Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Iran tuyên bố phóng tên lửa vào tàu sân bay Mỹ

Văn Khoa
25/03/2026 20:14 GMT+7

Quân đội Iran ngày 25.3 tuyên bố đã phóng tên lửa hành trình vào tàu sân bay USS Abraham Lincoln, cảnh báo sẽ có thêm các vụ phóng tên lửa khi các tàu thuộc nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ tiến vào tầm bắn.

"Tên lửa hành trình Qader (tên lửa chống hạm phóng từ bờ) của Hải quân Iran đã nhắm mục tiêu vào tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Mỹ và buộc nó phải thay đổi vị trí", quân đội Iran khẳng định trong một tuyên bố được truyền hình nhà nước Iran phát, theo AFP.

Iran tấn công tàu sân bay Mỹ, Israel nhắm vào cơ sở tàu ngầm Iran? - Ảnh 1.

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln vào ngày 3.3

Ảnh: AFP

Trong tuyên bố, Tư lệnh Hải quân Iran Shahram Irani nói rằng các hoạt động của nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ "đang bị theo dõi liên tục... và ngay khi hạm đội này tiến vào tầm bắn của hệ thống tên lửa của chúng tôi, nó sẽ phải hứng chịu các cuộc tấn công mạnh mẽ từ Hải quân Iran".

Hiện chưa có thông tin phản ứng từ quân đội Mỹ về tuyên bố mới của quân đội Iran. Hôm 1.3, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã phóng 4 tên lửa đạn đạo vào tàu sân bay USS Abraham Lincoln, nhưng Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), đơn vị giám sát các cuộc tấn công của Mỹ vào Iran, đã bác bỏ tuyên bố đó.

Trong khi đó, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 25.3 tuyên bố Không quân Israel ngày 24.3 ném bom cơ sở chuyên phát triển tàu ngầm ở thành phố Isfahan thuộc miền trung Iran, theo báo The Times of Israel.

IDF khẳng định trung tâm nghiên cứu và phát triển quân sự dưới nước ở Isfahan là "cơ sở duy nhất ở Iran chịu trách nhiệm lập kế hoạch và phát triển tàu ngầm và các hệ thống phụ trợ cho Hải quân Iran". 

Quân đội Israel cho rằng cuộc tấn công trên "hạn chế đáng kể khả năng sản xuất tàu ngầm mới và tiên tiến cho Hải quân Iran, cũng như nâng cấp hạm đội hiện có". Trung tâm này cũng đã sản xuất nhiều mẫu xuồng không người lái, theo IDF. Trước đó, IDF hôm 24.3 tuyên bố đã tiến hành một "làn sóng tấn công quy mô lớn" ở Isfahan.

Mặt khác, IDF ngày 25.3 thông báo đã xác định một cuộc tấn công tên lửa đạn đạo mới từ Iran, nhắm vào miền nam Israel. Tên lửa Iran đã khiến còi báo động vang lên ở thành phố Dimona và các thị trấn lân cận ở miền nam Israel, nhưng không có báo cáo về thương vong, theo The Times of Israel.

Tàu sân bay mới nhất của Mỹ phải cập cảng sau vụ cháy hơn 30 tiếng

Tàu sân bay mới nhất của Mỹ phải cập cảng sau vụ cháy hơn 30 tiếng

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford của quân đội Mỹ đang thực hiện nhiệm vụ tại Trung Đông sẽ tạm thời cập cảng để khắc phục sự cố sau vụ cháy.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận