Chiến sự Ukraine ngày 1.452: Ông Zelensky 'trách' Mỹ thường bắt Ukraine nhượng bộ hơn Nga

Ukraine nói Nga thiệt hại lớn

Nga đã thiệt hại khoảng 1,25 triệu binh sĩ tại Ukraine từ khi chiến sự bắt đầu vào tháng 2.2022, theo thông báo của quân đội Ukraine ngày 14.2. Con số đó bao gồm 1.070 binh sĩ thương vong trong vòng 24 giờ qua.

Theo trang The Kyiv Independent dẫn thông báo của quân đội Ukraine, Nga đã mất 11.668 xe tăng, 24.031 xe thiết giáp, 78.388 phương tiện khác, 37.282 hệ thống pháo, 1.645 hệ thống rốc két đa nòng, 1.300 hệ thống phòng không, 435 máy bay, 347 trực thăng, 134.306 máy bay không người lái (UAV) và 29 tàu thuyền, 2 tàu ngầm.

Hệ thống rốc két phóng loạt BM-21 Grad của Ukraine bắn về phía lực lượng Nga gần thị trấn Chasiv Yar, tỉnh Donetsk hôm 24.1 ẢNH: REUTERS

Hãng truyền thông Mediazona của Nga cho biết tính đến ngày 13.2, hãng này đã xác nhận được danh tính của 177.433 quân nhân Nga thiệt mạng tại Ukraine.

Về phần mình, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 4.2 nói ít nhất 55.000 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng trên chiến trường từ năm 2022.

Tại Hội nghị an ninh Munich (Đức) ngày 14.2, ông Zelensky nói rằng quân đội Nga đang mất 156 binh sĩ cho mỗi km vuông giành được tại Ukraine. "[Tổng thống Nga Vladimir] Putin không lo ngại về chuyện này vào lúc này nhưng có một mức độ mà ông ta sẽ bắt đầu quan tâm", ông Zelensky nói, theo France24.

Cũng tại Hội nghị an ninh Munich ngày 14.2, Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho rằng Nga đang chịu "tổn thất điên rồ" tại Ukraine khi mất khoảng 65.000 binh sĩ trong 2 tháng qua.

Nga chưa bình luận về những thông tin nói trên.

Trong ngày 14.2, Bộ Quốc phòng Nga thông báo các đơn vị phòng không đã ngăn chặn 20 UAV của Ukraine vào rạng sáng tại các vùng lãnh thổ Nga và bán đảo Crimea. Trong tuần qua, quân Nga đã giành được 4 khu định cư tại các tỉnh Kharkiv, Sumy và Zaporizhzhia.

Tỉnh trưởng Alexander Bogomaz tại Bryansk (Nga) ngày 14.2 thông tin một dân thường đã thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine tại tỉnh biên giới này. Trước đó một ngày, Ukraine tấn công tên lửa vào thành phố Belgorod làm 2 người thiệt mạng và 5 người bị thương, theo tỉnh trưởng Vyacheslav Gladkov.

Cơ quan tình trạng khẩn cấp Ukraine ngày 14.2 thông báo một cụ bà thiệt mạng sau khi UAV Nga rơi xuống tòa chung cư tại thành phố Odessa.

Nga và Ukraine chưa bình luận về cáo buộc của nhau nhưng lâu nay khẳng định không tấn công dân thường.

Ông Zelensky chịu áp lực từ ông Trump

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bày tỏ hy vọng rằng các cuộc đàm phán hòa bình với Nga do Mỹ làm trung gian, dự kiến diễn ra vào tuần sau tại Geneva (Thụy Sĩ), sẽ mang tính nghiêm túc và thực chất. Tuy nhiên, ông cũng lo ngại rằng Kyiv đang bị yêu cầu phải nhượng bộ "quá thường xuyên" trong tiến trình đàm phán so với Moscow, theo Reuters.

"Chúng tôi thực sự hy vọng rằng các cuộc gặp 3 bên vào tuần tới sẽ nghiêm túc, thực chất và hữu ích cho tất cả chúng tôi, nhưng thành thật mà nói, đôi khi có cảm giác như các bên đang nói về những điều hoàn toàn khác nhau", ông Zelensky phát biểu tại Hội nghị an ninh Munich ngày 14.2.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết ông cảm nhận được "một chút" áp lực từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, người hôm qua đã nói rằng ông Zelensky không nên bỏ lỡ "cơ hội" sớm đạt được hòa bình.

"Người Mỹ thường xuyên quay lại chủ đề nhượng bộ và quá nhiều lần những nhượng bộ đó chỉ được thảo luận trong bối cảnh của Ukraine, chứ không phải của Nga", ông Zelensky nói.

Tuy vậy, nhà lãnh đạo nhấn mạnh vẫn hy vọng Mỹ sẽ tiếp tục tham gia vào các cuộc đàm phán, đồng thời mong rằng châu Âu - khu vực mà ông nói hiện đang bị gạt ra bên lề - sẽ có cơ hội đóng vai trò lớn hơn. Trước đây, ông Zelensky từng bày tỏ lo ngại rằng cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Quốc hội Mỹ có thể khiến chính quyền ông Trump phải tập trung nhiều hơn vào các vấn đề chính trị trong nước.

Phát biểu tại Hội nghị an ninh Munich ngày 14.2, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cam kết Washington sẽ không rút khỏi nghĩa vụ chấm dứt chiến sự tại Ukraine, bổ sung rằng Nga đang mất 7.000 - 8.000 binh sĩ mỗi tuần.

Ukraine và Nga gần đây đã tiến hành 2 vòng đàm phán do Mỹ làm trung gian tại Abu Dhabi (UAE). Các cuộc gặp này được hai bên mô tả là mang tính xây dựng nhưng chưa đạt được bất kỳ đột phá lớn nào.

Nga cho biết phái đoàn tham dự các cuộc đàm phán tại Geneva sẽ do cố vấn của Tổng thống Vladimir Putin là ông Vladimir Medinsky dẫn đầu, khác với tại Abu Dhabi, nơi Giám đốc Tình báo quân sự Igor Kostyukov dẫn dắt. Trước đó, các nguồn tin Ukraine đã chỉ trích cách ông Medinsky xử lý đàm phán, cáo buộc ông dành thời gian "rao giảng lịch sử" cho phái đoàn Ukraine thay vì tiến hành các cuộc thương lượng thực chất.