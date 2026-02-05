Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Tổng thống Ukraine hé lộ số binh sĩ tử trận; Nga cảnh báo NATO

Văn Khoa
05/02/2026 10:59 GMT+7

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây đã công bố số liệu "chính thức" về binh sĩ Ukraine thiệt mạng trên chiến trường trong cuộc xung đột với Nga đã kéo dài gần 4 năm.

"Tại Ukraine, số binh sĩ thiệt mạng trên chiến trường... chính thức là 55.000 người", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói trong cuộc trả lời phỏng vấn với mạng truyền hình Pháp France 2 được phát sóng hôm 4.2, theo Reuters.

Ông Zelensky nói thêm rằng ngoài số binh sĩ tử trận còn có một "số lượng lớn" người Ukraine được cho là mất tích.

Tổng thống Ukraine hé lộ số binh sĩ tử trận; Nga cảnh báo NATO - Ảnh 1.

Quân nhân Ukraine đang nạp đạn vào pháo tự hành Bohdana để bắn về phía binh sĩ Nga tại một vị trí trên tiền tuyến, ở vùng Donetsk (Ukraine) ngày 23.1

Ảnh: Reuters

Trước đó, trong một cuộc trả lời phỏng vấn với đài truyền hình NBC của Mỹ vào tháng 2.2025, ông Zelensky đã đưa ra số người Ukraine thiệt mạng trong cuộc xung đột với Nga, nói rằng hơn 46.000 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng trên chiến trường.

Trong một diễn biến liên quan cuộc xung đột, Đại sứ Nga tại Anh Andrey Kelin cho hay Nga sẽ coi việc triển khai binh sĩ NATO đến Ukraine là mối đe dọa đối với an ninh của nước này, theo RT.

Ông Kelin đã bác bỏ kế hoạch của cái gọi là Liên minh các nước sẵn sàng chiến đấu về việc cử "lực lượng gìn hòa bình" đến Ukraine sau khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Nga.

"Chúng tôi sẽ không cho phép [việc triển khai] binh sĩ của bất kỳ quốc gia thành viên NATO nào trên lãnh thổ Ukraine vì đó sẽ là một tuyến tấn công khác chống lại Nga", ông Kelin nói trong cuộc trả lời phỏng vấn với kênh truyền hình Channel 4 News được phát sóng hôm 4.2.

Đàm phán bắt đầu tại UAE, Nga yêu cầu Ukraine nhượng bộ

"Chúng tôi hiểu rằng Ukraine muốn có sự đảm bảo. Chúng tôi cũng cần sự đảm bảo", ông Kelin nói thêm, và nhấn mạnh rằng sự hiện diện của binh sĩ nước ngoài trên lãnh thổ Ukraine là không thể chấp nhận được.

Khi được hỏi về một bài báo của tờ Financial Times rằng Ukraine và những nước châu Âu ủng hộ Kyiv đã đồng ý triển khai binh sĩ phương Tây trong trường hợp vi phạm thỏa thuận ngừng bắn tiềm năng, ông Kelin nói rằng những kế hoạch như thế đã "chết".

Ông Kelin nhắc lại rằng Nga đang tìm kiếm một thỏa thuận hòa bình toàn diện với Ukraine hơn là một thỏa thuận ngừng bắn ngay lập tức, vô điều kiện. Ông nói thêm rằng việc bình thường hóa quan hệ giữa Nga và phương Tây, cũng như các biện pháp xây dựng lòng tin, sẽ giúp ngăn ngừa các xung đột tiếp theo.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã viện dẫn sự hợp tác quân sự của Ukraine với NATO và tham vọng gia nhập khối này của Kyiv là một trong những nguyên nhân chính dẫn tới cuộc xung đột Nga - Ukraine, theo RT.

Đề nghị mới của Mỹ - Ukraine đối với Tổng thống Putin

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay đã đề nghị Tổng thống Nga Vladimir Putin dừng tấn công Kyiv trong 1 tuần, trong khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mời Tổng thống Putin đến Kyiv.

Khám phá thêm chủ đề

UKRAINE binh sĩ tử trận nga NATO Volodymyr Zelensky
Xem thêm bình luận