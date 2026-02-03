Chiến sự Ukraine ngày 1.440: Nga đẩy nhanh đà tiến trong tháng 1

Quân đội Nga hoạt động ở vùng chiến sự đặc biệt ảnh: bộ quốc phòng nga

Nga cần bao nhiêu thời gian để kiểm soát toàn bộ Donetsk?

Hãng tin AFP hôm 2.2 tiến hành phân tích dữ liệu do Viện Nghiên cứu Chiến tranh (trụ sở Mỹ) thu thập cho thấy Nga đã kiểm soát thêm 481 km2 lãnh thổ trong tháng 1, so với 244 km2 trong tháng trước đó.

Số liệu trên đã phản ánh một trong những đà mở rộng lớn nhất từng diễn ra trong một tháng mùa đông kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine cách đây gần bốn năm.

Dữ liệu trên bao gồm các khu vực mà Kiev và các nhà phân tích quân sự cho rằng đang do Nga kiểm soát, cũng như những vùng mà quân đội Nga tuyên bố chiếm giữ.

Nga hiện kiểm soát khoảng 83% vùng Donetsk, trung tâm công nghiệp ở miền đông Ukraine.

Cuộc phân tích của AFP cũng phát hiện đà tiến quân của Nga tại Donetsk đã chậm lại trong tháng 1. Nếu duy trì tốc độ hiện tại, Moscow sẽ cần thêm khoảng 18 tháng nữa để tiến tới kiểm soát toàn bộ khu vực này.

Lực lượng Ukraine ở Donetsk hôm 31.1 ảnh: ap

Lệnh ngừng bắn về hạ tầng năng lượng vẫn có hiệu lực?

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 2.2 cho biết Nga không tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa hoặc máy bay không người lái (UAV) nhằm vào hạ tầng năng lượng của Ukraine, dù các cơ sở năng lượng trên tiền tuyến vẫn hứng chịu hỏa lực.

Thông báo của ông Zelensky cho thấy những giới hạn của lệnh ngừng bắn tạm thời về hạ tầng năng lượng vốn được Nga đồng ý thực hiện vào tuần trước theo yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

"Hệ thống năng lượng đang hoạt động ổn định. Tuy nhiên, do thời tiết quá lạnh và ảnh hưởng từ các đợt tấn công của Nga, mọi thách thức hiện ở mức độ nghiêm trọng", ông Zelensky thông tin trên Telegram.

Nga lẫn Ukraine vào tuần trước đều tuyên bố đã tạm ngừng tấn công hạ tầng năng lượng lẫn nhau, nhưng hai bên lại bất đồng về thời hạn của thỏa thuận ngừng bắn này.

Điện Kremlin cho biết Tổng thống Trump đã đề nghị người đồng cấp Putin ngừng tấn công cho đến ngày 1.2. Trong khi đó, ông Zelensky nói rằng thời gian thi hành kéo dài 1 tuần và bắt đầu từ ngày 30.1.

Đàm phán ba bên ở UAE

Kyiv và Moscow đang chuẩn bị cho vòng hòa đàm tại Abu Dhabi (UAE) trong tuần này nhằm tìm cách chấm dứt xung đột. Những cuộc thảo luận dự kiến diễn ra hôm 4 – 5.2.

Trong khi các cuộc đàm phán sắp tới tại Abu Dhabi được mô tả là theo hình thức ba bên, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trước đó cho biết cả hai đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner sẽ không tham dự vòng đối thoại tiếp theo, dù “nhiều khả năng vẫn sẽ có sự hiện diện của Mỹ”.

Hai ông Witkoff và Kushner là những nhà đàm phán chủ chốt của Washington trong tiến trình hòa bình Ukraine và luôn hiện diện tại những cuộc họp quan trọng.