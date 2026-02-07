Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Trung Quốc phát triển tên lửa siêu nhỏ, cực nhanh cho pháo phòng không

Văn Khoa
Văn Khoa
07/02/2026 10:04 GMT+7

Các nhà khoa học và kỹ sư Trung Quốc đang phát triển một loại tên lửa lượn bội siêu thanh siêu nhỏ và thông minh, có thể được phóng từ pháo phòng không 80mm, theo tờ South China Morning Post tối 6.2.

Ngay sau khi rời khỏi nòng pháo, loại tên lửa do các nhà khoa học và kỹ sư Trung Quốc đang phát triển nói trên đạt tốc độ gần Mach 6 (hơn 7.350 km/giờ), nhanh hơn nhiều so với đạn phòng không thông thường.

Điều này cho phép tên lửa mới tấn công máy bay chiến đấu hoặc máy bay không người lái ở khoảng cách hơn 20 km, ngay cả ở độ cao khoảng 10.000 m.

- Ảnh 1.

Hình ảnh được cho là tàu chiến Trung Quốc khai hỏa trong một cuộc tập trận

Ảnh: Chụp màn hình SCMP

Do tốc độ cực nhanh và kích thước nhỏ, máy bay địch có thể chỉ phát hiện ra tên lửa này khi nó ở cách khoảng 3 km, chỉ còn vài giây để phản ứng. Đến lúc đó, tên lửa vẫn đang di chuyển với tốc độ Mach 3,6 (hơn 4.410 km/giờ).

Các mô phỏng trên máy tính cho thấy ngay cả khi mục tiêu thực hiện một cú ngoặt gần 90 độ, tên lửa vẫn có thể điều chỉnh quỹ đạo và đạt xác suất tiêu diệt 99%.

Một khẩu pháo phòng không điển hình có thể bắn khoảng một phát mỗi giây. Với chi phí thấp và nguồn cung gần như không giới hạn, hệ thống mới nói trên có thể viết lại luật chơi trong chiến tranh nếu được triển khai rộng rãi để thay thế các tên lửa phòng không tầm trung và tầm ngắn, theo tờ South China Morning Post.

Trong tháng trước, Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin biến thể mới nhất của chiến đấu cơ tàng hình J-20 có khả năng thực hiện các cuộc tấn công chính xác vào các mục tiêu trên biển.

Khả năng tấn công mới này sẽ là một tính năng của J-20S, biến thể thứ ba được công bố rộng rãi của chiến đấu cơ tàng hình đầu tiên J-20 do Trung Quốc tự sản xuất, theo chuyên trang USNI News.

Công ty tư nhân Trung Quốc bắt đầu sản xuất hàng loạt tên lửa bội siêu thanh


Khám phá thêm chủ đề

trung quốc tên lửa thông minh pháo phòng không
