Ukraine lo bị gạt khỏi đàm phán Mỹ - Nga

Đàm phán hòa bình

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Sybiha đêm 8.2 kêu gọi đẩy nhanh tiến trình đàm phán nhằm chấm dứt xung đột với Nga, cho rằng lãnh đạo hai nước cần gặp trực tiếp để tháo gỡ những vấn đề khó khăn nhất còn tồn đọng. Theo ông Sybiha, kế hoạch hòa bình 20 điểm từng làm cơ sở cho các cuộc đàm phán ba bên giữa Ukraine, Mỹ và Nga hiện chỉ còn "một vài vấn đề" chưa được giải quyết. Các hoạt động ngoại giao được cho là đang được nối lại, với khả năng các cuộc tiếp xúc ba bên tiếp theo sẽ diễn ra ngay trong tuần tới, nhiều khả năng trên lãnh thổ Mỹ, theo trang The Kyiv Independent.

Một tòa chung cư bị hư hại sau cuộc không kích ở Donetsk (Ukraine) ngày 8.2 Ảnh: AP

Tuy nhiên, cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bày tỏ quan ngại trước nguy cơ Mỹ và Nga đạt các thỏa thuận song phương liên quan Ukraine mà không có sự tham gia của Kyiv. Ông cho biết phái đoàn Ukraine đã truyền đạt rõ lập trường rằng bất kỳ thỏa thuận nào liên quan Ukraine đều không được vi phạm hiến pháp, đặc biệt là các vấn đề về chủ quyền và lãnh thổ. Theo ông Zelensky, Mỹ đang thúc đẩy mục tiêu chấm dứt xung đột trước mùa hè năm nay và có thể gây sức ép lên các bên để đạt mốc thời gian này. Ông cho rằng động thái trên gắn với các ưu tiên chính trị nội bộ của Mỹ.

Ở chiều ngược lại, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng Mỹ hiện chưa sẵn sàng thực hiện các đề xuất liên quan Ukraine mà Nga từng đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh Alaska hồi tháng 8.2025. Ông Lavrov cáo buộc Mỹ theo đuổi mục tiêu thống trị kinh tế toàn cầu thông qua kiểm soát các tuyến cung ứng năng lượng, cùng các biện pháp thuế quan, trừng phạt và cấm vận.

Chiến sự tiếp diễn

Trong khi các nỗ lực ngoại giao chưa đạt đột phá, giao tranh trên thực địa vẫn diễn ra căng thẳng. Cảnh sát Ukraine ngày 9.2 cáo buộc 2 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Nga tại vùng Donetsk. Tại thành phố Kramatorsk, 2 quả bom được thả xuống khu vực dân cư khiến 1 phụ nữ thiệt mạng, 6 người bị thương và nhiều công trình dân sự bị hư hại, theo Sky News. Theo phía Ukraine, chỉ trong tuần qua, Nga đã phóng hơn 2.000 máy bay không người lái (UAV), 1.200 bom dẫn đường và 116 tên lửa các loại vào các thành phố và làng mạc của Ukraine.

Song song với việc đối phó chiến sự, Ukraine đang đẩy mạnh năng lực sản xuất và xuất khẩu vũ khí. Ngày 8.2, Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ mở 10 trung tâm xuất khẩu vũ khí tại châu Âu vào năm 2026, tập trung tại các quốc gia Baltic và Bắc Âu. Theo ông Zelensky, an ninh châu Âu ngày càng phụ thuộc vào công nghệ và UAV, với các dự án chủ yếu dựa trên công nghệ và đội ngũ chuyên gia của Ukraine.

Việc "quốc tế hóa" ngành công nghiệp quốc phòng được xem là giải pháp giúp Ukraine tận dụng năng lực sản xuất đang vượt quá khả năng tài chính trong nước, thông qua cơ chế "xuất khẩu có kiểm soát" vũ khí dư thừa để tái đầu tư cho nhu cầu quốc phòng cấp bách.