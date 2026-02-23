Chiến sự Ukraine ngày 1.460: Nga tấn công rầm rộ, Giáo hoàng Leo XIV lên tiếng

Một tòa nhà bị thiệt hại trong đợt tấn công bằng tên lửa và UAV tại Kyiv hôm 22.2 Ảnh: Reuters

Hãng AFP đưa tin các vụ nổ đã làm rung chuyển thủ đô Kyiv của Ukraine vào sáng sớm 22.2, khi các quan chức cảnh báo về một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Nga, hai ngày trước khi tròn 4 năm kể từ khi nổ ra cuộc xung đột.

Tại Kyiv, một loạt vụ nổ vang lên vào khoảng 4 giờ, không lâu sau khi có báo động không kích. Không quân Ukraine sau đó mở rộng cảnh báo lên phạm vi toàn quốc về nguy cơ bị tấn công bằng tên lửa đạn đạo.

Thị trưởng Kyiv Vitali Klitschko cho biết trên Telegram rằng hai người bị thương, gồm một phụ nữ và một trẻ em, đã được đưa đến bệnh viện từ vùng ngoại ô.

Nhiệt độ đã giảm xuống gần âm 10 độ C khi thủ đô Kyiv bị tấn công, và các dịch vụ khẩn cấp đã được triển khai khắp thành phố. Đợt tấn công đã khiến tình trạng cảnh giác tăng cao trên khắp Ukraine, kéo dài đến tận biên giới phía tây.

Bộ Chỉ huy Tác chiến của Ba Lan cho biết vào sáng sớm 22.2 rằng họ đang điều động máy bay chiến đấu sau khi phát hiện "máy bay tầm xa của Liên bang Nga tiến hành các cuộc tấn công trên lãnh thổ Ukraine".

Diễn biến trên cũng xảy ra vài giờ sau các vụ nổ ở Lviv, một thành phố phía tây Ukraine gần biên giới Ba Lan, nơi hiếm khi chứng kiến các vụ tấn công gây chết người.

Các vụ nổ gây thiệt hại một con phố mua sắm trung tâm vào khoảng nửa đêm, khiến một nữ cảnh sát thiệt mạng và 15 người bị thương sau khi đến hiện trường từ tin báo về một vụ đột nhập.

Không quân Ukraine cho biết Nga đã phóng 50 tên lửa và 297 UAV trong các cuộc tấn công. Các đơn vị phòng không đã bắn hạ hoặc vô hiệu hóa 33 tên lửa và 274 UAV.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết rằng ngoài Kyiv và Odessa, các cuộc tấn công cũng nhắm vào các vùng Dnipro, Kirovohrad, Mykolaiv, Poltava và Sumy. Mục tiêu chính của cuộc tấn công là lĩnh vực năng lượng, nhưng các tòa nhà dân cư và đường sắt cũng bị hư hại, theo nhà lãnh đạo.

Chỉ riêng trong tuần này, Nga đã phóng hơn 1.300 UAV, hơn 1.400 bom dẫn đường và 96 tên lửa vào Ukraine, ông cho biết thêm.

Nga chưa lập tức bình luận về những thông tin trên.

Thủ tướng Slovakia ra tối hậu thư cho Ukraine

Chiến sự gần tròn 4 năm

Chiến sự Ukraine sẽ tròn 4 năm kể từ cuộc tấn công của Nga bắt đầu vào ngày 24.2.2022. Xung đột đã tàn phá các thị trấn, khiến hàng triệu người phải di dời và cướp đi sinh mạng của nhiều người ở cả hai phía.

Nga hiện đang kiểm soát gần 1/5 lãnh thổ Ukraine và tiếp tục tiến quân ở nhiều nơi, đặc biệt là khu vực Donbass phía đông, bất chấp tổn thất nặng nề và các cuộc tấn công liên tiếp của Ukraine vào hệ thống hậu cần của quân đội nước này, theo AFP.

Tổng thống Zelensky nói rằng Ukraine "chắc chắn không thua" trong cuộc chiến và chiến thắng vẫn là mục tiêu.

Ông cho biết lực lượng Ukraine đã giành lại được khoảng 300 km2 lãnh thổ trong các cuộc phản công gần đây. Theo ông Zelensky, việc mất điện trên diện rộng tại các thiết bị đầu cuối internet Starlink trên khắp mặt trận Ukraine, do tỉ phú Elon Musk ngừng cung cấp dịch vụ theo lời kêu gọi từ Kyiv, đã tạo điều kiện cho cuộc tấn công này.

Ukraine lên tiếng với Hungary, Slovakia

Bộ Ngoại giao Ukraine hôm 21.2 lên án điều mà họ mô tả là "tối hậu thư và tống tiền" từ chính phủ Hungary và Slovakia, sau khi hai nước này đe dọa cắt nguồn cung cấp điện cho Ukraine trừ khi Kyiv nối lại dòng chảy dầu của Nga quá cảnh qua Ukraine.

Việc vận chuyển dầu của Nga đến Hungary và Slovakia đã bị gián đoạn kể từ ngày 27.1, khi Kyiv cho biết một cuộc tấn công bằng UAV của Nga đã nhắm vào thiết bị đường ống dẫn dầu ở miền tây Ukraine. Slovakia và Hungary cho rằng Ukraine phải chịu trách nhiệm về tình trạng gián đoạn kéo dài này.

Thủ tướng Slovakia Robert Fico hôm 21.2 tuyên bố sẽ cắt nguồn cung cấp điện khẩn cấp cho Ukraine trong vòng hai ngày nếu Kyiv không nối lại việc vận chuyển dầu của Nga qua lãnh thổ Ukraine. Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã đưa ra lời đe dọa tương tự vài ngày trước đó.

Vấn đề này đã trở thành một trong những tranh chấp gay gắt nhất giữa Ukraine và hai nước láng giềng là thành viên của Liên minh châu Âu (EU) và NATO.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban ngày 22.2 tuyên bố nước này sẽ chặn gói cấm vận mới nhất của Liên minh châu Âu đối với Nga, trừ khi Ukraine mở lại đường ống dẫn dầu quan trọng cung cấp dầu cho Hungary.

Slovakia và Hungary là hai quốc gia trong EU vẫn phụ thuộc vào một lượng lớn dầu mỏ của Nga được vận chuyển qua đường ống Druzhba thời Liên Xô cũ đi qua Ukraine.

Hungary và Slovakia cung cấp khoảng một nửa lượng điện khẩn cấp từ châu Âu sang Ukraine, nguồn điện mà Kyiv ngày càng phụ thuộc vào do các cuộc tấn công của Nga đã làm hư hại lưới điện của nước này.

Giáo hoàng lên tiếng

Phát biểu hôm 22.2 trước thềm tròn 4 năm xung đột Nga - Ukraine, Giáo hoàng Leo XIV cho rằng hòa bình ở Ukraine là "một nhu cầu cấp thiết".

"Hòa bình không thể bị trì hoãn. Đó là một nhu cầu cấp thiết cần phải tìm được chỗ đứng trong trái tim và được chuyển hóa thành những quyết định có trách nhiệm", ông nói trong bài phát biểu thường kỳ trước đám đông tại Quảng trường Thánh Peter.

"Tôi mạnh mẽ nhắc lại lời kêu gọi của mình: hãy để vũ khí im lặng, hãy để các cuộc ném bom chấm dứt, hãy để một lệnh ngừng bắn đạt được ngay lập tức, và hãy để đối thoại được tăng cường để mở đường cho hòa bình", vị Giáo hoàng người Mỹ kêu gọi.