Thế giới

Giáo hoàng Leo XIV: Chúa từ chối lời cầu nguyện của những nhà lãnh đạo gây chiến

Khánh An
29/03/2026 21:38 GMT+7

Phát biểu tại Vatican vào Chúa nhật lễ Lá, Giáo hoàng Leo XIV nói rằng không thể dùng Chúa Giê-su để biện minh cho bất kỳ cuộc chiến tranh nào.

Giáo hoàng Leo XIV giảng lễ tại Vatican hôm 29.3

Hãng Reuters ngày 29.3 dẫn lời Giáo hoàng Leo XIV tuyên bố rằng Chúa không chấp nhận lời cầu nguyện của những nhà lãnh đạo gây chiến và "bàn tay nhuốm đầy máu", trong một phát biểu mạnh mẽ bất thường để phản đối chiến tranh.

Phát biểu trước hàng chục ngàn người tại quảng trường Thánh Peter vào Chúa nhật lễ Lá, ngày lễ mở đầu tuần lễ thánh trước lễ Phục Sinh với 1,4 tỉ người Công giáo trên thế giới, Giáo hoàng gọi xung đột là "tàn bạo" và nói rằng không thể dùng Chúa Giê-su để biện minh cho bất kỳ cuộc chiến tranh nào.

"Đây là Chúa của chúng ta, Chúa Giê-su, vua hòa bình, đấng bác bỏ chiến tranh, đấng mà không ai có thể dùng để biện minh cho chiến tranh", Giáo hoàng Leo XIV, vị giáo hoàng người Mỹ đầu tiên, nói với đám đông ở Vatican.

"(Chúa Giê-su) không lắng nghe lời cầu nguyện của những kẻ gây chiến, mà bác bỏ chúng", ông nói, trích dẫn một đoạn Kinh Thánh rằng "cho dù các ngươi có cầu nguyện nhiều, ta cũng chẳng nghe, vì tay các ngươi đẫm máu".

Giáo hoàng không nêu đích danh bất kỳ nhà lãnh đạo thế giới nào, nhưng ông đã gia tăng chỉ trích về cuộc xung đột tại Iran trong những tuần gần đây.

Trong lời kêu gọi cuối của buổi lễ hôm 29.3, Giáo hoàng Leo XIV bày tỏ sự tiếc thương rằng các tín hữu ở Trung Đông "đang phải gánh chịu hậu quả của một cuộc xung đột tàn khốc" và có thể không thể cử hành lễ Phục Sinh.

Giáo hoàng Leo XIV, người nổi tiếng với việc lựa chọn từ ngữ cẩn trọng, đã nhiều lần kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức đối với cuộc xung đột tại Iran và hôm 23.3 cho rằng các cuộc không kích quân sự là bừa bãi và nên bị cấm.

Giáo hoàng leo xiv Vatican lãnh đạo gây chiến Trung Đông Iran lễ lá Phục sinh
