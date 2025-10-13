Nga bác bỏ thông tin tàu ngầm Kilo gặp sự cố phải nổi lên ngoài khơi Pháp

Truyền thông Nga ngày 13.10 dẫn thông báo của Hạm đội biển Đen (Nga) bác bỏ thông tin tàu ngầm điện-diesel lớp Kilo, chiếc Novorossiysk phải nổi lên khẩn cấp ngoài khơi Pháp do trục trặc.

Tàu ngầm Novorossiysk đang trong hải trình theo kế hoạch sau khi hoàn thành các nhiệm vụ tại Địa Trung Hải, hãng Interfax dẫn thông báo của hạm đội cho biết.

Lễ hạ thủy tàu ngầm Novorossiysk tại Saint Petersburg hồi tháng 11.2013 ẢNH: REUTERS

"Thông tin được một số phương tiện truyền thông đăng tải về sự cố được cho là nguyên nhân khiến tàu ngầm điện-diesel Novorossiysk phải nổi lên khẩn cấp ngoài khơi bờ biển nước Pháp là không đúng sự thật", một bản tin của RIA Novosti ngày 13.10 trích thông báo của Hạm đội biển Đen.

Hôm 9.10, Bộ chỉ huy Hải quân NATO thông báo trên mạng xã hội X rằng một tàu ngầm Nga hoạt động ngoài khơi vùng Bretagne (tiếng Anh gọi là Brittany) ở miền tây Pháp.

Thông tin tàu ngầm Nga gặp sự cố được lan truyền trên mạng vào cuối tháng 9. Báo The Mirror dẫn thông tin từ các kênh Telegram tiếng Nga cho rằng tàu ngầm chạy bằng động cơ điện-diesel đã buộc phải nổi lên mặt biển gần lãnh hải Anh do bị trục trặc ở hệ thống cung cấp nhiên liệu.

Các blogger quân sự Nga cũng cho rằng không ai trên tàu được huấn luyện để có thể xử lý sự cố, chưa kể đến chuyện trên tàu không mang theo linh kiện thay thế. Theo các nguồn tin, thủy thủ đoàn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc có thể phải bắt đầu "bơm nhiên liệu ra biển".

Tàu ngầm Novorossiysk của Nga ẢNH: BỘ QUỐC PHÒNG HÀ LAN

Bộ chỉ huy Hải quân NATO hôm 9.10 nói rằng một tàu hộ tống của Pháp đang giám sát các tuyến đường biển gần hải phận của liên minh, phát hiện một tàu ngầm Nga hoạt động ngoài khơi Brittany. "NATO sẵn sàng bảo vệ liên minh với sự cảnh giác cao độ và nhận thức hàng hải trên khắp Đại Tây Dương", bộ chỉ huy thông báo.

Bộ Quốc phòng Hà Lan thông báo hải quân Hà Lan đã hộ tống tàu ngầm Novorossiysk và tàu kéo hỗ trợ Yakov Grebelskiy qua biển Bắc trong ngày 9.10, theo trang NL Times.

Hai tàu của Nga di chuyển từ Địa Trung Hải và đã được một tàu hải quân Anh hộ tống qua eo biển Manche. Khi đến vùng biển Hà Lan, tàu khảo sát thủy văn HNLMS Luymes đã tiếp quản nhiệm vụ hộ tống từ phía Anh cho đến khi hai tàu rời khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Hà Lan. Một trực thăng tấn công NH90 và Tuần duyên Hà Lan cũng tham gia nhiệm vụ.

Theo NL Times, hải quân Bỉ xác nhận phía Hà Lan đã tiếp quản hoạt động hộ tống trong ngày 9.10.

Tàu Novorossiysk thuộc lớp tàu ngầm tấn công chạy bằng điện-diesel lớp Kilo II, dự án 636.3. Tàu được khởi đóng tại xưởng tàu ở thành phố Saint Petersburg vào tháng 8.2010, hạ thủy vào tháng 11.2013 và biên chế vào tháng 8.2014, theo trang UK Defence Journal.

Tàu ngầm này có chiều dài 74 m, độ choán nước 3.100 tấn khi lặn, có thể hoạt động liên tục 45 ngày trên biển và có khả năng lặn sâu 300 m. Tàu được trang bị 6 ống phóng ngư lôi 553 mm, có khả năng phóng ngư lôi, thủy lôi hoặc tên lửa hành trình Kalibr. Tàu Novorossiysk từng được triển khai đến Địa Trung Hải để hỗ trợ hoạt động tại Syria.