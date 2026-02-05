Ukraine chịu đợt tập kích lớn trước thềm đàm phán

Theo thông tin từ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cuộc gặp dự kiến kéo dài 2 ngày 4-5.2, với hình thức tương tự vòng đàm phán gần nhất giữa các bên vào cuối tháng 1.

Lực lượng cứu hộ Ukraine sơ tán người dân khỏi một tòa nhà bị tấn công tại tỉnh Kharkiv, Ukraine ngày 3.2 ẢNH: REUTERS

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh triển vọng cho một thỏa thuận hòa bình giữa Kyiv và Moscow vẫn tương đối mơ hồ. Các quan chức Mỹ cho rằng thời điểm kết thúc cuộc chiến "đang cận kề", trong khi phía Nga và Ukraine nhấn mạnh tiến trình ngoại giao mới đang ở những bước đầu tiên. Giới quan sát nhận định lần gặp tuần này cũng sẽ khó mang đến đột phá rõ ràng, do Kyiv và Moscow đến nay vẫn giữ thái độ cứng rắn về lập trường lãnh thổ. Nga muốn Ukraine rút quân hoàn toàn khỏi vùng Donbass ở miền đông, gồm tỉnh Donetsk và Luhansk, trong khi Ukraine muốn đóng băng xung đột và thiết lập khu vực phi quân sự.

Ngoài ra, Ukraine cáo buộc Nga gây suy yếu triển vọng hòa đàm, khi thực hiện đợt tấn công quy mô lớn vào Ukraine trong ngày 2-3.2. Không quân Ukraine sáng 3.2 ghi nhận Nga đã phóng 71 tên lửa và 450 máy bay không người lái (UAV) trong đêm, được xem là đợt tấn công vào Ukraine lớn nhất trong năm nay, ABC News đưa tin. "Mọi cuộc tấn công của Nga khẳng định thái độ của Moscow rằng họ không nghiêm túc với vấn đề ngoại giao. Công việc của nhóm đàm phán nước chúng tôi sẽ được điều chỉnh cho phù hợp", ông Zelensky nói hôm 3.2. Bộ Quốc phòng Nga ngày 3.2 tuyên bố đã thực hiện một cuộc tấn công quy mô lớn vào tổ hợp công nghiệp quân sự và các cơ sở năng lượng của Ukraine dùng để phục vụ quân đội. Kyiv và Moscow không phản hồi tuyên bố của đối thủ, cũng như phủ nhận tấn công hạ tầng dân sự.

Về phía Mỹ, thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump "không bất ngờ" với đợt tấn công nói trên của Nga. Vào hôm 29.1, ông Trump cho biết đã đề nghị Nga dừng tấn công Ukraine trong một tuần. Nhà lãnh đạo Mỹ ngày 3.2 nói rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã "giữ đúng lời hứa" khi đình chỉ các cuộc tập kích từ ngày 25.1 đến 1.2. Điện Kremlin cũng xác nhận thỏa thuận ngừng tấn công Ukraine kéo dài đến ngày 1.2. Trong khi đó, Ukraine lập luận dựa theo thời điểm công bố, Nga phải tạm dừng đến ngày 6.2.

Rộ tin Mỹ đặt điều kiện để đảm bảo an ninh cho Ukraine

Reuters ngày 4.2 đưa tin Tổng thống Zelensky nêu rõ Kyiv sẽ tiếp cận Washington để thảo luận về những hậu quả sẽ xảy ra với Nga. Nhà lãnh đạo Ukraine hôm 3.2 cũng bày tỏ mong đợi phản ứng từ Mỹ với các cuộc tấn công của Nga, vì chính Mỹ đã đề xuất ngừng tấn công vào hạ tầng năng lượng nhằm phục vụ ngoại giao. Cũng theo ông Zelensky, Ukraine có thể đưa ra một số nhượng bộ khi đàm phán, nhưng chỉ khi Nga làm điều tương tự.