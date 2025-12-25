Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Thông điệp Giáng sinh của Giáo hoàng: Từ chối giúp người nghèo là chối bỏ Chúa

Khánh An
Khánh An
25/12/2025 07:48 GMT+7

Giáo hoàng Leo XIV trong đêm Giáng sinh kêu gọi mọi người giúp đỡ người nghèo, đồng thời cho rằng 'nền kinh tế méo mó' khiến nhiều người đối xử với nhau như thứ hàng hóa đơn thuần.

Giáo hoàng Leo XIV kêu gọi giúp đỡ người nghèo trong Thông điệp Giáng sinh - Ảnh 1.

Giáo hoàng Leo XIV cử hành thánh lễ đêm Giáng sinh tại Vatican hôm 24.12

ẢNH: AFP

Trong bài giảng đêm Giáng sinh hôm 24.12, Giáo hoàng Leo XIV nói rằng câu chuyện Chúa Giê-su chào đời trong một chuồng gia súc vì không còn chỗ trong quán trọ nhắc nhở các tín đồ rằng việc từ chối giúp đỡ người nghèo và người xa lạ ngày nay chẳng khác nào chối bỏ Chúa.

Giáo hoàng Leo XIV coi việc chăm lo cho người nhập cư và người nghèo là những vấn đề then chốt trong giai đoạn đầu triều đại giáo hoàng của mình. Tại Vương cung thánh đường Thánh Peter, theo Reuters, Giáo hoàng nói rằng sự ra đời của Chúa Giê-su cho thấy sự hiện diện của Chúa trong mỗi con người.

"Trên trái đất, nếu không có chỗ cho con người thì cũng không có chỗ cho Thiên Chúa. Từ chối điều này cũng là từ chối điều kia", Giáo hoàng nói trong buổi lễ trọng thể, với khoảng 6.000 người tham dự bên trong vương cung thánh đường.

Giáo hoàng Leo XIV, vị giáo hoàng đầu tiên sinh ra tại Mỹ, đang đón Giáng sinh đầu tiên kể từ khi được các hồng y trên toàn thế giới bầu chọn vào tháng 5 để kế nhiệm cố Giáo hoàng Francis.

Giáo hoàng Leo XIV kêu gọi giúp đỡ người nghèo trong Thông điệp Giáng sinh - Ảnh 2.

Khoảng 6.000 người tham dự thánh lễ bên trong Vương cung thánh đường Thánh Peter

ẢNH: REUTERS

Trong buổi lễ, Giáo hoàng Leo XIV đã trích dẫn một câu nói của cố Giáo hoàng Benedict XVI, than phiền rằng thế giới không quan tâm đến trẻ em, người nghèo hay người nước ngoài.

"Trong khi một nền kinh tế méo mó khiến chúng ta đối xử với con người như thứ hàng hóa đơn thuần, thì Thiên Chúa lại trở nên giống chúng ta, bộc lộ phẩm giá vô hạn của mỗi con người. Ở đâu có chỗ cho con người, ở đó có chỗ cho Thiên Chúa. Ngay cả một chuồng gia súc cũng có thể trở nên thiêng liêng hơn một ngôi đền", ông nói.

Bên ngoài vương cung thánh đường, khoảng 5.000 người theo dõi buổi lễ trên màn hình từ Quảng trường Thánh Peter, tay cầm ô và mặc áo mưa dưới cơn mưa lớn ở Rome.

Giáo hoàng đã ra ngoài chào họ trước khi cử hành thánh lễ. "Tôi ngưỡng mộ, kính trọng và cảm ơn lòng dũng cảm của các bạn vì đã muốn có mặt ở đây tối nay, ngay cả trong thời tiết này", ông nói.

Vào ngày 25.12, Giáo hoàng Leo XIV sẽ cử hành thánh lễ ngày Giáng sinh và ban thông điệp cùng phép lành "Urbi et Orbi" (gửi tới thành phố và toàn thế giới), vốn được thực hiện hai lần mỗi năm.

Tin liên quan

Chiến sự Ukraine ngày 1.385: Giáo hoàng kêu gọi hòa bình, ông Trump chỉ trích ông Zelensky

Chiến sự Ukraine ngày 1.385: Giáo hoàng kêu gọi hòa bình, ông Trump chỉ trích ông Zelensky

Giáo hoàng Leo XIV tiếp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và kêu gọi các bên liên quan tiếp tục đối thoại để tìm giải pháp hòa bình cho xung đột Nga - Ukraine, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Ukraine nên tổ chức bầu cử.

Giáo hoàng Leo XIV nhận định gì về thông tin Chúa Giê-su hiển linh tại Pháp?

Giáo hoàng Leo XIV kêu gọi giúp đỡ người nhập cư sau khi chỉ trích ông Trump

Khám phá thêm chủ đề

Giáng sinh Giáo hoàng Giáo hoàng Leo XIV Vatican Thông điệp Người nghèo Thiên chúa
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận