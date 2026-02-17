Chiến sự Ukraine ngày 1.454: Cái lạnh trở thành ‘sát thủ’ với UAV tiền tuyến

Theo AFP ngày 16.2, nhiệt độ dọc theo khu vực tiền tuyến đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi chiến sự Nga - Ukraine bùng phát, khiến việc sử dụng UAV gặp khó khăn.

Quân nhân Ukraine với mật danh “Ali” cho biết: “Ảnh hưởng đến các UAV của chúng tôi hoàn toàn tiêu cực. Pin hết điện nhanh hơn. Camera và dây dẫn bị đóng băng".

Binh sĩ Ukraine lắp quả đạn vào UAV góc nhìn thứ nhất ở tỉnh Donetsk năm 2024 ẢNH: REUTERS

Cả Nga và Ukraine đều vận hành nhiều loại UAV giá rẻ nhằm tối ưu chi phí. Một số mẫu UAV sử dụng cáp quang nối trực tiếp để tránh bị gây nhiễu điện từ. Ukraine gần đây tăng cường trang bị những UAV chuyên đánh chặn để đối phó với khí tài từ Moscow. Dù vậy, nhiệt độ xuống đến -20 độ C đang là thách thức cho cả quân nhân và thiết bị.

"Sương giá, mây thấp, sương mù, trong thời tiết như vậy, UAV rất khó bay. Nó có thể bị đoản mạch, hay bị vỡ giữa không trung”, ông Nazariy, chỉ huy của một lữ đoàn phi công UAV Ukraine, cho biết.

Trước những khó khăn thời tiết, phương án được các kỹ sư tính đến là bôi mỡ lên các UAV để tạo ra một lớp cách nhiệt và ít nhiều mang lại hiệu quả. “UAV vẫn được sử dụng bất kể điều kiện thời tiết. Chúng tôi có những giới hạn nhất định, thế nhưng chúng tôi cần phải sử dụng chúng”, kỹ thuật viên Denys Shtilierman của Công ty Fire Point, chuyên sản xuất UAV cho quân đội Ukraine, nói.

Ngoài vấn đề với UAV, trời giá rét cũng trở thành mối nguy cho các binh sĩ, khi họ rất dễ để lại dấu vết trên tuyết. Ngoài ra, những camera nhiệt gắn trên UAV trinh sát cũng sẽ dễ phát hiện vị trí. Cái lạnh cũng khiến các vết thương nghiêm trọng hơn, nguy hiểm đến tính mạng.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 16.2 cho biết đã bắn hạ 345 UAV Ukraine trong 24 giờ. Ngoài ra, lực lượng Nga tuyên bố kiểm soát khu định cư Pokrovka và Minkivka ở tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine. Giới chức Nga cho biết tỉnh Bryansk đã chịu đợt tấn công lớn của Ukraine trong ngày 15.2 với hơn 170 UAV. Theo thống đốc Bryansk Alexander Bogomaz, chưa từng có khu vực nào ở Nga bị tập kích với số lượng UAV như vậy trong 1 ngày, TASS đưa tin.

Lựu pháo D-30 của Nga được ngụy trang khai hỏa ẢNH: BỘ QUỐC PHÒNG NGA

Trong khi đó, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine ngày 16.2 thông báo Nga đã sử dụng 62 UAV và tên lửa, trong đó dùng tên lửa chống hạm Zircon tấn công mục tiêu Ukraine ở bán đảo Crimea. Kyiv tuyên bố đánh chặn 2 tên lửa Zircon và 52 UAV.

Nga và Ukraine không bình luận về tuyên bố của đối thủ. Hai bên cũng thường phủ nhận tấn công dân thường và hạ tầng dân sự.

Điện Kremlin ngày 16.2 cho biết vòng đàm phán hòa bình Nga - Ukraine dự kiến diễn ra ngày 16 - 17.2 tuần này tại Geneva, Thụy Sĩ sẽ thảo luận những vấn đề chính, bao gồm lập trường lãnh thổ của các bên, Reuters đưa tin.

“Lần này, ý tưởng là thảo luận về nhiều vấn đề hơn, bao gồm cả những vấn đề chính. Các vấn đề chính liên quan đến lãnh thổ và các yêu cầu mà chúng tôi đã đưa ra", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với phóng viên.

Thư ký Hội đồng an ninh và quốc phòng Ukraine Rustem Umerov (giữa) cùng quan chức Ukraine rời Kyiv ngày 16.2 ẢNH: REUTERS

Điện Kremlin đã xác nhận cố vấn Tổng thống Vladimir Putin, ông Vladimir Medinsky, sẽ dẫn đầu đoàn đàm phán Nga. Ngoài ra, Cục trưởng Tổng cục tình báo quốc phòng Nga Igor Kostyukov, người dẫn đầu 2 vòng đàm phán gần nhất, cũng tham dự.

Mỹ, Nga và Ukraine đã có 2 vòng đàm phán tại Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) trong năm nay, song không đạt được nhiều đột phá. Ông Peskov nói rằng đàm phán ở Geneva sẽ trao đổi nhiều nội dung hơn. Các vòng thảo luận trước đây tập trung chính vào vấn đề an ninh, do đó quan chức của quân đội như ông Kostyukov đã dẫn đoàn.

“Phái đoàn lần này sẽ đông hơn. Ngoài ông Medinsky, còn có Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin và những người khác”, ông Peskov nói.

Theo Đài Sky News, phái đoàn Ukraine ngày 16.2 đã lên đường đến Geneva để đàm phán 3 bên với Nga và Mỹ. Viết trên mạng xã hội X, trưởng đoàn Ukraine Rustem Umerov cho biết: “Trên đường đi, tôi và các đồng nghiệp sẽ thảo luận về những bài học từ lịch sử và tìm kiếm những kết luận đúng đắn. Lợi ích của Ukraine phải được bảo vệ”.