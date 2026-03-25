Ông Trump nói Iran 'tặng quà lớn' về năng lượng cho Mỹ

Phát biểu với báo chí tại Phòng Bầu dục ngày 24.3, ông Trump cho rằng cho rằng động thái này có liên quan eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển dầu mỏ chiến lược mà Mỹ đang nỗ lực đảm bảo thông suốt.

"Họ đã tặng chúng tôi một món quà rất lớn, trị giá một số tiền khổng lồ. Đây là điều rất tích cực. Đó không phải là vấn đề hạt nhân, mà là vấn đề dầu khí, và là một việc làm rất tốt", theo Reuters dẫn lời ông Trump.

Ông Trump nói Iran có 'quà lớn', Mỹ vẫn sẽ điều thêm lính đến Trung Đông

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cho biết Washington đang đàm phán với "những người phù hợp" phía Iran nhằm hướng tới một thỏa thuận chấm dứt xung đột, đồng thời khẳng định Tehran "rất muốn đạt được thỏa thuận". Ông cho hay các quan chức cấp cao của Mỹ như Đặc phái viên Steve Witkoff, Jared Kushner, Phó tổng thống JD Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio đều tham gia tiến trình này.

Tuy nhiên, ông Trump không tiết lộ liệu các cuộc tiếp xúc cấp cao có diễn ra trong tuần này hay không. Trong khi đó, Pakistan cho biết sẵn sàng đứng ra đăng cai các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng ngày 24.3.2026 ẢNH: REUTERS

Những tín hiệu tích cực từ đàm phán đã tác động ngay đến thị trường năng lượng. Giá dầu thế giới giảm hơn 5% trong ngày 25.3, khi kỳ vọng về một thỏa thuận ngừng bắn giúp giảm nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông gia tăng.

Ông Hiroyuki Kikukawa, chiến lược gia trưởng của Nissan Securities Investment, cảnh báo triển vọng đàm phán vẫn chưa chắc chắn. Nếu giao tranh leo thang hoặc lan sang các cơ sở năng lượng trong khu vực, hoặc nếu áp lực đóng cửa eo biển Hormuz gia tăng, giá dầu có thể bật tăng trở lại.