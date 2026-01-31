Đề nghị mới của Mỹ - Ukraine đối với Tổng thống Putin

Vào trưa 29.1 (đầu ngày 30.1 theo giờ VN), Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đồng ý yêu cầu về việc ngừng các cuộc tấn công vào thủ đô Kyiv và các thành phố khác của Ukraine trong 1 tuần do Ukraine đang trải qua thời tiết mùa đông giá rét, theo AFP. Cơ quan khí tượng quốc gia Ukraine hôm 29.1 dự báo nhiệt độ sẽ giảm mạnh xuống mức thấp nhất là -30 độ C.

"Họ chưa bao giờ trải qua cái lạnh như thế. Và tôi đã đích thân đề nghị Tổng thống Putin không bắn vào Kyiv và các thị trấn khác nhau trong 1 tuần. Và ông ấy đã đồng ý, và tôi phải nói với quý vị rằng điều đó thật tuyệt vời", Tổng thống Trump nói trong cuộc họp nội các tại Nhà Trắng và cho biết thêm ông tin tưởng Tổng thống Putin sẽ tôn trọng lệnh ngừng bắn mới, nhưng không nói rõ khi nào lệnh ngừng bắn sẽ bắt đầu.

Ông Trump nói Nga đồng ý ngừng tấn công hạ tầng năng lượng Ukraine trong một tuần

Ukraine trông cậy vào Mỹ

Đến chiều 30.1, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng Tổng thống Putin đã nhận được đề nghị cá nhân từ Tổng thống Trump về việc tạm dừng các cuộc tấn công vào Kyiv cho đến ngày 1.2 để tạo môi trường thuận lợi cho các cuộc đàm phán hòa bình. Ông Peskov từ chối bình luận thêm, theo Reuters.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảm ơn Tổng thống Trump về "tuyên bố quan trọng" của nhà lãnh đạo Mỹ, nói rằng ông đang trông cậy vào Washington để đảm bảo việc ngừng các cuộc tấn công. "Chúng tôi hy vọng Mỹ có thể biến điều này thành hiện thực", ông Zelensky nhấn mạnh. Trong bài phát biểu hằng đêm qua video sau đó, ông Zelensky nói: "Chúng tôi sẽ xem tình hình thực tế với các cơ sở năng lượng và thành phố của chúng tôi trong những ngày và đêm tới".

Quân nhân Ukraine tham gia cuộc tập trận tại tỉnh Donetsk (Ukraine) ngày 28.1 Ảnh: Reuters

Nhà lãnh đạo Ukraine đã nhiều lần kêu gọi một thỏa thuận ngừng bắn vào các cơ sở năng lượng, theo đó cả hai bên sẽ ngừng nhắm mục tiêu vào các nhà máy điện và lưới điện của nhau. Những lời kêu gọi như thế đã gia tăng trong tuần này, sau khi các cuộc tấn công liên tiếp của Nga vào cơ sở hạ tầng điện lực khiến gần 1 triệu hộ gia đình ở Kyiv bị mất điện hôm 28.1, theo Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Denys Shmyhal. Phía Nga khẳng định chỉ nhắm mục tiêu vào các cơ sở được quân đội và tổ hợp công nghiệp quân sự Ukraine sử dụng, theo RT.

Ông Zelensky thách thức ông Putin ?

Tổng thống Trump thông báo về đề nghị ngừng bắn vài ngày sau khi cuộc đàm phán 3 bên trực tiếp đầu tiên giữa Nga, Mỹ và Ukraine diễn ra tại Abu Dhabi (UAE). Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff hôm 29.1 cho hay Nga và Ukraine đang thảo luận về vấn đề lãnh thổ và mô tả các cuộc đàm phán đã đạt được tiến triển. Ông Witkoff nói rằng các thỏa thuận về đảm bảo an ninh và tái thiết sau xung đột gần như đã hoàn tất.

Vòng đàm phán 3 bên thứ hai được cho là sẽ diễn ra tại Abu Dhabi vào ngày 1.2. Tuy nhiên, trong những lời phát biểu với giới phóng viên được công bố hôm 30.1, Tổng thống Zelensky nói rằng ngày hoặc địa điểm của vòng đàm phán tiếp theo có thể thay đổi vì ông cho rằng "có vài điều xảy ra trong tình hình giữa Mỹ và Iran", theo Reuters.

Ngoài ra, Tổng thống Zelensky tuyên bố ông đang công khai mời Tổng thống Putin đến Kyiv, nếu nhà lãnh đạo Nga dám đến, theo Reuters. Ông Zelensky nhấn mạnh ông sẵn sàng tham gia cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Ukraine dưới bất kỳ hình thức nào, nhưng không phải ở Moscow hay Belarus, theo Reuters.

Trước đó, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 29.1 cho hay Moscow đã mời Tổng thống Zelensky đến Moscow để đàm phán hòa bình, nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi từ Kyiv, theo Hãng tin Interfax. Ông Peskov nhấn mạnh hiện chỉ có Moscow đang được thảo luận như một địa điểm tiềm năng cho cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo.