Nga tố Ba Lan tiếp tay cho Ukraine ám sát tướng tình báo

Theo FSB, nghi phạm chính Lyubomir Korba đã bị bắt tại Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) và được dẫn độ về Nga cuối tuần qua.

Ông Korba bị tình nghi thực hiện vụ tấn công bằng súng hôm 6.2 tại khu vực phía tây thủ đô Nga. Đài RT dẫn lời các nhà chức trách Nga cho rằng Ba Lan đã thông qua con trai của ông Korba - một công dân Ba Lan - để hỗ trợ Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) tuyển mộ nghi phạm.

Nghi phạm Lyobomir Korba (ở giữa) bị lực lượng Nga hộ tống ra khỏi máy bay tại một sân bay ngoại ô Moscow ngày 8.2.2026 ẢNH: AP

FSB cho biết ông Korba (65 tuổi) là công dân Nga gốc Ukraine, đã được SBU tiếp cận tại thành phố Ternopol, miền tây Ukraine, vào tháng 8.2025. Sau khi tham gia các khóa huấn luyện bắn súng, nghi phạm Korba được cho là đã di chuyển đến Moscow qua Moldova và Georgia. Theo điều tra, lực lượng đặc nhiệm Ukraine đã hứa trả cho ông ta 30.000 USD để ám sát một quan chức cấp cao của tình báo quân sự Nga.

Cơ quan An ninh Nga cũng công bố vai trò của hai đồng phạm bị cáo buộc. Nghi phạm Viktor Vasin (66 tuổi) đã bị bắt tại Nga với cáo buộc cung cấp nơi ở và hỗ trợ hậu cần cho ông Korba. FSB cho rằng ông Vasin có "động cơ khủng bố" do là người ủng hộ Tổ chức Chống tham nhũng của cố chính trị gia Aleksey Navalny - tổ chức bị Nga liệt vào danh sách khủng bố hồi tháng 11.2025.

Nghi phạm thứ ba là bà Zinaida Serebritskaya (54 tuổi), hiện được cho là đã trốn sang Ukraine. Theo FSB, người phụ nữ này từng thuê một căn hộ trong cùng khu nhà với tướng Alekseyev, tạo điều kiện để ông Korba tiếp cận hành lang chung và phục kích. Ông Korba bị cho là đã bắn 4 phát súng từ một khẩu súng ngắn gắn ống giảm thanh do phía Ukraine cung cấp, trước khi vứt bỏ vũ khí và bỏ trốn.

Trước vụ việc, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố đã phê duyệt các hoạt động mới do người đứng đầu SBU mới được bổ nhiệm đề xuất. Ukraine phủ nhận mọi liên quan đến vụ ám sát nêu trên. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng vụ việc "cho thấy chính quyền ông Zelensky tiếp tục các hành động khiêu khích nhằm phá hoại tiến trình đàm phán". Ba Lan chưa bình luận về cáo buộc của Nga.