Chiến sự Ukraine ngày 1.456: Thương vong gia tăng, đàm phán 'khó khăn nhưng thực tế'

Binh sĩ Ukraine bắn pháo tự hành Caesar về phía quân Nga tại một vị trí ở tiền tuyến hôm 16.2 ẢNH: REUTERS

Hãng TASS ngày 18.2 dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho hay lực lượng nước này trong 24 giờ trước đó giành quyền kiểm soát hai ngôi làng tại tỉnh Sumy và tỉnh Zaporizhzhia của Ukraine.

"Các đơn vị của nhóm tác chiến phía bắc đã thiết lập quyền kiểm soát khu định cư Kharkovka ở tỉnh Sumy. Các đơn vị của nhóm tác chiến phía đông tiếp tục tiến sâu vào tuyến phòng thủ của đối phương và kiểm soát khu định cư Krinichnoye ở tỉnh Zaporizhzhia", theo thông cáo.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 18.2 còn cho biết phía Ukraine tổn thất thêm 1.235 binh sĩ trong giao tranh dọc chiến tuyến trong vòng 24 giờ trước đó.

Nga tuyên bố từ đầu chiến sự đến nay đã phá hủy 670 máy bay chiến đấu, 283 trực thăng, 115.131 máy bay không người lái (UAV), 650 hệ thống tên lửa phòng không, 27.754 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 1.666 bệ phóng rốc két đa nòng, 33.347 pháo dã chiến và súng cối, cùng 54.691 phương tiện quân sự đặc chủng của Ukraine.

Cũng trong ngày 18.2, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine cho biết Nga đã tổn thất khoảng 1.256.080 binh sĩ kể từ đầu cuộc chiến, trong đó có 740 binh sĩ trong vòng 24 giờ trước đó, theo trang The Kyiv Independent.

Ngoài ra, Ukraine nói Nga cũng đã mất 11.681 xe tăng, 24.051 xe chiến đấu bọc thép, 78.919 xe và xe bồn, 37.363 hệ thống pháo binh, 1.648 hệ thống phóng rốc két đa nòng, 1.302 hệ thống phòng không, 435 máy bay, 347 máy bay trực thăng, 137.924 UAV, 29 tàu chiến và hai tàu ngầm.

Nga và Ukraine chưa bình luận về những thông tin trên của đối phương.

Hòa đàm khó khăn

Theo TASS dẫn lời ông Vladimir Medinsky, trưởng đoàn đàm phán kiêm trợ lý Tổng thống Nga Vladimir Putin, vòng tham vấn tại Geneva về giải quyết vấn đề Ukraine diễn ra ngày thứ hai mang tính gay cấn nhưng thực tế.

Ông cho biết các cuộc đàm phán diễn ra gay cấn nhưng mang tính chuyên nghiệp và sẽ sớm có thêm cuộc gặp để giải quyết vấn đề Ukraine.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay phái đoàn Nga thường xuyên cập nhật tiến độ các cuộc thảo luận trực tiếp cho Tổng thống Putin, song từ chối bình luận về câu hỏi của một nhà báo về việc liệu một cuộc gặp tiềm năng giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có được thảo luận trong các cuộc tham vấn hay không.

Hãng AFP dẫn lời Tổng thống Zelensky cho biết đàm phán có tiến triển nhưng chưa đạt thỏa hiệp về vấn đề then chốt là lãnh thổ.

"Chúng ta có thể thấy rằng một số công việc chuẩn bị đã được thực hiện, nhưng hiện tại lập trường của hai bên vẫn còn khác nhau, bởi vì các cuộc đàm phán không hề dễ dàng", ông Zelensky cho biết, sau khi cuộc đàm phán kết thúc.

Theo ông, hai bên đã nhất trí về "hầu hết mọi vấn đề" liên quan cơ chế giám sát lệnh ngừng bắn có sự tham gia của Mỹ.

Tuy nhiên, các vấn đề nhạy cảm liên quan đến số phận của vùng lãnh thổ ở miền đông Ukraine và quy chế tương lai của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia do Nga hiện kiểm soát vẫn chưa được giải quyết, ông Zelensky nói thêm.

Ukraine cấm vận Tổng thống Belarus

Hãng Reuters ngày 18.2 đưa tin Ukraine vừa áp đặt một loạt lệnh cấm vận đối với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, đồng thời tuyên bố sẽ "tăng cường các biện pháp đối phó" Belarus vì sự hỗ trợ của nước này cho Nga trong cuộc chiến.

"Chúng tôi sẽ tăng cường đáng kể các biện pháp đối phó mọi hình thức hỗ trợ trong việc giết hại người Ukraine", Tổng thống Zelensky tuyên bố trên mạng xã hội.

Văn phòng báo chí của Phủ tổng thống Belarus chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức về đề nghị bình luận.

Ông Zelensky cho rằng Belarus, quốc gia có chung đường biên giới dài hơn 1.000 km với Ukraine, đã hỗ trợ Moscow trong các cuộc tấn công bằng UAV quy mô lớn nhằm vào Ukraine.

Mặc dù không có giao tranh ác liệt dọc biên giới Ukraine - Belarus, ông Zelensky nói rằng Belarus đã cho phép Nga triển khai một hệ thống trạm chuyển tiếp vào nửa cuối năm 2025 để điều khiển UAV trong các cuộc tấn công vào Ukraine.

"Người Nga sẽ không thể thực hiện một số cuộc tấn công, đặc biệt là vào các cơ sở năng lượng và đường sắt trong khu vực của chúng ta, nếu không có sự hỗ trợ như vậy từ Belarus", ông Zelensky cáo buộc.

Belarus chưa bình luận về các tuyên bố mới nhất.