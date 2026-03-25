Iran tuyên bố phóng tên lửa vào tàu sân bay Mỹ

"Tên lửa hành trình Qader (tên lửa chống hạm phóng từ bờ) của Hải quân Iran đã nhắm mục tiêu vào tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Mỹ và buộc nó phải thay đổi vị trí", quân đội Iran khẳng định trong một tuyên bố được truyền hình nhà nước Iran phát, theo AFP.

Trong tuyên bố, Tư lệnh Hải quân Iran Shahram Irani nói rằng các hoạt động của nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ "đang bị theo dõi liên tục... và ngay khi hạm đội này tiến vào tầm bắn của hệ thống tên lửa của chúng tôi, nó sẽ phải hứng chịu các cuộc tấn công mạnh mẽ từ Hải quân Iran".

Hiện chưa có thông tin phản ứng từ quân đội Mỹ về tuyên bố mới của quân đội Iran. Hôm 1.3, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã phóng 4 tên lửa đạn đạo vào tàu sân bay USS Abraham Lincoln, nhưng Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), đơn vị giám sát các cuộc tấn công của Mỹ vào Iran, đã bác bỏ tuyên bố đó.

Trong khi đó, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 25.3 tuyên bố Không quân Israel ngày 24.3 ném bom cơ sở chuyên phát triển tàu ngầm ở thành phố Isfahan thuộc miền trung Iran, theo báo The Times of Israel.

IDF khẳng định trung tâm nghiên cứu và phát triển quân sự dưới nước ở Isfahan là "cơ sở duy nhất ở Iran chịu trách nhiệm lập kế hoạch và phát triển tàu ngầm và các hệ thống phụ trợ cho Hải quân Iran".

Quân đội Israel cho rằng cuộc tấn công trên "hạn chế đáng kể khả năng sản xuất tàu ngầm mới và tiên tiến cho Hải quân Iran, cũng như nâng cấp hạm đội hiện có". Trung tâm này cũng đã sản xuất nhiều mẫu xuồng không người lái, theo IDF. Trước đó, IDF hôm 24.3 tuyên bố đã tiến hành một "làn sóng tấn công quy mô lớn" ở Isfahan.

Mặt khác, IDF ngày 25.3 thông báo đã xác định một cuộc tấn công tên lửa đạn đạo mới từ Iran, nhắm vào miền nam Israel. Tên lửa Iran đã khiến còi báo động vang lên ở thành phố Dimona và các thị trấn lân cận ở miền nam Israel, nhưng không có báo cáo về thương vong, theo The Times of Israel.