Thế giới

Phản ứng nhanh đã cứu sống tướng tình báo Nga khi bị ám sát?

Văn Khoa
Văn Khoa
09/02/2026 10:48 GMT+7

Người vợ của vị tướng tình báo Nga bị bắn 3 phát đạn trong một mưu toan ám sát hôm 6.2 đã cho một phóng viên quân sự Alexander Kots biết về tình trạng sức khỏe của chồng, theo EADaily.

Trung tướng Vladimir Alekseev, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo quân đội Nga, đã bị một tay súng bắn ngay bên ngoài nhà riêng ở phía bắc Moscow hôm 6.2, theo Đài RT dẫn lời giới điều tra Nga.

- Ảnh 1.

Trung tướng Vladimir Alekseev, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo quân đội Nga

Ảnh: Chụp màn hình EADaily

Đến ngày 8.2, phóng viên quân sự Alexander Kots đưa tin dựa trên lời kể từ người vợ của tướng Alekseev rằng ông Alekseev "vẫn tỉnh táo và có thể nói chuyện, dù vết thương rất nặng", theo báo EADaily.

"Hai viên đạn trúng vào bụng, một viên trúng vào chân. Trái với thông tin đã được đưa ra, không có vết thương ở ngực. Nhưng mọi chuyện có thể đã xấu hơn nhiều. Rõ ràng là kẻ sát nhân không lường trước được việc sẽ bị phản công", ông Kotz viết trên kênh Telegram của mình.

Ông Kozts tin rằng tướng Alekseev nhận ra chuyện gì đang xảy ra, nên "trong sảnh thang máy hẹp, ông ấy đã lập tức tiếp cận kẻ sát nhân và không để hắn ta chĩa súng vào đầu mình".

Cũng theo ông Kozts, vết thương ở chân rất có thể cho thấy tướng Alekseev đã chặn tay cầm súng và đẩy khẩu súng về phía kẻ tấn công. "Phản ứng này đã cứu sống vị tướng. Thêm vào đó, vợ ông đã băng bó vết thương với những gì có sẵn", phóng viên Kots viết tiếp.

Nghi phạm ám sát tướng Nga bị bắt giữ, nạn nhân hiện ra sao?

Cũng trong ngày 8.2, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) phát thông cáo cho hay một công dân Nga tên Lyubomir Korba đã bị bắt giữ tại Dubai (UAE), với cáo buộc là kẻ trực tiếp nổ súng vào tướng Alekseev và đã bị dẫn độ về Moscow.

Hãng tin TASS dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc điện đàm đã gửi lời cảm ơn người đồng cấp UAE Mohammed bin Zayed Al Nahyan vì đã hỗ trợ bắt giữ nghi phạm tại Dubai.

Giới điều tra Nga cho hay nghi phạm Korba, sinh năm 1960 tại vùng Ternopil thuộc Ukraine vào thời Liên Xô, đã được tình báo Ukraine giao nhiệm vụ tiến hành vụ tấn công. Nga cáo buộc Ukraine đứng sau vụ việc, nhưng Kyiv bác bỏ mọi cáo buộc liên quan.

FSB cũng xác định được 2 đồng phạm cùng là công dân Nga. Trong đó, một người tên Viktor Vasin bị bắt tại Moscow, và người còn lại tên Zinaida Serebritskaya đã trốn sang Ukraine.

Khám phá thêm chủ đề

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020
