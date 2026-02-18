Chiến sự Ukraine ngày 1.455: Hỏa lực leo thang giữa lúc hòa đàm tại Geneva

Ukraine bị tập kích quy mô lớn

Ukraine cáo buộc các đợt tấn công của Nga rạng sáng 17.2 khiến ít nhất một người thiệt mạng và 25 người bị thương. Không quân Ukraine cho biết Nga đã phóng gần 400 máy bay không người lái (UAV) tầm xa cùng 29 tên lửa trong một đợt tập kích quy mô lớn.

Một tòa nhà hư hại sau khi bị tấn công tại Odessa, Ukraine ngày 17.2.2026 ẢNH: REUTERS

Quân đội Ukraine tuyên bố bắn hạ phần lớn mục tiêu, bao gồm toàn bộ tên lửa hành trình và 367 UAV, song vẫn có 13 địa điểm bị đánh trúng. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết 12 khu vực trên cả nước bị nhắm mục tiêu, khiến 9 người bị thương trong đợt không kích tầm xa này.

Giới chức Ukraine cáo buộc các cuộc pháo kích và UAV của Nga đã đánh trúng cơ sở điện lực, gây mất điện, gián đoạn sưởi ấm cho hàng chục nghìn người. Theo Thứ trưởng Bộ Năng lượng Ukraine Artem Nekrasov, các hộ gia đình tại 5 khu vực bị mất điện. Riêng Odessa và Sumy ghi nhận sự cố gián đoạn nguồn nhiệt.

Tập đoàn năng lượng tư nhân DTEK cho biết hạ tầng cung cấp điện cho thành phố cảng Odessa bị hư hại nghiêm trọng và cần thời gian dài để khôi phục.

Nga chưa bình luận nhưng trước nay phủ nhận tấn công mục tiêu dân sự.

Binh sĩ Ukraine tham gia huấn luyện tại thao trường ở vùng Kharkiv, Ukraine ngày 13.2.2026 ẢNH: AP

Trong một diễn biến khác, theo phân tích dữ liệu của Viện Nghiên cứu chiến tranh (ISW - Mỹ), Ukraine đã tái kiểm soát khoảng 201 km2 lãnh thổ từ Nga từ ngày 11 - 15.2.

Diện tích này gần tương đương phần lãnh thổ Nga kiểm soát được trong cả tháng 12.2025. Đây cũng là diện tích lớn nhất mà lực lượng Ukraine đạt được trong một khoảng thời gian ngắn kể từ cuộc phản công tháng 6.2023, theo The Guardian.

Khu vực tái kiểm soát chủ yếu nằm ở phía đông thành phố Zaporizhzhia, nơi Nga đã đạt được một số bước tiến đáng kể kể từ giữa năm 2025. ISW nhận định các đợt phản công của Ukraine có thể đã khai thác việc lực lượng Nga bị hạn chế truy cập Starlink - yếu tố mà một số blogger quân sự Nga cho rằng đã gây gián đoạn liên lạc và hệ thống chỉ huy, kiểm soát trên chiến trường.

Nga chưa đưa ra bình luận về các thông tin trên.

Nhà máy lọc dầu Nga trúng đòn UAV

Các cuộc tấn công bằng UAV đã nhắm vào nhiều khu vực của Nga trong đêm 16.2, trong đó có nhà máy lọc dầu Ilsky ở vùng Krasnodar Krai. Chính quyền địa phương cho hay một vụ hỏa hoạn lớn đã bùng phát tại cơ sở này sau loạt tiếng nổ.

Các kênh Telegram liên hệ với Nga đưa tin hệ thống phòng không đã bắn hạ hơn 20 UAV tại Krasnodar Krai. Người dân khu vực Ilsky cho biết nghe thấy hơn 10 tiếng nổ trước khi xảy ra cháy lớn.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 17.2 thông báo lực lượng phòng không đã phá hủy tổng cộng 151 UAV của Ukraine trên lãnh thổ Nga cũng như trên biển Đen và biển Azov. Tại làng Ilskoye (Krasnodar Krai), 2 người bị thương do mảnh vỡ UAV, 4 ngôi nhà và một kho đầu máy xe lửa ở huyện Krymsky bị hư hại. Ở Sevastopol, sóng xung kích từ UAV bị bắn hạ làm vỡ kính một ngôi nhà, khiến một bé trai 9 tuổi bị thương, theo The Kyiv Independent.

Trước nguy cơ tấn công từ trên không, các sân bay tại Krasnodar, Sochi, Gelendzhik, Kazan và Nizhnekamsk tạm dừng hoạt động trong nhiều giờ. Tại vùng Tatarstan, tiếng nổ được ghi nhận ở ngoại ô Kazan và Nizhnekamsk rạng sáng 17.2. Giới chức Nga chưa công bố chi tiết về thiệt hại tại đây.

Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, nhà máy Ilsky - nơi xử lý khoảng 6,42 triệu tấn dầu mỗi năm và được cho là cung cấp nhiên liệu cho quân đội Nga - có vai trò quan trọng nhờ vị trí gần các cảng biển Đen, phục vụ hậu cần quân sự.

Điện Kremlin hạ kỳ vọng đàm phán tại Geneva

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 17.2 cho biết không nên chờ đợi thông tin đột phá từ các cuộc đàm phán với phái đoàn Ukraine tại Geneva (Thụy Sĩ). "Tôi nghĩ không nên kỳ vọng bất kỳ tin tức nào hôm nay. Công việc sẽ tiếp tục vào ngày mai (ngày 18.2) và chúng tôi chưa có kế hoạch đưa ra tuyên bố hay bình luận nào", TASS dẫn lời ông Peskov nói.

Trước đó, Điện Kremlin cho biết các cuộc đàm phán sẽ tập trung vào những "vấn đề cốt lõi", bao gồm các nội dung nhạy cảm liên quan lãnh thổ.

Đoàn xe của phái đoàn Nga được nhìn thấy tại Geneva, Thụy Sĩ ngày 17.2.2026 ẢNH: REUTERS

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump gia tăng sức ép kêu gọi Ukraine sớm đạt thỏa thuận với Nga. Phát biểu trên chuyên cơ Không lực Một ngày 17.2, ông Trump nói: "Mọi chuyện sẽ rất dễ dàng. Ý tôi là, hãy nhìn xem, Ukraine tốt hơn hết nên nhanh chóng ngồi vào bàn đàm phán. Đó là tất cả những gì tôi muốn nói".

Cùng ngày, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cáo buộc Nga "coi thường các nỗ lực hòa bình" khi tiến hành các đợt tập kích chỉ vài giờ trước cuộc đàm phán ba bên tại Geneva, đồng thời cho rằng hạ tầng năng lượng là mục tiêu chính.

Ngoài tranh cãi về lãnh thổ, Nga và Ukraine hiện vẫn bất đồng về quyền kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia và khả năng hiện diện của lực lượng phương Tây tại Ukraine trong giai đoạn hậu chiến, theo Reuters.