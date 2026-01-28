Rộ tin Mỹ muốn Ukraine phải ký thỏa thuận với Nga mới được đảm bảo an ninh

Ukraine coi sự đảm bảo an ninh của Mỹ là yếu tố then chốt cho bất kỳ thỏa thuận nào nhằm chấm dứt cuộc xung đột với Nga đã kéo dài gần 4 năm, theo Reuters.

Các binh sĩ Ukraine tham gia tập trận tại một trường huấn luyện gần tiền tuyến ở vùng Zaporizhzhia thuộc Ukraine ngày 26.1 Ảnh: Reuters

Tờ Financial Times ngày 27.1 dẫn một số nguồn tin cho hay chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra tín hiệu cho Ukraine rằng sự đảm bảo an ninh của Mỹ phụ thuộc vào việc Kyiv đồng ý về một thỏa thuận hòa bình, có thể yêu cầu Ukraine nhượng bộ vùng Donbass cho Nga.

Trong khi đó, nguồn tin nói trên khẳng định với Reuters rằng Mỹ không nói với Ukraine những gì phải có trong thỏa thuận hòa bình và việc cho rằng Washington đang cố gắng ép buộc Ukraine nhượng bộ lãnh thổ cho Nga là sai lệch.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine cũng như Mỹ đối với thông tin mới từ Financial Times và Reuters.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh các nhà đàm phán của Nga và Ukraine sẽ gặp lại nhau tại Abu Dhabi vào ngày 1.2. Các quan chức Mỹ có thể sẽ tham dự cuộc gặp này.

Cuối tuần trước, Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff và ông Jared Kushner, con rể của Tổng thống Trump, đã rời khỏi cuộc đàm phán 3 bên với Nga và Ukraine tại Abu Dhabi với thái độ lạc quan rằng một thỏa thuận có thể sớm đạt được.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 25.1 cho hay văn kiện của Mỹ về đảm bảo an ninh cho Ukraine đã "hoàn toàn sẵn sàng" và Kyiv đang chờ thời gian và địa điểm để ký kết.

Tuy nhiên, một quan chức cấp cao của Ukraine nói với Financial Times rằng Kyiv ngày càng không chắc chắn liệu Washington có cam kết đảm bảo an ninh hay không. Vị quan chức còn nói Mỹ "ngăn cản mỗi khi các đảm bảo an ninh có thể được ký kết".

Ông Zelensky luôn khẳng định toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine phải được duy trì trong bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào nhằm chấm dứt cuộc xung đột.

Về phía Nga, Điện Kremlin hôm 25.1 khẳng định vấn đề lãnh thổ vẫn là yếu tố cơ bản trong bất kỳ thỏa thuận nào nhằm chấm dứt cuộc xung đột với Ukraine, theo Hãng tin TASS.

Trong khi đó, cuộc xung đột Nga - Ukraine vẫn tiếp diễn. Các công tố viên Ukraine ngày 27.1 cáo buộc rằng một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Nga nhắm vào một đoàn tàu chở khách ở đông bắc Ukraine đã khiến 5 người thiệt mạng, theo Reuters. Tổng thống Zelensky đã lên án cuộc tấn công này và kêu gọi gia tăng sức ép lên Nga.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với cáo buộc mới từ phía Ukraine. Nga lâu nay phủ nhận tấn công nhắm vào dân thường.