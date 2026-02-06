Tướng tình báo Nga bị bắn tại Moscow

Ủy ban Điều tra Nga thông báo trung tướng Vladimir Alekseev, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo quân đội Nga, đã bị một tay súng bắn ngay bên ngoài nhà riêng tại Moscow trong ngày 6.2, theo đài RT.

Tướng Vladimir Alekseev, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo quân đội Nga, trong ảnh chụp vào năm 2023 ẢNH: REUTERS

Ông Alekseev bị thương và đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu sau nghi án ám sát. Chưa rõ ai đứng sau vụ việc này.

Ông Alekseev là một trong những quan chức cấp cao được cử đến đàm phán với trùm đánh thuê Yevgeny Prigozhin, khi lực lượng Wagner của ông Prigozhin nổi loạn vào tháng 6.2023.

Nhiều quan chức quân sự cấp cao của Nga đã bị ám sát từ khi nước này mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Gần đây nhất là vụ đánh bom xe tại Moscow vào ngày 22.12.2025, khiến trung tướng Fanil Sarvatov, lãnh đạo Cục Huấn luyện tác chiến quân đội thuộc Bộ Tổng tham mưu Nga, thiệt mạng.

Hồi tháng 4.2025, trung tướng Yaroslav Moskalik, Phó cục trưởng Cục Tác chiến của Bộ Tổng tham mưu Nga, thiệt mạng trong vụ nổ bom xe tại thị trấn Balashikha thuộc vùng Moscow.

Hồi tháng 12.2024, tướng Igor Kirillov, Chỉ huy Lực lượng Bảo vệ Sinh học, Hóa học và Bức xạ của Nga, cùng trợ lý thiệt mạng trong vụ nổ ngay bên ngoài nơi ở tại Moscow.