Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới Quân sự

Chiến sự Ukraine ngày 1.450: UAV Kyiv tấn công sâu kỷ lục vào Nga

Thụy Miên
Thụy Miên
13/02/2026 05:15 GMT+7

Kyiv Independent hôm 12.2 dẫn nguồn tin từ Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết máy bay không người lái (UAV) tầm xa của Ukraine đã tấn công nhà máy lọc dầu Ukhta tại CH Komi thuộc Nga, cách biên giới Ukraine khoảng 1.750 km.

Chiến sự Ukraine ngày 1.450: UAV Kyiv tấn công sâu kỷ lục vào Nga- Ảnh 1.

Hình ảnh do Bộ Tổng tham mưu Ukraine đăng tải trên Telegram cho thấy đám cháy bùng phát tại nhà máy lọc dầu Ukhta sau cuộc tấn công

ảnh: Telegram

UAV Ukraine thọc sâu vào lãnh thổ Nga

Theo nguồn tin này, cú tấn công đánh dấu kỷ lục mới về tầm tác chiến của UAV Ukraine. Số UAV trên do Trung tâm tác chiến đặc biệt Alpha thuộc SBU vận hành.

Nhà máy lọc dầu Ukhta thuộc Tập đoàn Lukoil của Nga, sản xuất 4,2 triệu tấn dầu mỗi năm. Đây cũng là cơ sở này cung cấp nhiên liệu cho lực lượng vũ trang Nga.

Kỷ lục tầm bay trước đó của UAV Ukraine là 1.500 km. Nga chưa bình luận về thông tin này.

Cùng ngày, Bộ Tổng tham mưu Ukraine thông báo tên lửa hành trình tầm xa "Flamingo" do Ukraine sản xuất đã tấn công một kho vũ khí lớn của Nga tại Kotluban, tỉnh Volgograd, trong đêm 11.2, rạng sáng 12.2.

Ukraine tấn công bãi phóng tên lửa Oreshnik của Nga bằng tên lửa Flamingo

Kho vũ khí trực thuộc Tổng cục Tên lửa và Pháo binh (GRAU) của Nga và được mô tả là một trong những kho đạn dược lớn nhất phục vụ cho quân đội Nga.

Flamingo là tên lửa hành trình do Ukraine phát triển, được cho là có tầm bắn lên tới 3.000 km và mang đầu đạn nặng khoảng 1.150 kg.

Trong diễn biến liên quan, lực lượng Ukraine thông báo tập kích nhà máy Progress tại Michurinsk, tỉnh Tambov của Nga. Đây là nơi sản xuất thiết bị công nghệ cao cho ngành hàng không và hệ thống tên lửa.

Kênh Astra trên Telegram dẫn lời các cư dân địa phương cho hay nhà máy Progress cùng các tòa nhà lân cận đã bị tấn công trong đêm.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga thị sát tiền tuyến Ukraine

Chiến sự Ukraine ngày 1.450: UAV Kyiv tấn công sâu kỷ lục vào Nga- Ảnh 2.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov đến tiền tuyến ở Ukraine

ảnh: bộ quốc phòng nga

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov đã thị sát Cụm tác chiến phía Nam trong vùng chiến dịch đặc biệt ở Ukraine và nghe báo cáo tại thực địa, theo TASS dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga hôm 12.2.

Theo báo cáo, Lực lượng Hệ thống Không người lái thuộc Cụm tác chiến phía Nam đã bàn giao thiết bị in 3D cho các đơn vị theo chỉ đạo của bộ trưởng quốc phòng. Những thiết bị này cho phép binh sĩ Nga sản xuất linh kiện cho UAV cũng như phục vụ công tác bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị.

Cũng trong ngày 12.2, Bộ Quốc phòng Nga thông báo các lực lượng nước này đã dùng vũ khí chính xác cao tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của quân đội Ukraine trong 24 giờ qua, đáp trả việc Ukraine bắn phá các cơ sở dân sự trên lãnh thổ Nga.

Phía Nga cũng nói rằng quân đội Ukraine tổn thất 1.270 inh sĩ trên khắp các tiền tuyến trong vòng 24 giờ. Ukraine không bình luận về thông tin phía Nga đưa ra.

Lần đầu nhà thầu Ukraine được cấp giấy phép sản xuất thời chiến

Chiến sự Ukraine ngày 1.450: UAV Kyiv tấn công sâu kỷ lục vào Nga- Ảnh 3.

Binh sĩ Ukraine thả UAV trinh sát do nước này sản xuất

ảnh: reuters

Ông Rustem Umerov, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine, hôm 12.2 thông báo các nhà sản xuất vũ khí nội địa đã nhận được những giấy phép đầu tiên cho phép xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài trong thời chiến, Reuters đưa tin.

Trên mạng xã hội, ông Umerov không đề cập cụ thể bao nhiêu doanh nghiệp được cấp phép, chỉ nói rằng ngành này mỗi năm sản xuất hơn 55 tỉ USD.

Ông cũng cho biết ủy ban liên ngành của chính phủ phụ trách phê duyệt xuất khẩu vũ khí đã tổ chức cuộc họp đầu tiên sau 8 tháng.

Cùng ngày, Điện Kremlin cho hay vòng hòa đàm kế tiếp về Ukraine sẽ sớm diễn ra và đã đạt được sự đồng thuận nhất định về thời gian cũng như địa điểm tổ chức.

Trong khi đó, Reuters dẫn 3 nguồn thạo tin tiết lộ phía quan chức Mỹ đề xuất họp ba bên với Ukraine và Nga vào ngày 16 – 17.2 ở Miami (bang Florida, Mỹ).

Tin liên quan

Mỹ đề xuất kết thúc xung đột Ukraine vào tháng 6

Mỹ đề xuất kết thúc xung đột Ukraine vào tháng 6

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Mỹ đã đề xuất hoàn tất toàn bộ quá trình đàm phán và ký kết các văn kiện liên quan nhằm chấm dứt cuộc xung đột với Nga vào khoảng tháng 6 tới.

Nga tố Ba Lan tiếp tay cho Ukraine ám sát tướng tình báo

Ukraine lo bị gạt khỏi đàm phán Mỹ - Nga

Khám phá thêm chủ đề

UKRAINE UAV Tên lửa hành trình Bộ trưởng Quốc phòng Nga
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận