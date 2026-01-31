Chiến sự Ukraine ngày 1.437: Nga chuyển mục tiêu sau khi đồng ý ngừng tấn công năng lượng?

Không quân Ukraine cáo buộc Nga đã phóng 1 tên lửa đạn đạo và 111 máy bay không người lái (UAV) vào Ukraine trong đêm 29.1 và rạng sáng 30.1, theo Reuters.

Hình ảnh được cho là binh sĩ Nga tác chiến trong cuộc xung đột với Ukraine Ảnh: Chụp màn hình TASS

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 30.1 nói rằng không có cuộc tấn công nào của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine trong đêm 29.1 và rạng sáng 30.1, nhưng binh sĩ Nga đã chuyển trọng tâm sang tấn công các cơ sở hậu cần.

Ông Zelensky còn nói rằng Nga tiếp tục tấn công các khu dân cư và sử dụng tên lửa đạn đạo để tấn công các kho hàng của một công ty Mỹ ở tỉnh Kharkiv.

Đến tối 30.1 chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với cáo buộc trên của ông Zelensky. Moscow lâu nay phủ nhận tấn công nhắm vào các mục tiêu dân sự.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 29.1 nói rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đồng ý không bắn vào Kyiv và các thành phố khác của Ukraine trong một tuần do thời tiết lạnh, nhưng không nói rõ khi nào thời hạn đó sẽ kết thúc.

Ông Trump nói Nga đồng ý ngừng tấn công hạ tầng năng lượng Ukraine trong một tuần

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 30.1 cho hay Tổng thống Trump đã đề nghị Tổng thống Putin không tấn công Kyiv trong một tuần cho đến ngày 1.2 để tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán, và xác nhận nhà lãnh đạo Nga đã đồng ý.

Tổng thống Zelensky ngày 30.1 tuyên bố Ukraine sẵn sàng đáp lại bằng cách ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng lọc dầu của Nga, nói rằng đây là "một cơ hội hơn là một thỏa thuận", theo Reuters.

Nga công bố tổn thất của Ukraine trong một tuần

Bộ Quốc phòng Nga ngày 30.1 tuyên bố trong tuần từ ngày 24-30.1,quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát thêm 7 cộng đồng dân cư ở 3 tỉnh Kharkiv, Sumy và Zaporizhzhia, cũng như Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, theo Hãng tin TASS.

Bộ Quốc phòng Nga còn tuyên bố trong tuần qua, các lực lượng Nga đã khiến quân đội Ukraine tổn thất hơn 8.300 quân, phá hủy 3 bệ phóng rốc két đa nòng của Ukraine, 46 rốc két thuộc hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS) và 822 máy bay không người lái.

Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, Hạm đội Biển Đen của Nga đã phá hủy một xuồng không người lái của Ukraine trong tuần qua.

Trong khi đó, Trung tâm ứng phó khủng hoảng tỉnh Belgorod của Nga vào chiều 30.1 thông báo trên kênh Telegram rằng trong vòng 24 giờ, quân đội Ukraine đã tấn công các khu vực dân cư trong tỉnh bằng 10 máy bay không người lái và 27 loại đạn dược, theo Hãng tin TASS.

Đến tối 30.1 chưa có thông về phản ứng của Nga cũng như Ukraine đối với tuyên bố hay cáo buộc của bên kia.

Hơn 1.000 dân thường Nga thiệt mạng trong năm 2025?

Đại sứ lưu động Rodion Miroshnik của Bộ Ngoại giao Nga ngày 30.1 nói rằng ít nhất 1.065 dân thường Nga đã thiệt mạng và hơn 5.400 người bị thương do các hành động của Ukraine trong năm 2025, theo Hãng tin TASS.

Ông Miroshnik lưu ý rằng kể từ khi xung đột bùng nổ vào tháng 2.2022, ít nhất 7.746 dân thường đã thiệt mạng, và hơn 18.400 người bị thương. Đến tối 30.1 chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine đối với cáo buộc trên. Kyiv lâu nay phủ nhận tấn công nhắm vào dân thường.

Trước đó vào ngày 12.1, Phái bộ Giám sát Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tại Ukraine đánh giá năm 2025 là năm chết chóc nhất đối với dân thường ở Ukraine kể từ năm 2022, do cuộc xung đột leo thang dọc theo chiến tuyến và việc sử dụng ngày càng nhiều vũ khí tầm xa, theo Reuters.

Bạo lực liên quan đến xung đột ở Ukraine đã khiến 2.514 dân thường tại đây thiệt mạng và 12.142 người bị thương trong năm 2025, tăng 31% so với năm 2024, theo báo cáo cập nhật hằng tháng về thiệt hại đối với dân thường của Phái bộ Giám sát Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tại Ukraine.

