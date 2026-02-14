Chiến sự Ukraine ngày 1.451: Nga - Ukraine đàm phán tuần sau, Mỹ gia tăng sức ép

Quân đội Ukraine ngày 13.2 thông báo Nga đã tấn công nhiều khu vực tại Ukraine với 154 máy bay không người lái (UAV) và tên lửa Iskander. Không quân Ukraine tuyên bố đã chặn 111 UAV, song số UAV còn lại đã rơi trúng 18 khu vực. Theo Kyiv Post, lực lượng cứu hộ Ukraine ghi nhận thiệt hại lớn ở thành phố Kramatorsk tại Donetsk, Odessa và Zaporizhzhia.

Trong khi đó, giới chức Nga ngày 13.2 cho biết quân đội Ukraine đã dùng 70 UAV tập kích tỉnh Belgorod của Nga. Bộ Quốc phòng Nga cập nhật từ ngày 7 - 13.2, các lực lượng đã kiểm soát thêm 4 khu định cư tại Ukraine.

Nga và Ukraine không bình luận về tuyên bố của đối thủ. Hai bên cũng thường phủ nhận tấn công dân thường và hạ tầng dân sự.

Hỏa hoạn sau vụ tấn công vào tỉnh Odessa, Ukraine ngày 13.2 ẢNH: REUTERS

Nga - Ukraine tiếp tục đàm phán tuần sau

Reuters ngày 13.2 đưa tin Nga và Ukraine đã xác nhận vòng đàm phán tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 17 - 18.2 tại Geneva, Thụy Sĩ.

Nga và Ukraine từ đầu năm nay đã có 2 vòng đàm phán do Mỹ làm trung gian, tuy nhiên chưa đạt được đột phá về tiến trình hòa bình.

Cố vấn Điện Kremlin Vladimir Medinsky sẽ dẫn đầu phái đoàn Nga. Ở hai vòng đàm phán gần nhất, Cục trưởng Cục tình báo quốc phòng Nga Igor Kostyukov đã dẫn đầu đoàn Moscow.

Trưởng đoàn Ukraine sắp tới là Thư ký hội đồng an ninh quốc gia Rustem Umerov. Ông Umerov cho biết Kyiv kỳ vọng sẽ có cuộc thảo luận “nghiêm túc và trách nhiệm” với Nga.

Nga cáo buộc Mỹ phá vỡ thỏa thuận về Ukraine

Trong diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha ngày 13.2 cho biết đã hội đàm với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị tại hội nghị an ninh Munich diễn ra tại Đức. Ông Sybiha cho biết hai bên đã thảo luận về nỗ lực hòa bình, nhấn mạnh tầm quan trọng của Trung Quốc trong việc thúc đẩy chấm dứt xung đột.

Tại phiên họp ở hội nghị an ninh Munich ngày 13.2, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho rằng Nga “chưa sẵn sàng để đàm phán nghiêm túc về Ukraine”. Ông cũng khẳng định sự ủng hộ của Berlin và châu Âu dành cho Ukraine, nhấn mạnh chính phủ Đức đang có động thái sửa đổi hiến pháp nhằm tăng chi tiêu quốc phòng, như một phần trong nỗ lực tăng cường an ninh và đóng góp cho Kyiv.

Trong chuyến công du Đức, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng đã đến thăm nhà máy liên doanh Đức - Ukraine chuyên sản xuất UAV cho quân đội Ukraine.

“Ukraine từ lâu đã nỗ lực mở các dây chuyền sản xuất chung ở châu Âu. Hôm nay, dây chuyền này đã đi vào hoạt động. Đầu tiên là ở Đức. Đây là một kết quả thực sự. Đến cuối năm nay, chúng tôi sẽ mở 10 liên doanh sản xuất UAV cho Ukraine”, ông Zelensky viết trên mạng xã hội X.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thăm nhà máy sản xuất UAV tại Munich, Đức ngày 13.2 ẢNH: REUTERS

Mỹ giục Ukraine sớm đạt thỏa thuận hòa bình?

Báo The New York Times ngày 13.2 dẫn lời quan chức Ukraine cho biết chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang gia tăng sức ép để Ukraine sớm đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột với Nga.

Thông tin trên trùng với các tuyên bố công khai của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuần trước. Theo đó, ông bình luận rằng việc Mỹ mong muốn chấm dứt chiến sự vào tháng 6 là vì chịu ảnh hưởng bởi chính trị nội bộ, khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đến gần. Lãnh đạo Ukraine cho rằng càng gần giai đoạn nước rút thì chính quyền ông Trump sẽ giảm chú ý đến tiến trình hòa bình giữa Nga và Ukraine.

Ukraine đang cố gắng cân bằng giữa việc đáp ứng kỳ vọng của Mỹ và tránh những thỏa hiệp mà nước này cho là không thể chấp nhận được về lãnh thổ. Tổng thống Zelensky được cho là không hài lòng với việc Washington đang gây sức ép cho Kyiv nhiều hơn là Moscow về vấn đề nhượng bộ lãnh thổ.

Ukraine khẳng định lập trường sẽ không ký thỏa thuận nếu phương Tây không đảm bảo an ninh, cũng như có các cam kết Nga không tấn công trở lại.