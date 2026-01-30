Chiến sự Ukraine khắc nghiệt giữa băng giá

Trang tin The New Voice of Ukraine dẫn dự báo của chuyên gia khí tượng Ukraine Natalka Didenko cho biết nhiều nơi tại nước này từ ngày 30.1 bắt đầu giai đoạn khắc nghiệt nhất của mùa đông năm nay, với nhiệt độ có thể xuống đến âm 24 độ C. Dự báo được đưa ra trong bối cảnh giới phân tích cho rằng lực lượng Nga và Ukraine tìm cách thích nghi dần với chiến trường đầy bùn lầy và băng tuyết.

Tác động cấp số nhân

Khi xung đột Nga - Ukraine bùng nổ vào tháng 2.2022, xe tăng và các thiết bị bọc thép hạng nặng thống trị trên chiến trường. Tuy nhiên, những khí tài này di chuyển khó khăn hơn trong điều kiện mùa đông, cũng như trước sự gia tăng UAV cảnh giới và tấn công trên không. Theo tờ The New York Times, Nga đã điều các nhóm binh sĩ nhỏ dùng xe máy hoặc đi bộ để tìm cách xâm nhập phòng tuyến Ukraine nhằm tránh bị UAV phát hiện, nhưng mùa đông năm nay "có tác động theo cấp số nhân so với những năm trước", theo nhà phân tích quân sự Franz-Stefan Gady tại Vienna (Áo).

Binh sĩ Ukraine với súng chống tăng gần tiền tuyến tại tỉnh Zaporizhzhia Ảnh: AP

Giới quan sát cho biết cây cối rụng lá, không còn giúp các binh sĩ ẩn mình trước UAV, trong khi dấu chân trên tuyết dễ bị phát hiện từ trên không. Thời tiết quá xấu cũng hạn chế tầm nhìn. Theo các binh sĩ Ukraine, lực lượng Nga thường lợi dụng thời tiết nhiều mây, sương mù và tuyết dày che chắn khi nỗ lực xâm nhập. Đối với các thiết bị, nhiệt độ thấp giúp camera tầm nhiệt hiệu quả hơn, nhưng lại khiến UAV giảm tuổi thọ pin và thậm chí không hoạt động. Việc di chuyển thương binh khỏi chiến trường cũng dễ bị phát hiện, trong khi mặt đất đóng băng gây khó khăn cho việc đào công sự sâu thêm để tránh UAV.

"Cây cầu" phải vượt

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết đang có những nỗ lực nhằm giải quyết vấn đề lãnh thổ tại các cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian, trong đó bất đồng về vùng Donetsk là vấn đề tồn đọng then chốt và rất khó giải quyết. "Đó vẫn là một "cây cầu" mà chúng ta phải vượt. Vẫn còn một khoảng cách, nhưng ít nhất chúng ta đã có thể thu hẹp xuống còn một vấn đề trọng tâm, dù có lẽ đó sẽ là vấn đề rất khó khăn", ông Rubio phát biểu trong phiên điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ.

Nga từng tuyên bố chiến dịch quân sự của nước này sẽ dẫn tới kiểm soát toàn bộ vùng Donbass, trong đó có Donetsk, trừ khi Ukraine nhượng bộ trong thỏa thuận. Trong khi đó, Ukraine nhấn mạnh sẽ không nhượng bộ vùng này. Ngoại trưởng Rubio cho biết có thể Mỹ sẽ tham gia các cuộc đối thoại tiếp theo với Ukraine, nhưng không có sự tham dự của Đặc phái viên Steve Witkoff và ông Jared Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump, như trước. Cuộc đối thoại trước đó với sự tham gia của các quan chức Nga và Ukraine kết thúc hôm 25.1 mà chưa đạt thỏa thuận, dù Moscow và Kyiv cho biết vẫn cởi mở với việc tiếp tục đối thoại. Khi được hỏi phía Mỹ và Ukraine đã nhất trí về các đảm bảo an ninh cho Ukraine hay chưa, Ngoại trưởng Rubio cho biết Mỹ đã nhất trí và "dĩ nhiên bất kỳ đảm bảo an ninh nào cũng sẽ có hiệu lực sau khi cuộc xung đột kết thúc".