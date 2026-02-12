Chiến sự Ukraine ngày 1.449: Ukraine tấn công nhà máy lọc dầu, 12 vùng của Nga?

Thị trưởng Lviv Andriy Sadovyi ngày 11.2 thông báo rằng hệ thống phòng không Ukraine đã đẩy lùi một cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga vào tỉnh Lviv (Ukraine), sau khi lực lượng không quân Ukraine cảnh báo về tên lửa Nga trên không, theo Reuters.

"Vào khoảng 14 giờ 40 phút (giờ địa phương), 2 tên lửa Kinzhal của địch đang bay về phía Lviv. Lực lượng phòng không đã vô hiệu hóa chúng. Đây là một chiến công vĩ đại", ông Sadovyi viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram. Kinzhal là tên lửa bội siêu thanh của Nga.

Hình ảnh được cho pháo Nga khai hỏa trong cuộc xung đột với Ukraine Ảnh: Chụp màn hình TASS

Ông Sadovyi viết thêm rằng chưa có báo cáo về thiệt hại hay người bị thương.

Lviv, ở phía tây Ukraine, cách biên giới gần nhất với Nga khoảng 600 km, khiến các cuộc tấn công ở đó, đặc biệt là các cuộc tấn công vào ban ngày, ít phổ biến hơn so với các thành phố lớn khác của Ukraine, theo Reuters.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 11.2 tuyên bố rằng trong 24 giờ, lực lượng Nga đã tấn công các cơ sở hạ tầng năng lượng và giao thông vận tải được sử dụng để hỗ trợ các hoạt động của quân đội Ukraine và các địa điểm triển khai của đối phương trong chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo Hãng tin TASS.

Bộ Quốc phòng Nga còn tuyên bố rằng trong vòng 24 giờ, Kyiv mất 1.255 binh sĩ dọc theo chiến tuyến, và hệ thống phòng không Nga đã đánh chặn 458 máy bay không người lái của Ukraine và 3 quả rốc két thuộc Hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS, do Mỹ sản xuất).

Đến tối 11.2 chưa có thông tin về phản ứng của Nga cũng như Ukraine đối với cáo buộc và tuyên bố của mỗi bên.

Ukraine tấn công vào 12 vùng của Nga?

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine ngày 11.2 tuyên bố máy bay không người lái (UAV) nước này đã tấn công nhà máy lọc dầu Lukoil ở tỉnh Volgograd của Nga trong đêm 10.2 và rạng sáng 11.2, và cuộc tấn công đã gây ra hỏa hoạn trong khu vực nhà máy, theo Reuters.

Trong khi đó, Tỉnh trưởng Andrei Bocharov của tỉnh Volgograd ngày 11.2 viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng hệ thống phòng không Nga đã đẩy lùi một cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và các mục tiêu khác ở thành phố Volzhsky.

Ông Bocharov mô tả cuộc tấn công là "ồ ạt ", làm hư hại một căn hộ trong thị trấn nằm ở phía đông bắc thành phố chính của tỉnh Volgograd.

Mảnh vỡ UAV đã rơi gần một trường mẫu giáo trong thị trấn và một đám cháy đã bùng phát tại một nhà máy ở Volgograd. Ông Bocharov khẳng định không có ai bị thương trong vụ tấn công.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ gần 100 UAV của Ukraine ở 12 vùng của Nga trong đêm 10.2 và rạng sáng 11.2, theo Hãng tin TASS.

Trong số UAV đó có 49 chiếc ở tỉnh Volgograd, 29 chiếc ở tỉnh Rostov, 7 chiếc ở tỉnh Saratov, 3 chiếc ở tỉnh Astrakhan, 2 UAV chiếc ở tỉnh Bryansk, 2 chiếc ở Cộng hòa Kalmykia, 2 chiếc ở Cộng hòa Tatarstan, 1 chiếc ở tỉnh Belgorod, 1 chiếc ở tỉnh Voronezh, 1 chiếc ở tỉnh Kursk, 1 chiếc ở tỉnh Tula, và 1 chiếc ở Cộng hòa Bắc Ossetia, theo Bộ Quốc phòng Nga.

Ngoài ra, Trung tâm ứng phó khủng hoảng Belgorod cáo buộc trên kênh Telegram rằng quân đội Ukraine đã tấn công các khu vực dân cư trong tỉnh Belgorod bằng gần 170 UAV và hơn 20 loại vũ khí trong 24 giờ, khiến 1 dân thường thiệt mạng và nhiều người bị thương.

Đến tối 11.2 chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine đối với cáo buộc và tuyên bố trên của phía Nga.

Tổng thống Ukraine sẽ công bố kế hoạch bầu cử vào ngày 24.2?

Tờ Financial Times ngày 11.2 dẫn lời các quan chức Ukraine và châu Âu cho hay Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dự định công bố kế hoạch tổ chức bầu cử tổng thống và trưng cầu dân ý vào ngày 24.2.

Hiện Ukraine đã bắt đầu lên kế hoạch cho cuộc bầu cử tổng thống cùng với cuộc trưng cầu dân ý về một thỏa thuận hòa bình tiềm năng với Nga, theo Financial Times dẫn lời các quan chức Ukraine và phương Tây quen thuộc với vấn đề này.

Trong tuần trước, Reuters đưa tin theo khuôn khổ đang được các nhà đàm phán Mỹ và Ukraine thảo luận, bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào cũng sẽ được đưa ra trưng cầu dân ý của cử tri Ukraine.

Cũng theo Reuters, các quan chức đã thảo luận về khả năng cuộc bầu cử quốc gia và trưng cầu dân ý có thể diễn ra vào tháng 5.

Trong khi đó, một số nguồn tin thân cận với các cuộc đàm phán cho rằng thời gian biểu này là không thực tế vì vẫn chưa có thỏa thuận hòa bình và công tác hậu cần cho một cuộc bỏ phiếu như thế rất phức tạp, theo Reuters.

Các nhà điều tra và chuyên gia Ukraine đã thành lập một nhóm làm việc để soạn thảo các đề xuất về những thay đổi pháp lý cần thiết để tổ chức bầu cử.

Dù Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn tổ chức bầu cử, nhưng điều này bị cấm theo thiết quân luật có hiệu lực kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24.2.2022, và đa số người Ukraine phản đối một cuộc bầu cử trong thời chiến, theo Reuters.

