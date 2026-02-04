Đàm phán bắt đầu tại UAE, Nga yêu cầu Ukraine nhượng bộ

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ẢNH: AFP

Hãng AFP ngày 4.2 đưa tin Nga yêu cầu Ukraine chấp nhận các điều kiện để chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 4 năm, đồng thời tuyên bố sẽ tiếp tục gây sức ép nếu Kyiv không đồng ý.

Yêu cầu được đưa ra trong bối cảnh phái đoàn 2 bên bắt đầu vòng đàm phán tại Abu Dhabi (UAE) ngày 4.2. Cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian nằm trong một loạt các hoạt động ngoại giao cho đến nay vẫn chưa đạt được thỏa thuận nào để chấm dứt xung đột.

"Lập trường của chúng tôi đã được biết rõ. Cho đến khi chính quyền Kyiv đưa ra các quyết định thích hợp, chiến dịch quân sự đặc biệt vẫn tiếp tục", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên vào ngày 4.2.

Điểm mấu chốt trong các cuộc đàm phán nhằm giải quyết xung đột là số phận của lãnh thổ ở miền đông Ukraine. Moscow yêu cầu Kyiv rút quân khỏi nhiều vùng rộng lớn ở Donbass, bao gồm cả các thành phố được phòng thủ kiên cố nằm trên các nguồn tài nguyên thiên nhiên rộng lớn, như một điều kiện tiên quyết cho bất kỳ thỏa thuận nào.

Nga cũng muốn được quốc tế công nhận rằng vùng đất kiểm soát được trong chiến dịch sẽ thuộc về Nga. Trong khi đó, Kyiv cho rằng xung đột nên được đóng băng dọc theo chiến tuyến hiện tại và bác bỏ việc rút quân đơn phương.

Reuters dẫn lời một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết vòng đàm phán này chủ yếu tập trung vào các vấn đề quân sự và chính trị, đồng thời cáo buộc Nga tấn công quy mô lớn vào hạ tầng năng lượng Ukraine làm cản trở đối thoại.

Bên cạnh đó, phát ngôn viên này nói rằng Ukraine muốn biết về "những ý định thực sự" của Mỹ và Nga trong đàm phán hòa bình.

Binh sĩ Ukraine tại tỉnh Donetsk thuộc vùng Donbass phía đông Ukraine ẢNH: REUTERS

Trước đó hôm 3.2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các cuộc tấn công của Nga vào hệ thống năng lượng của Kyiv "xác nhận rằng lập trường ở Moscow không thay đổi, khi họ tiếp tục đặt cược vào chiến tranh và sự hủy diệt Ukraine, và họ không coi trọng ngoại giao".

Ông nói thêm rằng "công việc của nhóm đàm phán của chúng tôi sẽ được điều chỉnh cho phù hợp", nhưng không giải thích chi tiết.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã "giữ lời hứa" về cam kết không tấn công thủ đô hay các cơ sở năng lượng quan trọng của Ukraine trong một tuần.

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Putin ngày 4.2 có cuộc gọi trực tuyến với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Nhà lãnh đạo Nga ca ngợi mối quan hệ kinh tế, chính trị và an ninh giữa Moscow và Bắc Kinh là yếu tố "ổn định" trong thời kỳ xáo trộn toàn cầu.

Cuộc gọi diễn ra vài ngày sau khi các quan chức cấp cao của cả hai nước nhất trí rằng quan hệ song phương có thể "bước sang một hướng mới" trong năm nay, khi Moscow và Bắc Kinh tăng cường hợp tác kinh tế.

"Giữa bối cảnh bất ổn ngày càng gia tăng, sự phối hợp chính sách đối ngoại giữa Moscow và Bắc Kinh vẫn là một yếu tố ổn định quan trọng", ông Putin nói với ông Tập trong một video được phát sóng trên truyền hình nhà nước Nga.

"Quan hệ đối tác toàn diện và hợp tác chiến lược Nga - Trung là một tấm gương mẫu mực", ông Putin nói, gọi ông Tập là "người bạn thân thiết". Nhà lãnh đạo Nga không đề cập vấn đề Ukraine trong cuộc điện đàm.

Về phần mình, ông Tập nói rằng hai nước cần tăng cường hợp tác thực tiễn trên mọi lĩnh vực, đồng thời cam kết đảm bảo quan hệ song phương phát triển đúng hướng.