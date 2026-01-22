Ông Trump nói ông Putin đồng ý tham gia Hội đồng Hòa bình

"Ông ấy đã được mời, ông ấy đã chấp nhận", ông Trump nói với các phóng viên tại Diễn đàn Kinh tế thế giới ở thị trấn Davos (Thụy Sĩ), theo AFP.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đến dự cuộc họp báo chung sau khi tham gia hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga về Ukraine tại căn cứ liên hợp Elmendorf-Richardson ở Anchorage (bang Alaska, Mỹ) ngày 15.8 năm 2025. Ảnh: AFP

Sau đó, Tổng thống Putin nói rằng ông đã chỉ thị cho Bộ Ngoại giao Nga nghiên cứu về việc Tổng thống Trump mời ông tham gia Hội đồng Hòa bình, theo Reuters.

"Bộ Ngoại giao Nga đã được giao nhiệm vụ nghiên cứu các tài liệu đã được gửi cho chúng ta và tham vấn về vấn đề này với các đối tác chiến lược của chúng ta. Sau đó, chúng ta mới có thể hồi đáplời mời", ông Putin nói trong một cuộc họp chính phủ Nga được truyền hình trực tiếp.

Ông Putin còn nói rằng Nga có thể trả khoản tiền 1 tỉ USD được yêu cầu để trở thành thành viên thường trực của Hội đồng Hòa bình "từ tài sản của Nga bị đóng băng dưới thời chính quyền Mỹ trước đây".

Hội đồng Hòa bình sẽ bắt đầu bằng việc giải quyết xung đột ở Dải Gaza và sau đó được mở rộng để giải quyết các vấn đề khác. Hội đồng này sẽ do ông Trump làm chủ tịch suốt đời, trong khi các quốc gia thành viên sẽ bị giới hạn nhiệm kỳ 3 năm nếu họ không đóng góp 1 tỉ USD/quốc gia.

Hôm 20.1, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng đã xác nhận rằng họ đã được mời tham gia Hội đồng Hòa bình của Tổng thống Trump, theo Reuters.

"Phía Trung Quốc đã nhận được lời mời từ Mỹ", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn cho hay tại một cuộc họp báo thường kỳ. Ông Quách từ chối trả lời khi được hỏi Trung Quốc có chấp nhận lời mời hay không.