Thế giới

Nghi phạm bắn tướng tình báo Nga bị bắt ở UAE và dẫn độ về Moscow

Thụy Miên
Thụy Miên
08/02/2026 21:00 GMT+7

Hôm nay (8.2), giới chức an ninh và phía điều tra Nga thông báo nghi phạm người Nga gốc Ukraine đã bị dẫn độ từ Dubai (UAE) về Moscow với cáo buộc bắn trọng thương một trong những tướng lĩnh cấp cao nhất của tình báo Nga.

Nghi phạm bắn tướng tình báo Nga bị bắt ở UAE và dẫn độ về Moscow - Ảnh 1.

Đoạn video của FSB cho thấy nghi phạm bị áp giải khỏi máy bay trong đêm tối ở Nga

ảnh: fsb

Theo các nhà điều tra Moscow, tướng tình báo Nga, cụ thể là trung tướng Vladimir Alekseev, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo quân đội Nga, đã bị một tay súng bắn ngay bên ngoài nhà riêng ở phía bắc Moscow ngày 6.2, theo đài RT.

Tướng Alekseev (65 tuổi) trúng 3 phát bằng súng lục Makarov gắn ống giảm thanh. Ông được đưa đi cấp cứu và hiện chưa có thông tin cập nhật về tình trạng của vị tướng.

Đến hôm nay (8.2), Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) phát thông cáo cho biết một công dân Nga tên Lyubomir Korba đã bị bắt giữ tại Dubai (UAE), với cáo buộc là kẻ trực tiếp nổ súng và đã bị dẫn độ về Moscow.

Truyền thông Nga phát đi hình ảnh cho thấy các đặc vụ FSB áp giải một người đàn ông bị bịt mắt ra khỏi một máy bay phản lực cỡ nhỏ ở Nga.

Giới điều tra Nga cho hay nghi phạm Korba, sinh năm 1960 tại vùng Ternopil thuộc Ukraine vào thời Liên Xô, đã được tình báo Ukraine giao nhiệm vụ tiến hành vụ tấn công. Nga cáo buộc Ukraine đứng sau vụ việc, nhưng Kyiv bác bỏ mọi cáo buộc liên quan.

FSB cũng xác định được 2 đồng phạm cùng là công dân Nga. Trong đó, một người tên Viktor Vasin bị bắt tại Moscow, và người còn lại tên Zinaida Serebritskaya đã trốn sang Ukraine.

TASS dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc điện đàm đã gửi lời cảm ơn người đồng cấp UAE Mohammed bin Zayed Al Nahyan vì đã hỗ trợ bắt giữ nghi phạm tại Dubai.

Tướng tình báo Nga bị bắn tại Moscow

Tướng tình báo Nga bị bắn tại Moscow

Phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo quân đội Nga Vladimir Alekseev đã bị bắn ngay bên ngoài nhà ở Moscow và đã được đưa vào bệnh viện.

