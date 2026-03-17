Tàu sân bay Mỹ cháy suốt 30 giờ, hơn 600 thủy thủ mất chỗ ngủ?

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford của Mỹ

Tờ The New York Times ngày 17.3 dẫn lời các thủy thủ và quan chức quân đội Mỹ cho hay vụ hỏa hoạn trên tàu sân bay USS Gerald R. Ford kéo dài hơn 30 giờ trước khi được dập tắt hoàn toàn.

Vụ cháy xảy ra tại khu vực giặt là chính hôm 12.3 khi tàu sân bay này đang tham gia chiến dịch quân sự của Mỹ chống Iran. Sau khi lửa được dập tắt, hơn 600 thủy thủ mất giường và phải ngủ trên bàn hoặc sàn tàu.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết 2 thủy thủ được điều trị "những vết thương không đe dọa tính mạng". Theo những người trên tàu, hàng chục binh sĩ đã hít phải khói. Nhiều thủy thủ sau đó đã không thể giặt là sau vụ cháy.

Tàu sân bay này cùng với 4.500 thủy thủ và phi công chiến đấu đang ở Địa Trung Hải vào ngày 24.10.2025 khi Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth điều động đến vùng biển Caribbean để tăng cường chiến dịch gây áp lực của Tổng thống Trump đối với Venezuela.

Từ vùng biển Caribbean, tàu sân bay này đã nhanh chóng đến Trung Đông để tham gia cuộc chiến giữa Mỹ và Israel chống lại Iran.

Tàu USS Gerald R. Ford hiện đang bước vào tháng thứ 10 trong một đợt triển khai. Nó sẽ phá kỷ lục về thời gian triển khai tàu sân bay dài nhất sau Chiến tranh Việt Nam nếu vẫn còn ở trên biển đến giữa tháng 4. Kỷ lục đến nay được thiết lập bởi tàu USS Abraham Lincoln vào năm 2020 với 294 ngày.

Các thành viên thủy thủ đoàn trên tàu USS Gerald R. Ford được thông báo rằng đợt triển khai của họ có thể sẽ được kéo dài đến tháng 5. Điều này có nghĩa là họ sẽ phải ở trên biển suốt một năm, gấp đôi thời gian triển khai thông thường của một tàu sân bay.

Các quan chức Hải quân Mỹ cho biết tàu sân bay USS Gerald R. Ford đang tiến hành các hoạt động bay suốt ngày đêm.

Theo 2 quan chức, đám cháy bắt đầu từ ống thông hơi của máy sấy trong khu giặt là của tàu và nhanh chóng lan rộng. Các thủy thủ đã chiến đấu với ngọn lửa trong hơn 30 giờ.

Hải quân Mỹ không trả lời đề nghị bình luận. Bộ Tư lệnh Trung tâm cho biết đám cháy "không gây thiệt hại cho hệ thống động cơ đẩy, và tàu sân bay vẫn hoạt động đầy đủ".

Trước đó, tàu sân bay USS Gerald R. Ford đã gặp sự cố về hệ thống đường ống nước của 650 nhà vệ sinh. Đài NPR đưa tin rằng hệ thống nhà vệ sinh quá nhỏ và được thiết kế kém thường xuyên bị hỏng.