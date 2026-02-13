Chiến sự Ukraine ngày 1.450: UAV Kyiv tấn công sâu kỷ lục vào Nga

Hình ảnh do Bộ Tổng tham mưu Ukraine đăng tải trên Telegram cho thấy đám cháy bùng phát tại nhà máy lọc dầu Ukhta sau cuộc tấn công ảnh: Telegram

UAV Ukraine thọc sâu vào lãnh thổ Nga

Theo nguồn tin này, cú tấn công đánh dấu kỷ lục mới về tầm tác chiến của UAV Ukraine. Số UAV trên do Trung tâm tác chiến đặc biệt Alpha thuộc SBU vận hành.

Nhà máy lọc dầu Ukhta thuộc Tập đoàn Lukoil của Nga, sản xuất 4,2 triệu tấn dầu mỗi năm. Đây cũng là cơ sở này cung cấp nhiên liệu cho lực lượng vũ trang Nga.

Kỷ lục tầm bay trước đó của UAV Ukraine là 1.500 km. Nga chưa bình luận về thông tin này.

Cùng ngày, Bộ Tổng tham mưu Ukraine thông báo tên lửa hành trình tầm xa "Flamingo" do Ukraine sản xuất đã tấn công một kho vũ khí lớn của Nga tại Kotluban, tỉnh Volgograd, trong đêm 11.2, rạng sáng 12.2.

Ukraine tấn công bãi phóng tên lửa Oreshnik của Nga bằng tên lửa Flamingo

Kho vũ khí trực thuộc Tổng cục Tên lửa và Pháo binh (GRAU) của Nga và được mô tả là một trong những kho đạn dược lớn nhất phục vụ cho quân đội Nga.

Flamingo là tên lửa hành trình do Ukraine phát triển, được cho là có tầm bắn lên tới 3.000 km và mang đầu đạn nặng khoảng 1.150 kg.

Trong diễn biến liên quan, lực lượng Ukraine thông báo tập kích nhà máy Progress tại Michurinsk, tỉnh Tambov của Nga. Đây là nơi sản xuất thiết bị công nghệ cao cho ngành hàng không và hệ thống tên lửa.

Kênh Astra trên Telegram dẫn lời các cư dân địa phương cho hay nhà máy Progress cùng các tòa nhà lân cận đã bị tấn công trong đêm.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga thị sát tiền tuyến Ukraine

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov đến tiền tuyến ở Ukraine ảnh: bộ quốc phòng nga

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov đã thị sát Cụm tác chiến phía Nam trong vùng chiến dịch đặc biệt ở Ukraine và nghe báo cáo tại thực địa, theo TASS dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga hôm 12.2.

Theo báo cáo, Lực lượng Hệ thống Không người lái thuộc Cụm tác chiến phía Nam đã bàn giao thiết bị in 3D cho các đơn vị theo chỉ đạo của bộ trưởng quốc phòng. Những thiết bị này cho phép binh sĩ Nga sản xuất linh kiện cho UAV cũng như phục vụ công tác bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị.

Cũng trong ngày 12.2, Bộ Quốc phòng Nga thông báo các lực lượng nước này đã dùng vũ khí chính xác cao tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của quân đội Ukraine trong 24 giờ qua, đáp trả việc Ukraine bắn phá các cơ sở dân sự trên lãnh thổ Nga.

Phía Nga cũng nói rằng quân đội Ukraine tổn thất 1.270 inh sĩ trên khắp các tiền tuyến trong vòng 24 giờ. Ukraine không bình luận về thông tin phía Nga đưa ra.

Lần đầu nhà thầu Ukraine được cấp giấy phép sản xuất thời chiến

Binh sĩ Ukraine thả UAV trinh sát do nước này sản xuất ảnh: reuters

Ông Rustem Umerov, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine, hôm 12.2 thông báo các nhà sản xuất vũ khí nội địa đã nhận được những giấy phép đầu tiên cho phép xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài trong thời chiến, Reuters đưa tin.

Trên mạng xã hội, ông Umerov không đề cập cụ thể bao nhiêu doanh nghiệp được cấp phép, chỉ nói rằng ngành này mỗi năm sản xuất hơn 55 tỉ USD.

Ông cũng cho biết ủy ban liên ngành của chính phủ phụ trách phê duyệt xuất khẩu vũ khí đã tổ chức cuộc họp đầu tiên sau 8 tháng.

Cùng ngày, Điện Kremlin cho hay vòng hòa đàm kế tiếp về Ukraine sẽ sớm diễn ra và đã đạt được sự đồng thuận nhất định về thời gian cũng như địa điểm tổ chức.

Trong khi đó, Reuters dẫn 3 nguồn thạo tin tiết lộ phía quan chức Mỹ đề xuất họp ba bên với Ukraine và Nga vào ngày 16 – 17.2 ở Miami (bang Florida, Mỹ).