Chiến sự Ukraine ngày 1.453: Nga nêu phương án 'cơ chế quản trị tạm thời' cho Ukraine

Trong cuộc phỏng vấn với Hãng thông tấn TASS ngày 15.2, ông Galuzin nói ý tưởng này không mới và từng được Tổng thống Nga Vladimir Putin đề cập hồi tháng 3.2025. Theo ông Galuzin, trong tiền lệ các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc đã từng xuất hiện các mô hình quản trị quốc tế lâm thời tại những vùng lãnh thổ bị ảnh hưởng bởi xung đột và Nga sẵn sàng thảo luận khả năng này với Mỹ, các nước châu Âu và những bên liên quan khác.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin ẢNH: AFP

Ông Galuzin nhận định việc thiết lập một cơ chế tạm thời như vậy "có thể giúp tổ chức các cuộc bầu cử dân chủ tại Ukraine, đưa lên nắm quyền một chính phủ có đủ năng lực để ký kết một hiệp ước hòa bình toàn diện", cũng như các văn kiện pháp lý về hợp tác liên quốc gia trong tương lai.

Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận Liên Hiệp Quốc hiện không có cơ chế tiêu chuẩn chính thức cho việc thành lập các chính quyền quốc tế lâm thời tại những khu vực xung đột.

Thứ trưởng Galuzin khẳng định Nga sẵn sàng đảm bảo không có cuộc tấn công nào xảy ra vào ngày bầu cử. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh nước này sẽ tổ chức bầu cử nếu có lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tháng.

Ông Zelensky chịu áp lực từ ông Trump, trách Mỹ bắt Ukraine nhượng bộ

Phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich ngày 14.2, Tổng thống Zelensky cũng cảnh báo không nên gây sức ép buộc Kyiv nhượng bộ lãnh thổ trước thềm các cuộc đàm phán mới do Mỹ làm trung gian, dự kiến diễn ra tại Geneva (Thụy Sĩ) vào tuần tới. Lãnh đạo Ukraine kêu gọi các đối tác đẩy nhanh việc chuyển giao các hệ thống phòng không cho Ukraine.

Cũng tại Hội nghị An ninh Munich, bà Kaja Kallas, cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), ngày 15.2 cho rằng các quốc gia trong khối chưa sẵn sàng đưa ra một ngày cụ thể cho việc Ukraine gia nhập EU. "Còn rất nhiều việc phải làm, và ưu tiên hàng đầu cũng như nhu cầu cấp thiết là phải hành động, chứng tỏ rằng Ukraine là một phần của châu Âu", theo Reuters dẫn lời bà Kallas.

Hạ tầng Nga bị tấn công

Thống đốc vùng Krasnodar Krai (Nga) Veniamin Kondratyev cáo buộc máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã tấn công nhiều mục tiêu tại miền nam Nga trong đêm 14 rạng sáng 15.2, trong đó có cơ sở hạ tầng tại cảng Taman trên biển Đen.

Theo ông Kondratyev, một bể chứa dầu, nhà kho và các bến cảng tại làng ven biển Volna - nơi có cảng Taman - đã bị hư hại. Hai người bị thương và nhiều đám cháy bùng phát, buộc hơn 100 nhân viên khẩn cấp được huy động để dập lửa, theo The Independent.



Ngoài ra, các cuộc tấn công riêng lẻ nhằm vào thành phố nghỉ dưỡng Sochi và làng Yurovka gần thị trấn ven biển Anapa cũng gây thiệt hại đáng kể. Cuộc tập kích kéo dài nhiều giờ đã khiến hệ thống phòng không tại Krasnodar Krai bị quá tải, với nhiều tiếng nổ được nghe thấy ở một số khu dân cư, theo kênh Telegram Exilenova+.

Cùng ngày 14.2, đơn vị Alpha thuộc Cơ quan an ninh Ukraine (SBU) tuyên bố đã phá hủy một nửa kho dự trữ hệ thống phòng không Pantsir của Nga. Theo SBU, Pantsir là một trong những tổ hợp phòng không quan trọng và hiện đại của Nga, có giá từ 15 - 20 triệu USD mỗi hệ thống và đặc biệt hiệu quả trong việc đối phó UAV tầm xa.

SBU cho biết việc "phá hủy có hệ thống" các tổ hợp phòng không nhằm làm suy giảm khả năng phòng thủ của Nga trước các đòn tấn công tầm xa, tạo điều kiện tập kích vào căn cứ quân sự, kho chứa và sân bay.

Ukraine gần đây nối lại các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga sau khi lệnh tạm ngừng do Mỹ làm trung gian hết hiệu lực. Ukraine coi các cơ sở năng lượng là mục tiêu quân sự vì cho rằng đây là nguồn hỗ trợ trực tiếp cho chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga. Trong khi đó, Ukraine cáo buộc Nga nhiều lần tấn công hạ tầng năng lượng tại Ukraine, gây gián đoạn điện và sưởi ấm giữa mùa đông.

Ukraine chịu thiệt hại "không thể bù đắp"

Lực lượng cứu hỏa Ukraine làm việc tại hiện trường sau các cuộc tấn công bằng UAV tại Odessa ngày 15.2.2026 ẢNH: REUTERS

Đại tướng Valery Gerasimov, Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Nga, ngày 15.2 cho biết quân đội nước này đã kiểm soát 12 khu định cư và hơn 200 km2 lãnh thổ trong nửa đầu tháng 2, bất chấp điều kiện mùa đông khắc nghiệt.

Ông Gerasimov cũng nhận định lực lượng vũ trang Ukraine đang chịu tổn thất lớn và "không thể bù đắp", cho rằng các đơn vị chiến đấu của Kyiv bị suy yếu và chủ yếu dựa vào việc mở rộng các đơn vị không người lái cũng như gia tăng số lượng UAV tấn công. Ông khẳng định các hoạt động tiến công của Nga đang được triển khai trên mọi hướng. Phía Ukraine chưa bình luận về thông tin trên.

Ở một diễn biến khác, phía Ukraine ngày 15.2 cáo buộc các đợt tấn công của Nga đêm 14.2 vào Kherson, Zaporizhzhia và Odessa đã khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 15 người bị thương. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết chỉ trong tuần qua, Nga đã phóng khoảng 1.300 UAV, hơn 1.200 bom dẫn đường và 50 tên lửa vào Ukraine, chủ yếu nhắm vào hạ tầng năng lượng. Nga chưa bình luận nhưng trước nay phủ nhận tấn công dân thường.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 15.2 cho biết quân đội nước này đã kiểm soát được làng Tsvitkove ở vùng Zaporizhzhia.