Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Tổng thư ký NATO: Châu Âu không thể tự phòng thủ nếu thiếu Mỹ

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
27/01/2026 10:27 GMT+7

Tổng thư ký NATO Mark Rutte khẳng định châu Âu thiếu đi khả năng tự vệ nếu không được Mỹ hỗ trợ và sẽ cần chi rất nhiều cho quốc phòng nếu muốn giảm phụ thuộc vào Washington.

“Nếu có ai nghĩ rằng Liên minh châu Âu (EU) hay toàn bộ châu Âu có thể tự phòng thủ mà không cần Mỹ, thì hãy cứ mơ mộng. Các vị không thể đâu”, ông Rutte nói trong cuộc họp với các nhà lập pháp EU, và nhấn mạnh rằng Mỹ và châu Âu “cần có nhau”, AP đưa tin ngày 27.1.

Lãnh đạo NATO cũng bác bỏ lời kêu gọi của một số chính khách châu Âu về việc thành lập lực lượng quân đội riêng của châu lục, sau khi xuất hiện những hoài nghi rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ giảm các cam kết đảm bảo an ninh cho châu Âu.

Tổng thư ký NATO: ‘Chúc may mắn với những ai nghĩ châu Âu không cần Mỹ’ - Ảnh 1.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte phát biểu tại Nghị viện châu Âu ở Brussels, Bỉ ngày 26.1

ẢNH: REUTERS

Phát biểu trước Nghị viện châu Âu ngày 26.1, ông Rutte nhấn mạnh EU cần tiếp tục tăng cường trách nhiệm tự đảm bảo an ninh, song vẫn giữ trong khuôn khổ liên minh xuyên Đại Tây Dương. Ông nói rằng nếu châu Âu muốn tự phòng thủ, khối sẽ phải chi nhiều hơn mục tiêu 5% GDP cho ngân sách quốc phòng.

“Các vị sẽ phải tự xây dựng năng lực hạt nhân, vốn tiêu tốn hàng tỉ euro. Trong kịch bản đó, các vị sẽ mất đi năng lực tối thượng để đảm bảo tự do của chúng ta, đó là chiếc ô hạt nhân của Mỹ. Vì vậy, nếu các vị muốn điều đó thì chúc may mắn”, ông Rutte nói.

Ý tưởng về thành lập một liên minh quân sự của riêng châu Âu được một số quan chức đề cập, trong đó có Ngoại trưởng Tây Ban Nha Jose Manuel Albares và Ủy viên Quốc phòng châu Âu Andrius Kubilius.

Ông Trump hé lộ vũ khí bí ẩn 'khóa tay' phòng không Venezuela

Những chính khách châu Âu thời gian qua bày tỏ tâm lý ngờ vực sau khi Tổng thống Trump có những động thái làm xói mòn mối quan hệ giữa Mỹ với đồng minh châu Âu, gồm việc đe dọa áp thuế châu Âu (mà ông đã rút lại) và kiên quyết muốn kiểm soát hòn đảo Greenland của Đan Mạch, một thành viên NATO.

Chiến lược Quốc phòng Quốc gia 2026 do Lầu Năm Góc công bố tuần trước cũng nêu rõ lập trường rằng Washington muốn NATO tăng cường trách nhiệm và tự chủ động ứng phó với các tình hình địa chính trị khu vực, bao gồm xung đột Nga - Ukraine.

Tin liên quan

Ông Trump chỉ trích đồng minh NATO không xông pha lên tuyến đầu tại Afghanistan

Ông Trump chỉ trích đồng minh NATO không xông pha lên tuyến đầu tại Afghanistan

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã châm ngòi làn sóng phẫn nộ từ các đồng minh NATO tại châu Âu khi cho rằng binh sĩ các nước này không xông pha ra tiền tuyến tại Afghanistan.

Ông Trump rút 'con bài thuế quan' sau thỏa thuận khung với NATO về Greenland

Khám phá thêm chủ đề

NATO Tổng thư ký NATO châu Âu quân đội châu Âu Mark Rutte
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận