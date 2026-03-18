Tàu sân bay mới nhất của Mỹ phải cập cảng sau vụ cháy hơn 30 tiếng

Reuters ngày 18.3 dẫn lời 2 quan chức Mỹ cho biết tàu sân bay nêu trên, đang hoạt động tại biển Đỏ, sẽ tạm thời đến cảng ở vịnh Souda trên đảo Crete của Hy Lạp. Hiện chưa rõ con tàu sẽ ở lại cảng trong bao lâu.

Một quan chức cho biết gần 200 thủy thủ được điều trị sau khi ngọn lửa bùng phát ở khu giặt chính trên tàu, một quân nhân được đưa đi bằng máy bay để điều trị.

Các máy bay quân sự trên boong tàu sân bay USS Gerald R. Ford hồi tháng 12.2025 ẢNH: REUTERS

Theo The New York Times, vụ cháy xảy ra vào ngày 12.3 và phải mất hơn 30 tiếng để dập tắt ngọn lửa. Quân đội Mỹ cho biết hệ thống động cơ đẩy của tàu không bị hư hại và con tàu vẫn hoạt động bình thường.

Lầu Năm Góc chưa bình luận về thông tin vụ cháy trên tàu sân bay.

USS Gerald R. Ford đã được triển khai trong 9 tháng, tham gia chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào Venezuela hồi đầu năm, trước khi được điều động đến Trung Đông. Nếu tiếp tục hoạt động đến giữa tháng 4, con tàu sẽ phá kỷ lục tàu sân bay Mỹ có thời gian hoạt động dài nhất trong hơn 5 thập niên. Kỷ lục hiện tại đang thuộc về USS Abraham Lincoln vào năm 2020, với 294 ngày trên biển.

USS Gerald R. Ford hiện là tàu sân bay mới nhất của Mỹ cũng như lớn nhất thế giới, với trọng lượng giãn nước tối đa 100.000 tấn. Trên tàu có hơn 4.500 thuyền viên và phi công hoạt động, mang theo 75 máy bay quân sự, với trọng tâm là phi đội tiêm kích F-18 Super Hornet.

Đây cũng là tàu sân bay lớp Ford đầu tiên được Mỹ chế tạo nhằm thay thế loại tàu lớp Nimitz. Con tàu được đưa vào biên chế năm 2017 và có nhiệm vụ đầu tiên vào năm 2022. Hộ tống con tàu trong nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford còn có tàu tuần dương lớp Ticonderoga, các tàu khu trục lớp Arleigh Burke yểm trợ hỏa lực và tác chiến chống ngầm.