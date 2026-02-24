Mỹ chậm tấn công Iran vì nhà vệ sinh trên tàu sân bay bị tắc nghẽn?

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford đến vịnh Souda gần đảo Crete (Hy Lạp) hôm 23.2 ẢNH: REUTERS

Đài Wion ngày 23.2 đưa tin tàu sân bay USS Gerald R. Ford của Hải quân Mỹ đang gặp vấn đề với hệ thống xử lý nước thải do đường ống hẹp và thường xuyên bị tắc nghẽn, ảnh hưởng đến điều kiện làm việc của thủy thủ đoàn.

Vấn đề này xảy ra khi tàu sân bay đang tiến về Tây Á trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Iran leo thang, làm dấy lên những câu hỏi về khả năng sẵn sàng hoạt động. Theo các báo cáo, vấn đề này xảy ra từ tháng 1 khi tàu được điều động đến vùng biển Caribbean.

Tàu USS Gerald R. Ford được đưa vào biên chế năm 2017 với chi phí 13 tỉ USD, là tàu chiến đắt nhất từng được chế tạo. Có thông tin tàu sử dụng hệ thống xử lý nước thải bằng chân không được cải tiến từ các tàu du lịch để tiết kiệm nước. Tàu có hơn 4.500 thủy thủ và hơn 600 nhà vệ sinh được chia thành 10 khu vực độc lập.

Tuy nhiên, các báo cáo cho thấy "những đường ống hẹp" của hệ thống đã không đủ cho thủy thủ đoàn, dẫn đến tắc nghẽn thường xuyên và hỏng hệ thống hút chân không.

Năm 2025, khi được triển khai gần Venezuela, tàu cần "một cuộc bảo trì liên quan hệ thống nước thải mỗi ngày". Tàu ghi nhận ít nhất 205 sự cố trong vòng bốn ngày.

Các nhóm kỹ thuật làm việc để giải quyết vấn đề đã phàn nàn về những ca làm kéo dài bất thường.

Một báo cáo cho biết sự cố liên quan đến hệ thống thu gom và chuyển chất thải bằng chân không, ảnh hưởng đến các nhà vệ sinh trên tàu. Báo cáo ám chỉ rằng vấn đề phát sinh do thiết kế, bao gồm đường ống quá nhỏ và áp lực sử dụng quá mức. Tắc nghẽn chủ yếu xảy ra do "vật liệu không phù hợp" như áo phông và đầu cây lau nhà.

Hiện nay, khi tàu chiến đang hướng tới Tây Á, các thủy thủ đã phản ánh điều kiện vệ sinh không đảm bảo. Tờ The Wall Street Journal đưa tin thủy thủ đoàn xác nhận các sự cố tái diễn, khiến sinh hoạt hằng ngày trên tàu ngày càng khó khăn.

Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Iran và những lời đe dọa liên tục từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, việc khắc phục các vấn đề này trở nên ngày càng quan trọng. Truyền thông đã đặt câu hỏi về việc liệu vấn đề nhà vệ sinh bị nghẽn trên tàu sân bay USS Gerald R. Ford có cản trở một cuộc tấn công của Mỹ vào Iran hay không.

Việc sửa chữa sự cố thoát nước nhà vệ sinh trên tàu sân bay rất tốn kém. Một báo cáo năm 2022 của Forbes cho biết mỗi lần thông tắc sẽ cần sử dụng phương pháp xả axit chuyên dụng với chi phí khoảng 400.000 USD (hơn 10 tỉ đồng).