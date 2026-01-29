Xung đột Ukraine là cuộc chiến chịu tổn thất chưa từng có kể từ Thế chiến 2?

Cụ thể hơn, AFP dẫn báo cáo vừa được công bố bởi Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS, Mỹ) cho rằng kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine (ngày 24.2.2022), quân đội của chính quyền Moscow là bên hứng chịu thương vong cao hơn.

Bảng tuyên truyền ở St.Petersburg (Nga) về hình ảnh một binh sĩ Nga tham chiến ở Ukraine Ảnh: AP

Hai bên đều tổn thất nghiêm trọng

Đội ngũ các nhà phân tích của CSIS đưa ra con số thương vong khoảng 1,2 triệu người cho phía Nga, trong đó ước tính có đến 325.000 quân nhân thiệt mạng. "Chưa từng có cường quốc nào phải hứng chịu số thương vong hoặc tử trận lớn như thế trong bất kỳ cuộc chiến nào kể từ sau Thế chiến thứ hai", CSIS cho biết và cũng lưu ý rằng "lực lượng Nga đang tiến quân với tốc độ chậm chạp trên chiến trường", chỉ kiểm soát thêm 12% lãnh thổ Ukraine kể từ năm 2022.

Về phần Ukraine, lực lượng vũ trang của chính quyền Kyiv cũng chứng kiến tổn thất nặng nề, dao động trong khoảng từ 500.000 - 600.000 số thương vong. Trong số này, ước tính từ 100.000 - 140.000 binh sĩ tử trận trong giai đoạn từ tháng 2.2022 - 12.2025. "Tổng cộng, tổn thất của Nga và Ukraine có thể lên cao đến mức 1,8 triệu, và có thể tăng lên 2 triệu thương vong trong mùa xuân năm 2026", CSIS dự báo.

Rộ tin Mỹ đặt điều kiện để đảm bảo an ninh cho Ukraine

Hồi tháng 2.2025, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết nước này tổn thất gần 46.000 binh sĩ kể từ năm 2022, con số mà theo các nhà phân tích thấp hơn nhiều so với thực tế. Dịch vụ tiếng Nga của Đài BBC và trang tin Mediazona, vốn dựa trên dữ liệu được công khai, ghi nhận hơn 163.000 binh sĩ Nga thiệt mạng trong gần 4 năm chiến sự, trong khi thừa nhận con số thực tế phải cao hơn. Nga lẫn Ukraine không công bố số thương vong của mình, cũng chưa bình luận về số liệu của CSIS.

Tín hiệu tích cực từ Nga - Ukraine

CSIS đã công bố số liệu mới sau khi các cuộc đàm phán trực tiếp 3 bên đầu tiên diễn ra giữa Nga - Mỹ - Ukraine kết thúc cuối tuần qua với tín hiệu tích cực đầy hiếm hoi. Tổng thống Zelensky nhận xét nỗ lực thương thuyết đạt được tiến triển và Kyiv sẵn sàng bước vào những cuộc gặp kế tiếp. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry xác nhận các cuộc đối thoại sẽ được nối lại vào cuối tuần này ở Abu Dhabi (UAE).

Trong một diễn biến liên quan, Reuters ngày 27.1 dẫn nguồn thạo tin tiết lộ Mỹ yêu cầu Ukraine phải ký vào thỏa thuận hòa bình với Nga nếu muốn nhận được các đảm bảo an ninh từ Washington. Còn theo tờ Financial Times, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump phát tín hiệu cho Ukraine rằng đảm bảo an ninh của Mỹ phụ thuộc vào việc Kyiv có đồng ý thỏa thuận hòa bình hay không, và có thể bao gồm yêu cầu nhượng lại vùng Donbass cho Nga.

Trong khi đó, một quan chức cấp cao của Ukraine nói với Financial Times rằng phía Mỹ "luôn ngừng lại trước khi các thỏa thuận an ninh được ký kết".