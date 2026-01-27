Tổng thư ký NATO: Châu Âu không thể tự phòng thủ nếu thiếu Mỹ

“Nếu có ai nghĩ rằng Liên minh châu Âu (EU) hay toàn bộ châu Âu có thể tự phòng thủ mà không cần Mỹ, thì hãy cứ mơ mộng. Các vị không thể đâu”, ông Rutte nói trong cuộc họp với các nhà lập pháp EU, và nhấn mạnh rằng Mỹ và châu Âu “cần có nhau”, AP đưa tin ngày 27.1.

Lãnh đạo NATO cũng bác bỏ lời kêu gọi của một số chính khách châu Âu về việc thành lập lực lượng quân đội riêng của châu lục, sau khi xuất hiện những hoài nghi rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ giảm các cam kết đảm bảo an ninh cho châu Âu.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte phát biểu tại Nghị viện châu Âu ở Brussels, Bỉ ngày 26.1 ẢNH: REUTERS

Phát biểu trước Nghị viện châu Âu ngày 26.1, ông Rutte nhấn mạnh EU cần tiếp tục tăng cường trách nhiệm tự đảm bảo an ninh, song vẫn giữ trong khuôn khổ liên minh xuyên Đại Tây Dương. Ông nói rằng nếu châu Âu muốn tự phòng thủ, khối sẽ phải chi nhiều hơn mục tiêu 5% GDP cho ngân sách quốc phòng.

“Các vị sẽ phải tự xây dựng năng lực hạt nhân, vốn tiêu tốn hàng tỉ euro. Trong kịch bản đó, các vị sẽ mất đi năng lực tối thượng để đảm bảo tự do của chúng ta, đó là chiếc ô hạt nhân của Mỹ. Vì vậy, nếu các vị muốn điều đó thì chúc may mắn”, ông Rutte nói.

Ý tưởng về thành lập một liên minh quân sự của riêng châu Âu được một số quan chức đề cập, trong đó có Ngoại trưởng Tây Ban Nha Jose Manuel Albares và Ủy viên Quốc phòng châu Âu Andrius Kubilius.

Những chính khách châu Âu thời gian qua bày tỏ tâm lý ngờ vực sau khi Tổng thống Trump có những động thái làm xói mòn mối quan hệ giữa Mỹ với đồng minh châu Âu, gồm việc đe dọa áp thuế châu Âu (mà ông đã rút lại) và kiên quyết muốn kiểm soát hòn đảo Greenland của Đan Mạch, một thành viên NATO.

Chiến lược Quốc phòng Quốc gia 2026 do Lầu Năm Góc công bố tuần trước cũng nêu rõ lập trường rằng Washington muốn NATO tăng cường trách nhiệm và tự chủ động ứng phó với các tình hình địa chính trị khu vực, bao gồm xung đột Nga - Ukraine.