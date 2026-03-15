Xung đột Nga - Ukraine leo thang giữa bế tắc đàm phán

Tình hình chiến sự

Tính đến hôm qua (14.3), cuộc xung đột Nga - Ukraine đã kéo dài 1.480 ngày, nhưng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Giới chức Ukraine cáo buộc rằng trong những giờ đầu của ngày 14.3, Nga đã phát động cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV), khiến 7 người chết và 46 người bị thương, theo trang tin The Kyiv Independent. Không quân Ukraine tuyên bố đã bắn hạ 402 trong số 430 UAV và 58 tên lửa do Nga phóng.

Binh sĩ Ukraine tại tỉnh Zaporizhzhia (Ukraine) trong một lần khai hỏa pháo tự hành Caesar về phía binh sĩ Nga Ảnh: Reuters

Trong khi đó, chính quyền vùng Krasnodar thuộc Nga cáo buộc các UAV Ukraine tấn công một nhà máy lọc dầu và một cảng ở vùng này trong đêm 13.3 và rạng sáng 14.3, khiến 3 người bị thương. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã bắn hạ 87 UAV Ukraine trong đêm, trong đó có 16 chiếc ở Krasnodar, theo Reuters.

Cuộc tập kích vào Krasnodar xảy ra sau khi Ukraine ngày 10.3 phóng tên lửa Storm Shadow (do Anh và Pháp phát triển) vào một nhà máy sản xuất linh kiện điện tử ở tỉnh Bryansk của Nga. Giới chức Nga nói vụ tấn công đó khiến 7 người chết và hơn 40 người bị thương.

Đến ngày 13.3, Bộ Ngoại giao Nga thông báo đã triệu tập Đại sứ Anh tại Moscow Nigel Casey và Đại sứ Pháp tại Moscow Nicolas de Riviere để phản đối vụ Ukraine tấn công Bryansk bằng tên lửa Storm Shadow, theo Hãng tin TASS. Bộ này khẳng định vụ tấn công sẽ không thể xảy ra nếu không có sự tham gia của các chuyên gia Anh và Pháp trong việc lập kế hoạch, cũng như không có việc chuyển giao dữ liệu trinh sát cho phía Ukraine. Đến chiều qua chưa có phản hồi từ Anh và Pháp.

Thông điệp mới của ông Zelensky

Những cuộc tấn công mới diễn ra sau khi Hãng tin Ukrinform ngày 13.3 dẫn lời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng Mỹ đã tìm cách hoãn vòng đàm phán 3 bên mới nhất về việc giải quyết cuộc xung đột Nga - Ukraine, theo Reuters. Ông Zelensky khẳng định phía Nhà Trắng nói rằng các nhà đàm phán của họ không được phép rời khỏi Mỹ do tình hình Trung Đông, khi Mỹ và Israel đang tiến hành chiến dịch chống Iran, và Tehran đang đáp trả.

Ông Zelensky cho hay phái đoàn Ukraine sẵn sàng họp tại Mỹ, nhưng Nga đã bác bỏ đề xuất này và gợi ý gặp tại Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Thụy Sĩ. Washington lại bác bỏ đề xuất từ Moscow, theo Reuters. Cuối cùng, nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh việc tổ chức vòng đàm phán tiếp theo phụ thuộc vào phía Mỹ. Đến chiều qua chưa có phản hồi từ Nhà Trắng.

Ngoài ra, Tổng thống Zelensky ngày 13.3 nói rằng việc Mỹ mới đây cho phép các nước mua dầu của Nga trên biển để ổn định thị trường năng lượng không giúp chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine. "Việc nới lỏng này của Mỹ có thể cung cấp cho Nga khoảng 10 tỉ USD cho cuộc chiến", ông Zelensky nói trong cuộc họp báo với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Paris. Một số nước châu Âu như Đức và Na Uy cũng đã phản đối quyết định mới của Mỹ.

Chiến sự Iran còn làm dấy lên những câu hỏi về khả năng các đối tác phương Tây cung cấp vũ khí ngay lập tức cho Ukraine, đặc biệt là hệ thống phòng không, khi các quốc gia vùng Vịnh đang giảm dần kho dự trữ phòng không vì phải đẩy lùi các cuộc tấn công của Tehran. Tổng thống Zelensky ước tính số tên lửa phòng không PAC-3 Patriot được các quốc gia vùng Vịnh sử dụng để đối phó các cuộc tấn công của Iran trong vài ngày nhiều hơn số lượng Kyiv nhận được từ Mỹ trong 4 năm, theo Reuters. "Không có gì tốt cho Ukraine trong cuộc chiến ở Trung Đông. Có thể hiểu được rằng sự chú ý của thế giới đang chuyển sang Trung Đông", ông Zelensky nói.