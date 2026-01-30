Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Ông Trump nói Nga đồng ý ngừng tấn công hạ tầng năng lượng Ukraine trong một tuần

Vi Trân
Vi Trân
30/01/2026 07:22 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã đề nghị Tổng thống Nga Vladimir Putin không ra lệnh tấn công hạ tầng năng lượng Ukraine trong thời điểm thời tiết lạnh giá và chủ nhân Điện Kremlin đồng ý.

"Tôi đã đề nghị Tổng thống Putin không bắn vào Kyiv và nhiều thị trấn khác trong một tuần và ông ấy đã đồng ý làm thế. Đó là điều rất tuyệt. Có nhiều người bảo 'Đừng phí cuộc gọi, ngài sẽ không đạt được điều đó đâu'. Nhưng ông ấy đã làm thế", Tổng thống Trump nói tại cuộc họp nội các ngày 29.1, theo AFP.

Ông Trump nói Nga đồng ý ngừng tấn công hạ tầng năng lượng Ukraine trong một tuần - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Alaska ngày 15.8.2025

ẢNH: REUTERS

Chủ nhân Nhà Trắng cho biết thời tiết tại Ukraine hiện nay là cực kỳ lạnh, mức lạnh kỷ lục mà nước này chưa từng trải qua. Cơ quan thời tiết Ukraine ngày 29.1 dự báo nhiệt độ sẽ giảm xuống mức âm 30 độ C trong những ngày tới trong khi lực lượng chức năng chạy đua với thời gian để khôi phục điện, nước, nhiệt sưởi.

Nga chưa phản hồi về tuyên bố của ông Trump. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảm ơn Tổng thống Mỹ về "tuyên bố quan trọng này". "Chúng tôi hy vọng Mỹ có thể làm cho điều này xảy ra", ông Zelensky nói và cho biết thêm việc ngừng tấn công đã được thảo luận trong cuộc gặp 3 bên tại Abu Dhabi vào cuối tuần qua. Vòng đối thoại thứ 2 dự kiến diễn ra vào ngày 1.2.

"Đội ngũ của chúng tôi đã thảo luận việc này tại UAE. Chúng tôi kỳ vọng thỏa thuận sẽ được thi hành. Các bước xuống thang đóng góp cho tiến triển thực sự đến việc chấm dứt chiến sự", ông Zelensky viết trên mạng xã hội X.

Ông Trump cho biết cuộc đối thoại đã đạt rất nhiều tiến triển. Đặc phái viên Steve Witkoff thông báo có rất nhiều điều tốt đẹp xảy ra trong vòng đàm phán, tiết lộ các bên đã thảo luận về "thỏa thuận đất đai" trong khi thỏa thuận về các cam kết an ninh của Mỹ dành cho Ukraine "gần như đã hoàn tất".

Tin liên quan

Chiến sự Ukraine khắc nghiệt giữa băng giá

Chiến sự Ukraine khắc nghiệt giữa băng giá

Ukraine bắt đầu bước vào giai đoạn khắc nghiệt nhất trong mùa đông kể từ đầu cuộc xung đột với Nga, trong khi nỗ lực trung gian của Mỹ vướng trở ngại then chốt.

Chiến sự Ukraine ngày 1.436: Tập kích mạnh bằng UAV

Rộ tin Mỹ muốn Ukraine phải ký thỏa thuận với Nga mới được đảm bảo an ninh

