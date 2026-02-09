Mỹ đề xuất kết thúc xung đột Ukraine vào tháng 6

Ông lưu ý rằng các yếu tố chính trị nội bộ của Mỹ, đặc biệt là cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11, sẽ ngày càng trở thành ưu tiên lớn đối với Washington, theo Reuters ngày 8.2.

Theo Tổng thống Ukraine, vòng đàm phán tiếp theo nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 4 năm qua có thể diễn ra trong khoảng một tuần nữa. Ông cho biết Ukraine đã chấp nhận lời mời tham gia vòng đàm phán này, trong đó, một đề xuất ngừng bắn liên quan đến các mục tiêu năng lượng sẽ tiếp tục được đưa ra thảo luận. Ông Zelensky cho biết vòng đàm phán sắp tới cũng có thể đề cập các vấn đề kỹ thuật, trong đó có cơ chế giám sát và kiểm soát chiến tuyến nếu đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Ông nói quân đội Ukraine nắm rõ các khía cạnh kỹ thuật và đồng ý để Mỹ đóng vai trò giám sát.

Tuy vậy, nhiều vấn đề then chốt vẫn chưa được giải quyết, đặc biệt là các vấn đề lãnh thổ tại miền đông Ukraine và số phận nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. "Ukraine tái khẳng định lập trường của mình về vùng Donbass. Chúng tôi giữ vững quan điểm này", ông Zelensky nhấn mạnh trong bối cảnh Nga coi quyền kiểm soát các khu vực Donetsk và Luhansk là yêu cầu trọng tâm trong đàm phán.

Trong khi đó, chiến sự vẫn tiếp diễn trên thực địa. Nga cáo buộc Ukraine sử dụng tên lửa Neptune tầm xa và hệ thống pháo phản lực HIMARS tấn công tỉnh Bryansk (Nga), làm gián đoạn nguồn điện tại nhiều khu vực.

Trong một diễn biến khác, Anh ngày 8.2 cân nhắc bắt giữ các tàu chở dầu có liên hệ với Nga, theo tờ The Guardian trong khi cùng ngày, Thủ tướng Hungary Viktor Orban tuyên bố coi Ukraine là "kẻ thù", đồng thời phản đối nỗ lực của Liên minh Châu Âu (EU) nhằm cắt giảm nhập khẩu năng lượng Nga từ năm 2027.