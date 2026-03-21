Thế giới

Mỹ cho phép bán dầu nguồn gốc Iran, cho vay 45,2 triệu thùng dự trữ chiến lược

Khánh An
21/03/2026 08:17 GMT+7

Mỹ đặt mục tiêu cho vay tổng cộng 172 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược và kỳ vọng thu lại khoảng 200 triệu thùng, đồng thời tạm cho phép bán dầu có nguồn gốc từ Iran trên các tàu dầu.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright phát biểu tại một cơ sở dầu khí ở Colorado

Hãng Reuters ngày 21.3 dẫn thông cáo của Bộ Năng lượng Mỹ cho hay cơ quan này đã trao các hợp đồng cho vay 45,2 triệu thùng dầu thô từ kho dự trữ dầu mỏ chiến lược (SPR).

Theo đó, các công ty được trao hợp đồng SPR bao gồm BP Products North America, Gunvor USA, Marathon Petroleum và Shell Trading.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang cho vay dầu từ kho dự trữ chiến lược theo thỏa thuận giữa các quốc gia thuộc Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), nhằm giải phóng 400 triệu thùng dầu thô từ kho dự trữ trong nỗ lực kiềm chế giá dầu tăng cao trong cuộc chiến giữa Mỹ và Israel chống lại Iran.

Mỹ đang tung dầu vào thị trường dưới hình thức cho vay mà các công ty sẽ hoàn trả kèm thêm một lượng dầu, trong hệ thống mà Bộ Năng lượng Mỹ cho biết nhằm mục đích ổn định thị trường "mà không gây tốn kém cho người đóng thuế Mỹ".

45,2 triệu thùng dầu thuộc lô 86 triệu thùng mà Bộ Năng lượng đã kêu gọi đấu thầu vào tuần trước. Các công ty khác đã được trao hợp đồng tính đến ngày 20.3 là Energy Transfer Crude Marketing, Mercuria Energy America, Trafigura Trading và Vitol.

Vì sao Mỹ tính dỡ cấm vận dầu mỏ Iran?

Mỹ đặt mục tiêu cuối cùng sẽ trao đổi tổng cộng 172 triệu thùng dầu từ SPR và kỳ vọng các công ty dầu mỏ sẽ trả lại khoảng 200 triệu thùng.

Trong một diễn biến khác, Bộ Tài chính Mỹ ngày 20.3 cho biết nước này đã tạm cho phép vận chuyển, bán dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ có nguồn gốc từ Iran trên các tàu dầu, có thời hạn trong vòng 30 ngày.

Dầu khí Trung Đông nguy nan, thế giới tìm cách 'buộc bụng'

Tình hình chiến sự Iran thêm phức tạp khiến nguồn cung cấp dầu và khí đốt ở vùng Vịnh thêm nguy nan, nên Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) vừa phải đưa ra hướng dẫn tiết giảm sử dụng các loại năng lượng.

