áo mưa dưới cơn mưa lớn ở Rome.

Giáo hoàng đã ra ngoài chào họ trước khi cử hành thánh lễ. "Tôi ngưỡng mộ, kính trọng và cảm ơn lòng dũng cảm của các bạn vì đã muốn có mặt ở đây tối nay, ngay cả trong thời tiết này", ông nói.

Vào ngày 25.12, Giáo hoàng Leo XIV sẽ cử hành thánh lễ ngày Giáng sinh và ban thông điệp cùng phép lành "Urbi et Orbi" (gửi tới thành phố và toàn thế giới), vốn được thực hiện hai lần mỗi năm.