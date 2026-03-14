Iran nói về tình hình đảo Kharg sau khi bị Mỹ tấn công

Hãng thông tấn IRNA dẫn lời ông Ehsan Jahaniyan, Phó tỉnh trưởng tỉnh Bushehr ở phía nam Iran, khẳng định hoạt động xuất khẩu dầu từ đảo Kharg vẫn diễn ra bình thường trong ngày 14.3, sau các cuộc tấn công của Mỹ vào hòn đảo này.

Hình ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy đảo Kharg của Iran vào ngày 7.3 Ảnh: AFP

Đảo Kharg là một dải đất cằn cỗi ở phía bắc vịnh Ba Tư và cách đất liền Iran khoảng 30 km. Đây là nơi xử lý khoảng 90% lượng dầu thô xuất khẩu của Iran, theo AFP.

Ông Jahaniyan còn nói rằng sau các cuộc tấn công, "cuộc sống hằng ngày và các hoạt động của người dân vẫn được duy trì đầy đủ". Cuộc tấn công cũng "không gây thương vong nào cho quân nhân, nhân viên công ty hay cư dân trên đảo Kharg", theo ông Jahaniyan.

Theo hãng tin Fars, chiến dịch của Mỹ "nhằm phá hoại hệ thống phòng thủ của quân đội, căn cứ hải quân Joshan, tháp kiểm soát không lưu và nhà chứa máy bay trực thăng của Công ty Dầu khí Thềm lục địa Iran".

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 14.3 thông báo trên mạng xã hội X rằng lực lượng Mỹ đã thực hiện một cuộc tấn công chính xác quy mô lớn vào đảo Kharg vào tối 13.3.

"Lực lượng Mỹ đã tấn công thành công hơn 90 mục tiêu quân sự của Iran trên đảo Kharg, đồng thời bảo toàn cơ sở hạ tầng dầu mỏ", CENTCOM tuyên bố, đồng thời khẳng định cuộc tấn công đã phá hủy các kho chứa thủy lôi, hầm chứa tên lửa và nhiều địa điểm quân sự khác.

Mỹ đánh đảo Kharg, điều 2.500 lính thủy quân lục chiến tới Trung Đông

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 13.3 đã đe dọa sẽ tấn công cơ sở hạ tầng dầu mỏ trên đảo Kharg, nếu Tehran không ngừng tấn công các tàu thuyền ở eo biển Hormuz. Đáp lại, Iran đã đe dọa sẽ nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng dầu khí có liên hệ với Mỹ.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel là ông Israel Katz ngày 14.3 đã ca ngợi cuộc tấn công của Mỹ vào đảo Kharg, đồng thời tuyên bố cuộc chiến chống Iran đang bước vào "giai đoạn quyết định", theo AFP.

"Cuộc chiến chống lại Iran mang tầm khu vực và toàn cầu, do Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu dẫn đầu, đang leo thang và bước vào giai đoạn quyết định, sẽ tiếp tục chừng nào còn cần thiết", ông Katz nói với các tướng lĩnh quân đội trong một tuyên bố được truyền hình trực tiếp.

Quân đội Israel đã cảnh báo người dân trong khu công nghiệp Tabriz ở miền bắc Iran phải sơ tán, báo hiệu một cuộc xung đột sắp xảy ra, theo AFP.

Hiện chưa có thông tin phản ứng từ Iran đối với tuyên bố của ông Katz.