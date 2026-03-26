
Mỹ nói đánh 10.000 mục tiêu, phá 2/3 năng lực sản xuất tên lửa, UAV Iran

Khánh An
26/03/2026 07:57 GMT+7

Chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ Brad Cooper cập nhật về chiến dịch của nước này tại Iran, cho biết năng lực của Iran đã suy giảm đáng kể.

Mỹ đánh 10.000 mục tiêu, phá 2/3 năng lực sản xuất tên lửa và UAV của Iran? - Ảnh 1.

Ông Cooper phát biểu trong một cuộc họp báo tại trụ sở CENTCOM ở Florida

ẢNH: AFP

Hãng AFP ngày 26.3 dẫn lời một sĩ quan cấp cao cho biết Mỹ đã tấn công 2/3 các cơ sở sản xuất tên lửa và máy bay không người lái (UAV) của Iran, và một tỷ lệ tương tự đối với các cơ sở của hải quân nước này.

Trong video được đăng tải trên X, Đô đốc Brad Cooper, Chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), ước tính rằng 92% số tàu lớn nhất của Hải quân Iran đã bị hư hại hoặc phá hủy.

"Tôi đánh giá rằng họ hiện đã mất khả năng triển khai sức mạnh hải quân và gây ảnh hưởng đáng kể trong khu vực cũng như trên toàn thế giới", ông cho biết.

Với cuộc chiến hiện đã bước sang tuần thứ tư, ông nói thêm rằng "chúng ta vẫn đang theo đúng kế hoạch hoặc vượt kế hoạch trong việc đạt được các mục tiêu rất rõ ràng" cho cuộc chiến, được tiến hành với sự phối hợp của Israel.

"Chúng tôi đã làm hư hại hoặc phá hủy hơn 2/3 các cơ sở sản xuất UAV, tên lửa và tàu chiến của Iran, và chúng tôi vẫn chưa dừng lại", ông cho biết.

Theo ông Cooper, lực lượng Mỹ hiện đã tấn công hơn 10.000 mục tiêu quân sự tại Iran. Iran đã trả đũa các cuộc tấn công của Mỹ và Israel bằng cách phóng tên lửa vào các mục tiêu trên khắp vùng Vịnh gần như hằng ngày. Tuy nhiên, ông Cooper nói rằng tỷ lệ phóng UAV và tên lửa của Iran đã giảm 90%.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi hôm 25.3 cho biết Iran không có kế hoạch đàm phán với Mỹ và dự định tiếp tục chiến đấu, sau khi Nhà Trắng nói rằng các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra.

Iran tuyên bố phóng tên lửa vào tàu sân bay Mỹ

Quân đội Iran ngày 25.3 tuyên bố đã phóng tên lửa hành trình vào tàu sân bay USS Abraham Lincoln, cảnh báo sẽ có thêm các vụ phóng tên lửa khi các tàu thuộc nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ tiến vào tầm bắn.

