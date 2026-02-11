Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới Quân sự

Chiến sự ngày 1.448: Nga nói 'còn chặng đường dài', Ukraine cải cách quân đội

Khánh An
11/02/2026 05:09 GMT+7

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết vẫn còn một chặng đường dài để đạt thỏa thuận hòa bình cho xung đột tại Ukraine, trong khi Kyiv bước sang giai đoạn 2 trong quá trình cải cách quân đội.

Chiến sự Ukraine ngày 1 . 448: Nga và Ukraine tiếp tục căng thẳng trong hòa bình - Ảnh 1.

Binh sĩ Ukraine bắn pháo tự hành về phía quân đội Nga gần tiền tuyến ở vùng Kharkiv hôm 9.2

ẢNH: REUTERS

Hãng Reuters ngày 10.2 dẫn lời ban quản lý do Nga bổ nhiệm tại Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở Ukraine cho hay một trong 2 nguồn điện bên ngoài cung cấp cho nhà máy đã bị cắt do Ukraine tấn công.

Bên cạnh đó, việc cung cấp nhiệt cho các tòa nhà dân cư và các cơ sở xã hội ở thành phố Enerhodar (tỉnh Zaporizhzhia) đã tạm thời bị đình chỉ, thông báo cho biết thêm.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng của họ đã giành quyền kiểm soát làng Zaliznychne ở Zaporizhzhia, theo hãng RIA.

Ukraine chưa lập tức bình luận về thông tin trên. Công ty Điện lực DTEK của Ukraine ngày 10.2 cho hay Nga tấn công gây thiệt hại hạ tầng năng lượng tại vùng Odessa.

"Thiệt hại rất nghiêm trọng. Việc sửa chữa sẽ mất nhiều thời gian để khôi phục thiết bị hoạt động trở lại", DTEK cho biết trên ứng dụng nhắn tin Telegram.

Trước đó, Tỉnh trưởng Odessa Oleh Kiper cho biết một số khu dân cư trong vùng đã bị mất điện một phần.

Tại tỉnh Donetsk, Tỉnh trưởng Vadym Filashkin cáo buộc Nga không kích khiến một phụ nữ và con gái 11 tuổi thiệt mạng, bên cạnh 14 người bị thương.

Các khu vực Sloviansk và Kramatorsk ở Donetsk là hai trong số những "thành phố pháo đài" nằm gần tiền tuyến và thường xuyên là mục tiêu tấn công của Nga.

Nga muốn Kyiv từ bỏ 20% diện tích còn lại của vùng Donetsk mà lực lượng Moscow chưa thể kiểm soát được để tiến tới một thỏa thuận hòa bình, điều mà Ukraine từ chối.

Hiện chưa có bình luận nào từ Nga về vụ tấn công. Cả Moscow và Kyiv đều phủ nhận việc họ nhắm mục tiêu vào thường dân trong cuộc chiến.

Nga cáo buộc Mỹ phá vỡ thỏa thuận về Ukraine

Quân đội Ukraine cải cách giai đoạn 2

Trang The Kyiv Independent ngày 10.2 dẫn lời Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi cho hay quá trình chuyển đổi quân đội nước này sang hệ thống chỉ huy cấp quân đoàn đã bước vào "giai đoạn thứ hai", và vẫn còn nhiều việc phải làm để nâng cao hiệu quả hoạt động của mỗi quân đoàn trên chiến trường.

Các cải cách, được chính thức công bố vào đầu năm 2025, là phản ứng trước những lời chỉ trích về cấu trúc cũ, trong đó các lữ đoàn chiến đấu dưới sự chỉ huy tạm thời quy mô lớn mà không chịu trách nhiệm trực tiếp đối với các đơn vị trực thuộc.

"Sự gia tăng tổn thất của đối thủ là một trong những kết quả của cuộc cải cách quân đoàn", ông Syrskyi cho biết trên trang Facebook của Bộ Tổng tham mưu Ukraine.

Theo vị tướng này, các lữ đoàn tiếp tục được điều chuyển về khu vực trách nhiệm của quân đoàn gốc, một quá trình trở nên nguy hiểm hơn do thiếu lực lượng dự bị và sự sẵn sàng tấn công của Nga trong các đợt luân chuyển các đơn vị lớn hơn.

Ngoài ra, ông Syrskyi cho biết khả năng của quân đoàn trong việc tăng cường sức mạnh chiến đấu cho các lữ đoàn trong khu vực của họ đang được mở rộng, với mỗi quân đoàn hiện nay đều có lữ đoàn pháo binh riêng và các tiểu đoàn hệ thống không người lái được mở rộng lên quy mô trung đoàn.

Hòa đàm còn chặng đường dài

Điện Kremlin ngày 10.2 cho biết vẫn chưa ấn định ngày cho vòng đàm phán hòa bình tiếp theo về Ukraine, nhưng nói rằng các cuộc đàm phán có khả năng sẽ diễn ra sớm.

Nhận định về triển vọng hòa bình, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết không có lý do gì để lạc quan về áp lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với châu Âu và Ukraine vì các cuộc đàm phán hòa bình ở Ukraine vẫn còn một chặng đường dài phía trước.

Mỹ đã làm trung gian hòa giải các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine về nhiều bản dự thảo khác nhau của một kế hoạch chấm dứt chiến sự ở Ukraine, nhưng vẫn chưa đạt được thỏa thuận nào.

"Vẫn còn một chặng đường dài phía trước", các hãng thông tấn Nga dẫn lời ông Lavrov nói.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko cho biết thỏa thuận cũng phải cân nhắc đảm bảo an ninh cho Nga.

"Chúng tôi nhận thức rằng một thỏa thuận hòa bình ở Ukraine phải tính đến lợi ích an ninh của Ukraine, nhưng tất nhiên, một yếu tố quan trọng là lợi ích an ninh của Nga. Nếu bạn xem xét kỹ và nghiên cứu các tuyên bố của các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu, không ai nói về các đảm bảo an ninh cho Nga. Đây là một yếu tố then chốt của một thỏa thuận hòa bình. Nếu không có nó, một thỏa thuận là không thể", ông Grushko cho biết.

Cụ thể, những yêu cầu này bao gồm những điều mà Moscow đã đòi hỏi từ lâu, trong đó có việc cấm Ukraine gia nhập NATO, bác bỏ bất kỳ việc triển khai quân đội nào từ các nước NATO tại Ukraine như một phần của thỏa thuận dàn xếp và chấm dứt cái mà ông mô tả là việc sử dụng lãnh thổ Ukraine để gây ra "mối đe dọa" đối với Nga.

Trong diễn biến liên quan, Cao ủy phụ trách ngoại giao EU Kaja Kallas cho biết bà sẽ đề xuất một danh sách các nhượng bộ mà châu Âu nên yêu cầu từ Nga như một phần của thỏa thuận chấm dứt chiến sự ở Ukraine.

