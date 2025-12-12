Hải quân Anh theo dõi tàu ngầm tàng hình lớp Kilo của Nga 3 ngày

Cụ thể, một tàu tiếp tế thuộc Hải quân Anh với một máy bay trực thăng trên boong đã được triển khai để theo dõi tàu ngầm tàng hình lớp Kilo Krasnodar và tàu kéo Altay của Nga, theo AFP dẫn thông báo từ Hải quân Hoàng gia Anh. Hai tàu Nga tiến vào eo biển Manche sau khi đến từ biển Bắc.

Hai tàu ngầm của Nga Ảnh: Chụp màn hình TASS

"Thủy thủ đoàn chuyên nghiệp đã sẵn sàng chuyển sang các hoạt động chống tàu ngầm nếu tàu Krasnodar lặn xuống dưới mặt nước," Hải quân Hoàng gia Anh tuyên bố. Tuy nhiên, tàu Krasnodar đã nổi lên trong suốt chuyến đi qua eo Manche bất chấp điều kiện thời tiết không thuận lợi, theo AFP.

Gần đảo Ouessant, ngoài khơi tây bắc nước Pháp, phía Anh cho hay họ đã chuyển giao việc giám sát hai tàu Nga cho một đồng minh NATO, mà không nói rõ là nước nào. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga.

Quân đội Anh đã thực hiện một chiến dịch theo dõi tương tự vào tháng 7, sau khi phát hiện tàu ngầm Novorossiysk của Nga trong vùng biển thuộc chủ quyền của mình, theo AFP.

Tàu ngầm Nga vừa hạ thủy có gì đặc biệt?

Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey hôm 8.12 tuyên bố khởi động một chương trình trị giá hàng triệu bảng Anh nhằm tăng cường khả năng của Hải quân Hoàng gia Anh trước các "mối đe dọa dưới nước" từ Moscow.

Theo AFP, phía Anh cho rằng hoạt động tàu ngầm của Nga trong vùng biển Anh đã tăng khoảng một phần ba trong hai năm qua.

Trong tháng này, Anh và Na Uy đã ký một thỏa thuận hợp tác để cùng vận hành một hạm đội nhằm "truy lùng" các tàu ngầm Nga ở Bắc Đại Tây Dương, theo AFP.

Nga chưa bình luận về các thông tin trên.