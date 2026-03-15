Dụng ý của Mỹ khi nới cấm vận Nga

Theo Forbes ngày 12.3, việc Mỹ nới lỏng cấm vận cho Nga là một mũi tên trúng hai đích, vừa giúp giảm giá xăng dầu vừa là sự nhượng bộ dành cho Moscow để đẩy nhanh đàm phán hòa bình về Ukraine. Hôm qua, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết phía Mỹ muốn khôi phục đàm phán 3 bên tại Mỹ vào tuần sau, theo Reuters.

Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt tay Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Alaska hồi tháng 8.2025. ẢNH: AFP

Ông Trump và các quan chức Nhà Trắng đã ra sức bảo vệ quyết định nới cấm vận, cho rằng chính sách ngắn hạn và được điều chỉnh phù hợp này nhằm giảm sức ép thị trường xăng dầu và không phải là dỡ bỏ cấm vận lâu dài. Ukraine và nhiều đối tác châu Âu chỉ trích quyết định của Mỹ là sai lầm, giúp Nga có thêm nguồn tài chính cho chiến sự.

Trả lời phỏng vấn NBC News ngày 14.3, ông Trump nhấn mạnh sẽ khôi phục cấm vận dầu mỏ Nga một khi cuộc khủng hoảng liên quan xung đột với Iran kết thúc. Bên cạnh đó, Tổng thống Mỹ cho biết ông ngạc nhiên vì Tổng thống Ukraine không chịu chấp nhận thỏa thuận, nói rằng ông Zelensky là người khó thương lượng hơn Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Trước đó, ông Trump từ chối lời đề nghị hỗ trợ của Ukraine về việc đối phó mối đe dọa máy bay không người lái (UAV) của Iran. Chủ nhân Nhà Trắng tuyên bố ông Zelensky là người cuối cùng mà ông tìm kiếm sự giúp đỡ, đồng thời khẳng định Mỹ là nước am hiểu nhất thế giới về UAV.

Tuy nhiên, theo trang Axios, Ukraine hồi năm ngoái đã chào bán công nghệ ngăn chặn UAV cho Mỹ để đổi lấy hệ thống phòng thủ tên lửa. Lời đề nghị được đưa ra khi ông Zelensky thăm Nhà Trắng vào tháng 8.2025 nhưng đã bị Washington từ chối.

Theo tờ The New York Times, Mỹ đã liên hệ Ukraine vào tuần trước để nhờ đối phó UAV. Ông Zelensky cho hay Kyiv đã triển khai UAV đánh chặn và nhóm chuyên gia đến bảo vệ căn cứ Mỹ tại Jordan. Nhà lãnh đạo cáo buộc Nga đang cung cấp UAV cho Iran để tấn công Mỹ và Israel. Tuần trước, CNN đưa tin Nga được cho là đang cung cấp cho Iran thông tin tình báo về vị trí, sự di chuyển của quân đội, tàu chiến và máy bay Mỹ. Tuy nhiên, thông tin này chưa được xác thực.