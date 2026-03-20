Mỹ tính dỡ cấm vận dầu mỏ Iran để hạ giá dầu?

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 19.3 nói rằng Nhà Trắng đang cân nhắc dỡ bỏ cấm vận đối với dầu mỏ Iran trên biển nhằm giảm giá dầu, theo Axios.

"Trong những ngày tới, chúng tôi có thể đảo ngược cấm vận dầu mỏ Iran đang ở trên biển", ông Bessent nói trên Fox Business, cho rằng động thái này sẽ tạo nguồn cung khoảng 140 triệu thùng dầu, đủ để cung cấp từ 10 - 14 ngày.

Tàu dầu Ice Energy treo cờ Liberia (trái) chuyển dầu thô từ tàu Lana của Iran ngoài khơi Karystos (Hy Lạp) hồi năm 2022 ẢNH: REUTERS

"Về cơ bản, chúng tôi đang sử dụng dầu của Iran để chống Iran nhằm giảm giá trong 10 - 14 ngày tới, trong khi chúng tôi tiếp tục chiến dịch này. Vì thế, chúng tôi có rất nhiều đòn bẩy", vị bộ trưởng nói.

Giá dầu thế giới đã tăng mạnh từ khi Mỹ và Israel bắt đầu tấn công Iran vào ngày 28.2. Trong hơn một ngày qua, giá dầu Brent tiếp tục tăng nóng hơn 10% sau các vụ tấn công hạ tầng năng lượng tại vùng Vịnh. Hiện tại, dầu Brent có giá khoảng 111 USD/thùng, cao hơn gần 60% so với trước khi xung đột nổ ra. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu Israel ngừng tấn công các cơ sở dầu khí của Iran để nước này không đáp trả.

Trước đó, Mỹ đã tung ra một loạt biện pháp và chính sách để kiềm chế giá dầu, trong đó có việc dỡ bỏ cấm vận đối với dầu mỏ của Nga, khiến Ukraine và đồng minh châu Âu phản ứng dữ dội.

Theo Axios, việc dỡ cấm vận dầu Iran sẽ là bước đi đáng chú ý tiếp theo bởi đây là điều mà quốc gia vùng Vịnh đã yêu cầu trong các cuộc đàm phán vào năm ngoái. Một nhà quan sát nhận định rằng động thái tiềm năng của Mỹ sẽ thúc đẩy phân bổ dầu mỏ đang trên đường đến Trung Quốc sang các thị trường toàn cầu khác, giúp đảm bảo nguồn cung và hóa giải đòn thế của Iran trong việc phong tỏa eo biển Hormuz.

Bộ trưởng Bessent nhấn mạnh rằng Mỹ chỉ tập trung vào nguồn dầu mỏ đang có sẵn và sẽ tuyệt đối không can thiệp vào thị trường dầu tương lai.

Mặt khác, ông cho hay Mỹ có thể cung cấp thêm dầu mỏ từ Kho dự trữ xăng dầu chiến lược (SPR) ra thị trường nhằm ổn định tình hình. Trước đó, Nhà Trắng đã bơm 172 triệu thùng dầu từ SPR ra thị trường do thiếu hụt nguồn cung vì xung đột tại Trung Đông.